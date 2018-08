Höpfingen. Hamburg ist für die Firma WRK aus Höpfingen ein gutes Pflaster Nach der Elbphilharmonie in Hamburg erhält die WRK GmbH einen weiteren Großauftrag für die Philharmonie de Paris sowie Radio France aus Frankreich. Nachdem die Firma mit Sitz auf dem Schlempertshof beim Plenarsaal in Düsseldorf und der Elbphilharmonie in Hamburg überzeugen konnte, wurde das Unternehmen mit zwei weiteren Großobjekten in Frankreich beauftragt.

Beide Großprojekte die Philharmonie sowie Radio France sind jeweils mit 2400 Sitzplätzen bestuhlt und werden bereits im 2. und 3.Quartal 2013 eingebaut. Die Projektabteilung arbeitet bereits auf Hochtouren so die Aussage von Geschäftsführer Christoph Schlie der mit seinem Team mittlerweile europaweit agiert. Weitere Objekte in Rom, Mailand, Kuwait, Belgrad, Süd-Korea und Weißrussland sind in der Beauftragungsphase, so dass sich die WRK GmbH für die Zukunft gut gerüstet fühlt. Die Tatsache das die nächsten 15 bis 20 Jahre sowohl national als auch international der Bereich Bildung und Ausbildung sehr groß geschrieben wird und über 80 Prozent der vorhandenen Hörsäle europaweit sanierungsbedürftig sind, lässt das junge Unternehmen vom Schlempertshof positiv nach vorne blicken.

Mittlerweile bildet man auch Projektzeichner und kaufmännische Mitarbeiter selbst aus, um fit zu sein für die Aufgaben der Zukunft. Die WRK GmbH besitzt mittlerweile durch die Kooperation mit der Firma Stechert Stahlrohrmöbel aus Wilhermsdorf bei Ansbach eine ganze Serie von eigens entwickelten Stuhlsystemen, welche in Verbindung mit den fertigen Bodenbelägen auf Wunsch des Kunden mit angeboten und eingebaut werden können.

Die Vertriebswege erstrecken sich zwischenzeitlich zu einem Großteil auf dem Wege der Mundpropaganda d.h. das Produkt "Technostep" wird zwischenzeitlich auf Empfehlung von zufriedenen Großkunden der öffentlichen Hand wie z.B. Plenarsäle weitergeleitet. Auch hier ist man bereits an vier weiteren Projekten in der Planungsphase involviert. Neben einer repräsentativen Homepage der Firma WRK GmbH als auch der Stechert Stahlrohrmöbel GmbH ist man zwischenzeitlich mit zwei Showmobilen unterwegs, um sich so direkt beim Kunden mit der kompletten Produktpalette präsentieren zu können. Die Fahrzeuge hinterlassen schon vom äußeren Anblick einen entsprechenden Eindruck, dieser wird durch den kompletten Ausbau mit "Technostep" und Sitzsystemen entsprechenden Videopräsentationen unterstrichen. Geschäftsführer Christoph Schlie wird von seiner hoch motivierten Mannschaft mit vollem Engagement unterstützt, was sich in Form von entsprechend abgeschlossenen Referenzobjekten wiederspiegelt.