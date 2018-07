Hardheim. (luc) Das Erfatalmuseum ist mit seiner Vielfalt regionaler Themen fest in der Gemeinde verankert. Doch hin und wieder geht das Angebot über das eines "klassischen" Heimatmuseums hinaus und setzt damit auch überregional bedeutsame Akzente. So auch in diesem Frühjahr. Denn vom 16. März bis zum 2. April wird dort eine Sonderausstellung unter dem Titel "Optisches Juckpulver - Karikaturen als Hilfe für Flüchtlinge" auf die Besucher warten. Mit dieser Aktion will der Museumsverein nach eigenen Angaben seinen Beitrag zur Integration, gerade auch der im Ort untergebrachten Flüchtlinge, leisten.

Zu diesem Zweck ist es dem Verein gelungen, von der UNO-Flüchtlingshilfe Werke des bekannten Karikaturisten Thomas Plaßmann zur Verfügung gestellt zu bekommen. Plaßmann, der nach einem Studium in Geschichte und Germanistik sowie einer Ausbildung zum Tischler seit 1987 als freischaffender Karikaturist arbeitet, gilt als einen der Besten seines Fachs.

Auf seiner Website führt der in Essen geborene Cartoonist 21 Preise auf, die er für sein Wirken seit 1993 in Empfang nehmen durfte. Dazu gehört auch der 1. Preis "Rückblende" im letzten Jahr, der als Karikaturenpreis vom Bundesverband deutscher Zeitungsverleger vergeben wird. Der Museumsverein Erfatal beschreibt den Künstler mit den Worten: "Thomas Plaßmann vermag mit einem Augenzwinkern, aber niemals auf verletzende Art einen Bezug zu schwierigen Themen herzustellen."

Tagtäglich sind seine Karikaturen und Illustrationen in der "Frankfurter Rundschau", der "Berliner Zeitung", der "Neue Ruhr Zeitung" und weiteren Publikationen zu sehen. Darüber hinaus arbeitet Thomas Plaßmann regelmäßig mit Fachzeitschriften, Agenturen und Unternehmen, beispielsweise der Deutschen Bahn, zusammen. Ein großes Publikum erreicht er, neben seinen Büchern mit zahlreichen seiner Karikaturen, auch durch das Mitwirken im "Konradsblatt", der Wochenzeitung für das Erzbistum Freiburg.

Dessen Chefredakteur Klaus Nientiedt wird bei der Eröffnung der Ausstellung in der Erftalhalle am 16. März ab 19 Uhr in das Thema einführen. Zuvor obliegt es der Vorsitzenden des Museumsvereins, Ortrud Biller, die Gäste der Eröffnung zu begrüßen. Das "Zimmermann-Trio" wird zudem für die musikalische Umrahmung sorgen.

Info: Die Karikaturen sind vom 16. März bis 2. April im großen Saal der Erftalhalle zu sehen und zwar täglich von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Museumsverein erbittet jedoch eine Spende für die UNO-Flüchtlingshilfe.