Das Regierungspräsidium bewilligte aus dem Ausgleichstock jetzt 17,9 Millionen Euro an 70 Städte und Gemeinden, darunter allein 4,8 Millionen für den Neckar-Odenwald-Kreis. Die größte Summe fließt dabei mit 2,3 Millionen Euro nach Osterburken für den beabsichtigten Neubau der Realschule. Die maroden Gebäude aus den 1980er Jahren sollen durch einen Neubau ersetzt werden, in welchen das 2002 erstellte Eingangsgebäude (im Bild vorne links) integriert wird. Foto: B. Gassenbauer

Osterburken/Neckar-Odenwald-Kreis. Starke Impulse für Investitionen von Städten und Gemeinden sieht das Regierungspräsidium Karlsruhe in den 17,9 Millionen Euro Fördermitteln, die nun aus dem Ausgleichstock an 70 Kommunen bewilligt wurden. Damit werden in der ersten Verteilungsrunde im Programmjahr 2013 genau 83 Investitionsvorhaben mit einem Gesamtvolumen von rund 88 Millionen Euro gefördert, die der Herstellung oder Sanierung notwendiger kommunaler Einrichtungen dienen. Aus dem Ausgleichsstock fließen allein 4,85 Millionen Euro in den Neckar-Odenwald-Kreis. Größte Maßnahme ist dabei der beabsichtigte Neubau der Realschule Osterburken, für den 2,3 Millionen Euro gewährt wurden. Jeweils über 400 000 Euro gehen nach Aglasterhausen und Walldürn. In Limbach, Ravenstein, Waldbrunn und Walldürn wurden jeweils zwei Maßnahmen bewilligt.

Zu den vom Ausgleichsstock bewilligten Mitteln erklärte Regierungspräsidentin Nicolette Kressl, die den Vorsitz des Ausschusses zur Verteilung der Mittel führte: "Aus einer Vielzahl von Gesprächen mit kommunalen Vertretern weiß ich, dass erst durch diese Anschubfinanzierung viele Baumaßnahmen vor Ort möglich werden. Das ist ein flächenhaftes Investitionsprogramm, das Arbeitsplätze vor Ort sichert und schafft und der Wirtschaft Impulse gibt."

Zwar könnten nach der jüngsten Mai-Steuerschätzung Bund, Länder und Gemeinden auch in den nächsten Jahren mit deutlich höheren Steuereinnahmen rechnen. Die aktuelle Prognose der Steuerschätzer gehe, so Nicolette Kressl, von einem Anstieg der Steuereinnahmen von bundesweit 600 Milliarden Euro im Jahr 2012 auf rund 705 Milliarden Euro im Jahr 2017 aus. Der Anteil der Gemeinden werde dabei kontinuierlich von etwa 81,1 Milliarden in 2012 auf 97 Milliarden Euro in 2017 zunehmen. Damit verfügten Bund, Länder und Gemeinden über eine "wirklich solide Einnahmenbasis".

In dieser Prognose spiegle sich nicht zuletzt die gute Verfassung des Arbeitsmarktes mit einem historischen Höchststand an Beschäftigungsverhältnissen und steigenden Löhnen wieder.

Dennoch gebe es eine unterschiedliche Leistungskraft der Städte und Gemeinden, die durch die Mittel des Ausgleichstockes gezielt unterstützt werden könne, so die Regierungspräsidentin.

Die Förderschwerpunkte der insgesamt 17,9 Millionen Euro für 70 Städte und Gemeinden liegen mit 16 Bewilligungen und einem Gesamtbetrag von 4,3 Millionen Euro bei sonstigen öffentlichen Einrichtungen wie dem Ausbau der Breitbandversorgung, Bauhöfen, Mehrzweckhallen oder Hochwasserschutzmaßnahmen. Danach folgen Neubau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten insbesondere zum Ausbau der Kleinkindbetreuung mit 17 Bewilligungen und einem Bewilligungsvolumen von 3,7 Millionen Euro.

Für Straßen und Verkehrseinrichtungen sowie Schulen wurden jeweils drei Millionen Euro Euro bewilligt. Der Rest verteilt sich auf Einrichtungen des Feuerlöschwesens, Rathäuser, Sportstätten, Friedhöfe und Fremdenverkehrseinrichtungen.

Von den geförderten Maßnahmen entfallen auf die Landkreise: Calw 2,6 Millionen Euro, Enzkreis 40 000 Euro, Freudenstadt 1,9 Millionen Euro, Karlsruhe 4,2 Millionen Euro, Rastatt 798 000 Euro, Rhein-Neckar-Kreis 3,3 Millionen Euro und Neckar-Odenwald-Kreis 4,8 Millionen Euro. Damit fließt die größte Summe der insgesamt 17,9 Millionen Euro in den Neckar-Odenwald-Kreis.

Hier nun die Städte und Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis (in alphabetischer Reihenfolge), die eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock 2013 erhalten:

Aglasterhausen: 419 000 Euro für die Erweiterung und Modernisierung des Rathauses;

Billigheim: 22 000 Euro für den Umbau der Wehranlage in Allfeld;

Binau: 53 000 Euro für den An- und Neubau am evangelischen Kindergarten Binau zur Errichtung einer Kleinkindgruppe;

Buchen: 114 000 Euro für den Anbau und die Erweiterung des Kindergartens St. Elisabeth zwecks Kleinkindbetreuung;

Fahrenbach: 50 000 Euro für den Restausbau und Neugestaltung der Innerortsstraße "Im Feldbrunnen";

Hardheim: 167 000 Euro für für die Innensanierungsarbeiten im Walter-Hohmann-Schulzentrum und Außenanlage Teilmaßnahme Schulhof;

Haßmersheim: 27 000 Euro für die Sanierung der Schulturnhalle mit Hallenbad und Verbesserung der Regenwasserabführung am Schulgebäude;

Höpfingen: 89 000 Euro für den Austausch und die Sanierung der Fenster im Rathaus und Trockenlegung des Archivs;

Hüffenhardt: 61 000 Euro für die Anlage eines Dorfplatzes in Kälbertshausen;

Limbach: 90 000 Euro für den Ausbau der Wanderbahn zwischen Limbach und Langenelz;

Limbach: 70 000 Euro für die Erweiterung des Friedhofs in Limbach;

Mudau: 35 000 Euro für den Ausbau des Auerbacher Weges in Scheidental;

Neckargerach: 139 000 Euro für die Neuanlage des Dorfplatzes "Minneburgplatz" und eines Mehrgenerationen-Fitness-Parkes;

Neckarzimmern: 15 000 Euro für die Instandsetzung der Brücke am Mosbacher Weg;

Neunkirchen: 34 000 Euro für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung;

Osterburken: 2,365 Millionen Euro für den Neubau der Realschule Osterburken (siehe neben stehenden Artikel);

Ravenstein: 16 000 Euro für die Brückensanierung in Hüngheim und 19 000 Euro für die Sanierung eines Hochwasserrückhaltebeckens in Oberwittstadt;

Rosenberg: 97 000 Euro für die Errichtung öffentlicher Parkplätze in Rosenberg;

Schwarzach: 52 000 Euro für den Anbau eines Aufzugs an das bestehende Gebäude "Kommunaler Kindergarten Fawelu" in Schwarzach;

Seckach: 27 000 Euro für den Rückbau der Sohlschwellen an der Seckach und am Hiffelbach;

Waldbrunn: 152 000 Euro für den Ausbau und die Sanierung der Simmesstraße in Mülben und 180 000 Euro für Umbau, Modernisierung und Durchführung energetischer Sanierungsmaßnahmen am Bürgerhaus Schollbrunn;

Walldürn: 449 000 Euro für den Anschluss der Buchener Straße an die B 27 ab Kreisel und Buchener Straße mit Fuß- und Radweg und 110 000 Euro für die Beschaffung eines Drehleiterfahrzeugs.