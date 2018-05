Das Team des LEADER-Aktionsgebiets 'Badisch-Franken' mit Vertretern der beteiligten Kommunen, des Landratsamts und des begleitenden Fachbüros stellte sich in Külsheim zum Gruppenfoto auf. Foto: A. Brosch

Von Adrian Brosch

Odenwald/Tauber. Gerade für ländliche Regionen ist das seit den 90er-Jahren durchgeführte LEADER-Förderprogramm ein Gewinn, da es den Zweck verfolgt, diese Gebiete in Zeiten des Strukturwandels zu stärken. Im Raum Odenwald-Tauber gehören 22 Städte und Gemeinden mit gut 110.000 Einwohnern zum Aktionsgebiet "Badisch Franken". Mit dem Regionalen Entwicklungskonzept (REK) bewerben sich die 22 Kommunen um eine LEADER-Förderung durch das Land Baden-Württemberg. Vorgestellt wurde das Konzept am Mittwoch in der gut besuchten Festhalle von Külsheim.

Landrat Reinhard Frank (Main-Tauber-Kreis) beleuchtete in seiner Ansprache den "starken Pakt", der der Neckar-Odenwald- und der Main-Tauber-Kreis geschlossen hätten in dem Bestreben, gemeinsam vom LEADER-Programm zu profitieren. "LEADER fungiert als Ideengeber, der uns dabei hilft, voller Zuversicht in eine mögliche Zukunft zu blicken", führte der Landrat aus.

Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann verwies vor allem auf die hohe Fluktuation der Bevölkerung auf dem Land sowie die "definitiv schlechter werdende" Nah- und Grundversorgung. Schreglmann sehe LEADER als ideale Gelegenheit, vorhandenen und bereits erkannten, aber noch nicht genutzten Potenzialen zum Durchbruch zu verhelfen.

Anschließend ergriff Susanne Neumann (Büro "Neuland+") das Wort und stellte im Detail das Entwicklungskonzept vor. Bereits Anfang 2013 hatte man sich zum Finden gemeinsamer Interessen getroffen und verschiedene Workshops sowie Sitzungen abgehalten; die Befragung der Kommunen zur Situation der Nah- und Grundversorgung ging einher. Die Ausarbeitung umfasst verschiedene, in "Entwicklungs- und Handlungsfeldern" zusammengefasste Ziele.

Ganz oben stehe etwa die Weiterentwicklung der Dörfer, ebenso wird das Augenmerk auf wirtschaftliche Aspekte gelegt: Als Chancen könne man das Vorhandensein zweier bekannter Touristikregionen - dem Lieblichen Taubertal und dem Hohen Odenwald - betrachten, deren weiterer Ausbau anzudenken sei, zum Beispiel über eine "Grünkern-Genussregion", wie Neumann informierte.

Im Bereich von Energie- und Klimaschutz könne man sich über die arrivierte Bioenergieregion Hohenlohe-Odenwald-Tauber (HOT) freuen; nutzbare Potenziale seien Wasserkraft und Biomasse, wobei man hier aufpassen müsse: "Wir dürfen die HOT-Region dadurch nicht gefährden", mahnte die Referentin an.

Im Ganzen definierte Susanne Neumann LEADER als "Mehrwert-Programm", in dem ein Modul das andere erfordere. Im Entwicklungskonzept sind somit auch insgesamt neun "Startprojekte" verankert, die ebenfalls in einem kurzen Ausriss angesprochen wurden: Die Nutzung der Energiequelle Wasserkraft sei ebenso ein Ziel wie die Potenzialuntersuchung der Kleinwasserkraftanlagen an Grünbach, Brehmbach, Welzbach und Wittigbach, während unter dem Motto "Starke Frauen - starke Region" gezielt die Stärkung der Frau im Beruf ins Visier genommen werden soll.

Zur Stärkung des "bisher intakten" Vereinslebens möge ein neues Vereinsmanagement ausloten, inwieweit Kooperationen machbar seien, während das vorhandene Fundament spirituell-religiöser Gedenkstätten und Traditionen einen möglichen Boden für Pilgerwege, die "Genussregion" und die allgemeine Gewährleistung einer touristischen Infrastruktur darstellen könnte.

Als ein Potenzial der ganz eigenen Art sehe man hingegen das "Tauber-Odenwald-Produkt Grünkern" an. Gegen Ende ihrer Ausführungen würdigte die Expertin das Elaborat als "Sammlung durchdachter Projekte". Diese "Sammlung" wird bis zum 30. September beim Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung eingereicht; die Ausweisung der LEADER-Regionen erfolge dann nach derzeitigem Kenntnisstand noch in diesem Jahr.

Nach dem gemeinsam angestimmten Badnerlied dankte Landrat Reinhard Frank in einem Schlusswort allen Bürgermeistern der beteiligten Kommunen für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit sowie Susanne Neumann für den Vortrag, ehe er zum gemütlichen Beisammensein überleitete, mit dem die Aktionsveranstaltung ihren Ausklang fand.