Röttingen. (joc) Die Frankenfestspiele Röttingen locken mit einem vielfältigen Kulturprogramm jedes Jahr viele Besucher ins obere Taubertal. Und auch für diese Spielzeit hoffen die künstlerischen Leiter Walter Lochmann und Sascha Oliver Bauer, ins Schwarze getroffen zu haben. Als Musical wurde dieses Mal die spannende literarische Vorlage des Romans "Der Graf von Monte Christo" von Alexandre Dumas ausgewählt.

Mit dem Schauspiel "Der Kaufmann von Venedig" erweist Röttingen dem 450. Geburtstag von William Shakespeare besondere Referenz. Als modernes Musikevent gibt es ein Gastspiel der bayerischen Stimmungs-Band "Münchner Freiheit", und dann erklingt als Hommage an die starken Bande, die man in Röttingen zu Österreich pflegt, die Operette "Wiener Blut" im idyllischen Hof der Burg Brattenstein. Hier ein paar Informationen und die Termine der Gastspiele:

"Der Graf von Monte Christo": Premiere des Musicals ist am Donnerstag, 26. Juni, 20.30 Uhr. Weitere Aufführungen sind dann jeweils ab 20.30 Uhr am 27., 28. und 29. Juni, am 11., 12., 13., 25. 26. und 27. Juli sowie am 8., 9., und 10. August.

Das Musical "Der Graf von Monte Christo" basiert auf dem Roman von Alexandre Dumas. Es wurde im Jahr 2009 am Theater St. Gallen (Schweiz) in deutscher Sprache uraufgeführt. Die 2008 erschienene CD mit den englischen Originalsongs erreichte bereits vor der Premiere Platz eins in Deutschland und den vierten Platz in Großbritannien. Den deutschsprachigen Musikhochgenuss gibt die festspielerprobte sechsköpfige Band an gesamt neun Instrumenten zum Besten.

Zur Handlung: Für den jungen Edmond Dantès läuft es glänzend: Er soll Kapitän auf dem Schiff "Pharaoh" werden. Außerdem ist in Kürze seine Hochzeit mit der schönen Mercédès geplant. Das ist für einige zu viel des Guten. Sie schmieden einen fiesen Plan. Edmond wird verhaftet und muss 14 Jahre auf dem auf einer Insel gelegenen Gefängnis Château d'If verbringen. Als er freikommt, schwört er finstere Rache...

"Der Kaufmann von Venedig": Premiere ist hier am 3. Juli, 20.30 Uhr. Weitere Aufführungen sind um ab 20.30 Uhr: am 4., 5., 6. und 24. Juli sowie am 6. August.

Zum 450. Geburtstag des berühmtesten englischen Dichters William Shakespeare wird dieses 1595 in London uraufgeführte Schauspiel in Röttingen als Komödie präsentiert bzw. komödiantisch verarbeitet gezeigt. Mit komischen Mitteln ergründet William Shakespeare in diesem Stück die menschlichen Schwächen: Frauen in Männerkleidern, märchenhafte Prinzen wählen zwischen bleiernen, silbernen und goldenen Kästchen, um das Herz der Geliebten zu erobern. Und wie im Märchen gibt es Gut und Böse. Doch was, wenn es gar kein Märchen ist.

"Wiener Blut": Premiere der Operette ist am Donnerstag, 17. Juli, 20.30 Uhr. Weitere Aufführungen sind am 18., 19., 20. und 31. Juli sowie am 1., 2., 3., 15. 16. und 17. August.

Ein Salonorchester wird in Röttingen die unsterblichen Strauß-Melodien zum Schwingen bringen. Die Vorarbeit dazu leisteten Regisseur und Musikdirektor durch Erstellen einer brandneuen "Röttingen-Fassung".

Zur Handlung: In drei handlungsreichen Akten lernt das Publikum die lebenslustige Wienerin Gabriele, verheiratet mit Balduin Graf Zedlau, dem Gesandten des Fürstentums Reuß-Schleiz-Greiz in Wien, kennen. Die Ehe der beiden steht unter keinem guten Stern, da der Graf mit der Lebensart seiner Gattin nicht Schritt halten kann. Daher zieht Gabriele wieder auf das Schloss ihrer Eltern, worauf der einsame Zedlau Affären beginnt. Gabriele erfährt vom Treiben ihres Mannes und kehrt - in der Absicht, die Situation zu klären - in die gemeinsame Villa zurück. Hier kommt es dann zu turbulenten Verwechslungen...

"Münchener Freiheit": Die Kultband aus der bayrischen Metropole ist am 22. Juli zu Gast in Röttingen. Und sie bringt etwas mit, denn jüngst kam die lange ersehnte neue CD der legendaren Band auf den Markt, mit der sich Aron Strobel (Gitarre), Michael "Micha" Kunzi (Bass), Alexander "Alex" Grünwald (Keyboard) und Renard Henry "Rennie" Hatzke (Schlagzeug) mit dem neuen Sänger Jörg-Tim Wilhelm zurückmelden.

Das Festkonzert mit dem Ensemble der Frankenfestspiele unter der Leitung von Walter Lochmann findet am Mittwoch, 30. Juli, statt. Der alljährliche Abend mit dem Ensemble ist fester Bestandteil des Röttinger Festspielprogramms und ein Höhepunkt für Musikfreunde.