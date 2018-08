Hardheim. (zeg) Der Landkreis sagte Danke jenen 153 ehrenamtlichen Einsatzkräfte aus den Reihen des Deutschen Roten Kreuzes, der Feuerwehr, unterstützt von hauptamtlichen Kräften der Bundeswehr wie das Sicherungsbataillon 12 aus Hardheim, des Logistikbataillons 462 aus Walldürn, der Gemeinde Hardheim, des Regierungspräsidiums Karlsruhe und des Landratsamts. Binnen weniger Stunden wurde die Einrichtung einer Bedarfsorientierten Erstaufnahmeeinrichtung (BEA) des Landes Baden-Württemberg für Flüchtlinge realisiert. Der Einsatz war einer der größten im Neckar-Odenwald-Kreis je erbrachten ehrenamtlichen Hilfsaktionen.

Landrat Dr. Achim Brötel, der Erste Landesbeamte Dr. Björn - Christian Kleih und Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr als Repräsentanten des Kreises nahmen bei einer Ehrungsfeier im Foyer des Rathauses in Hardheim die Überreichung der BEA- Erinnerungsnadeln vor.

Bürgermeister Volker Rohm dankte den Helfern für ihre uneigennützigen Einsätze zur Versorgung und menschenwürdigen Unterbringung der Flüchtlinge. Landrat Dr. Achim Brötel blickte zurück auf die Einsätze der ehrenamtlichen Helfer in den offiziell erfassten insgesamt 2 715 Stunden. Dank der Einsatzbereitschaft war es schon innerhalb kürzester Zeit gelungen, in der Kaserne Hardheim eine Bedarfsorientierte Erstaufnahmeeinrichtung des Landes für zunächst 309 Flüchtlinge aus 23 verschiedenen Nationen mit 96 Kindern und Jugendlichen einzurichten.

Die Flüchtlinge kamen zu 42 Prozent aus Syrien, 21 Prozent aus dem Irak und elf Prozent aus Afghanistan. Inzwischen wurde die Hardheimer BEA für eine Kapazität bis zu 650 Personen erweitert. Zurzeit ist sie mit 370 Personen besetzt.

Anerkennung zollte der Landrat allen 153 erfassten Helfern. Stellvertretend wurden Repräsentanten der Hilfsorganisationen zum Empfang eingeladen. Sie sollten dann die BEA- Erinnerungsnadeln an die weiteren Helfer weiterleiten. Die Leistungen seien keineswegs selbstverständlich, aber als herausragend einzustufen. Dies vor allem deshalb, weil er daran die durch das Zusammenstehen der Menschen des Raumes mögliche gewaltige gesellschaftliche Kraft verdeutlicht sieht. "Die Helfer haben im wahrsten Sinn des Wortes Herz gezeigt", betonte der Landrat.

Insbesondere in Hardheim sieht Dr. Brötel bei seinem Blick auf die Gemeinschaftsunterkunft im Triebweg und darüber hinaus auf die Kaserne tagein, tagaus "wirklich Vorbildliches geleistet". Primär wollte er allerdings am Dienstagabend Anerkennung ausgesprochen wissen für die sozusagen aus dem Stand heraus geleistete Arbeit.

Der Landrat sprach Dank und Anerkennung ausnahmslos an alle aus, die sich auch nach dem Erstbezug entweder in der Einrichtung am Triebweg oder in der Kaserne, in der Kleiderkammer, bei der Sprachförderung oder wo sonst auch immer engagieren. All diesen gebühre die Auszeichnung ebenso, auch wenn sich diese mit Blick auf das gesamte Kreisgebiet nicht mehr so einfach darstellen lasse. Deshalb entschloss man sich nach der erfolgreichen Bewältigung des Erstbezugs zur Feierstunde in Hardheim.

Zusammenfassend zeigte sich Dr. Brötel "angetan und dankbar von der gewaltigen Gemeinschaftsleistung von Ehrenamt und Hauptamt". "Das Ganze hätte ohne Ehrenamt sicherlich nicht geklappt", betonte der Landrat, auch wenn die Betreiberfirma von Anfang an mit großer Umsicht am Werk war.

Der Landrat stattete auch im Namen von Regierungspräsidentin Nicole Kressl Dank ab, die lobte, dass "in Hardheim in kürzester Zeit mit viel Engagement und in vorbildlicher Weise eine gute Einrichtung errichtet" wurde. Sie hatte Dr. Brötel gebeten, den Ehrenamtlichen ihre Grüße zu übermitteln und im Namen des Landes Dank und Anerkennung abzustatten. Neben dem Dank an alle wurde auch an die Gemeinde Hardheim mit Bürgermeister Volker Rohm ebenso genannt wie Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr, der ebenfalls viele Stunden vor Ort mit aktiv war.

Zusammenfassend sprach Brötel von einer tollen Gemeinschaftsleistung aller am Einsatz beteiligten Personen. Es müsse niemand um seine eigene Zukunft bang sein müsse, so lange man auf solche Helfer bauen könne.

Im Anschluss daran wurden von Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr, Dr. Björn-Christian Kleih und Landrat Dr. Brötel die BEA-Erinnerungsnadeln überreicht. Diese sollen noch einmal an die hervorragende Gemeinschaftsleistung erinnern und besagen "Ich war dabei" und zum anderen die Anerkennung des Kreises gemäß der Bewertung "Wir sind stolz und dankbar für das, was sie getan haben".