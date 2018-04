Miltenberg. (rüb) Der Trophäenschrank des Brauhauses Faust zu Miltenberg ist gut gefüllt: Cornelius und Johannes Faust durften sich in den letzten Jahren über eine Vielzahl an Auszeichnungen freuen, allen voran die Wahl zum "Craft-Brauer des Jahres" oder der Erfolg bei der Wahl der Bayerischen Bierkönigin 2016, bei der sich mit Sabine Ullrich die von Faust unterstützte Kandidatin durchsetzte. Da passt es ins Bild, dass die Miltenberger als einzige Brauerei im neuen Bierführer "111 fränkische Biere, die man getrunken haben muss" gleich mit drei Sorten vertreten ist.

Das Cover des neuen fränkischen Bierführers aus dem Hause Emons. Fotos: Verlag / R. Busch

Aus der weiteren Region werden zudem das "Schlappeseppel" aus Großostheim und die Spessart Brauerei aus Kreuzwertheim jeweils mit einer Bierspezialität aufgeführt.

Die Autoren Martin Droschke und Norbert Krines zählen zu den sachkundigsten Bierkennern der Republik. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben und mit dem besonderen Blick auf kleine Brauereien und besondere Bierstile haben sie ihre Liste der wichtigsten 111 Gerstensäfte aus dem Bierparadies Franken zusammengestellt. Bei 280 Brauereien und rund 2000 Sorten war dies wahrlich keine leichte Aufgabe - aber eine sehr geschmacksintensive.

Wie bei jeder Rangliste lässt sich natürlich trefflich über die Auswahl streiten. Wichtiger, als die Besten zu küren, ist es den Autoren aber, den Blick auf die fränkische Bierlandschaft zu richten, in der es noch viele kleine Familienunternehmen gibt und die Kleinen (noch) nicht von den Großen gefressen wurden. Auch aus diesem Grund lohnt sich die Lektüre des ebenso faktenreichen wie unterhaltsam geschriebenen Werks.

Geadelt wurden unter anderem folgende Biere:

Faust Auswandererbier 1849: Das zu Ehren von August und Georg Krug, Wirte des Miltenberger "Löwen" (Vorgänger der heutigen Faust-Brauerei), gebraute Indian Pale Ale kommt mit seiner "Fülle an Fruchtaromen" bei den Testern bestens an. Die Krugs waren Mitte des 19. Jahrhunderts nach Amerika ausgewandert und hatten dort eine Brauerei gegründet, die zwischenzeitlich die größte der USA war.

Faust Braureserve 1237: 10,4 Prozent Alkohol enthält dieses Starkbier, das an die Gründung der Stadt Miltenberg 1237 erinnert. Geschmacklich komme diese süße Rarität eher einem Sherry nahe als einem Bier, urteilen die Experten.

Faust Riesen Spezial: Im Jahr 2001 kreierten die Brauer zu Ehren des ältesten Gasthauses Deutschlands, des Miltenberger "Riesen", diese traditionelle Bierspezialität. Die Tester zeigen sich beeindruckt: "Wer wissen will, wie ein deutsches Pils ursprünglich geschmeckt haben muss, kann mit dem Riesen Spezial in die Stunde null der modernen Bierkultur zurückreisen."

Schlappeseppel Special: Das Kultbier, das eigentlich aus Aschaffenburg stammt, inzwischen aber von Eder & Heylands in Großostheim gebraut wird, wird als süffiges Helles gelobt. Der Name soll übrigens von einem Wirt stammen, der seine Arbeit in Hausschuhen, also in Schlappen, verrichtete.

Spessart Räuberchen Blond: Die Autoren schwärmen von der "charmanten Süffigkeit" des Bieres aus Kreuzwertheim, das angenehm malzig und perfekt gehopft sei.

Info: Martin Droschke, Norbert Krines: "111 fränkische Biere, die man getrunken haben muss", Emons-Verlag, 234 Seiten, 16,95 Euro.