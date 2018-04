Auf ihren Handys haben Rana und Ehsan Videos von Krieg und Zerstörung in ihrer Heimatstadt gespeichert. Das syrische Ehepaar, das aus Sicherheitsgründen anonym bleiben möchte, ist froh und dankbar, dass es in Deutschland Zuflucht gefunden hat. Nun hoffen sie, dass sie und ihre beiden Töchter hier die Chance auf ein neues Leben bekommen. Foto: R. Busch

Von Rüdiger Busch

Hardheim. Auch heute, mehr als vier Monate, nachdem sie aus ihrer Heimat geflüchtet sind, steht ihnen der Schrecken ins Gesicht geschrieben, wenn sie über ihre Erlebnisse in Syrien sprechen. Sie haben Schreckliches erlebt und gesehen. Aus Angst um ihr Leben und das ihrer Kinder haben Ehsan N. und seine Frau Rana in Deutschland Zuflucht gesucht. Heute lebt die vierköpfige Familie in der Gemeinschaftsunterkunft in Hardheim. Um auszuschließen, dass der Artikel Folgen für ihre noch in Syrien lebenden Familienangehörigen hat, verzichten wir auf die Nennung ihres vollen Namens.

Die Bilder des Krieges in den Zeitungen und im Fernsehen sind furchtbar. Was es aber bedeutet, die Gräuel selbst zu erleben, ist für Außenstehende kaum nachvollziehbar. Der 37-jährige Ehsan und seine Frau haben dem Schrecken ins Auge geschaut, sie haben Verwandte sterben sehen, und auf ihren Handys haben sie Videofilme vom zerstörten Haus der Eltern. "Hier können unsere Kinder nicht bleiben", war für die 34-jährige Rana klar, "sie haben viel Leid mit ansehen müssen, und sie leiden noch heute unter dem Erlebten." Die Mädchen Layan (neun Jahre) und Jana (fünf) sollten die Chance auf ein Leben in Frieden und Freiheit bekommen - eine Chance, die ihnen in Syrien nicht gewährt wird.

Dem Bürgerkrieg in Syrien sind laut UN-Angaben bislang mehr als 100 000 Menschen zum Opfer gefallen. Etwa 2,6 Millionen Syrer sollen aus ihrem Land geflohen sein. Was vor zwei Jahren als friedlicher Protest gegen die Regierung von Präsident Baschar al-Assad begann, hat sich zu einem unübersichtlichen Bürgerkrieg entwickelt, in dem ethnische und religiöse Konflikt eine immer größere Rolle spielen. Zahlreiche ausländische Freiwillige und Söldner kämpfen inzwischen auf Seiten islamistischer Rebellen. Al-Kaida nahestehende Dschihadisten sollen im Norden und Osten Syriens an einem Gottesstaat arbeiten.

Auch in der Stadt Idlib, die in der Nähe der türkischen Grenze und rund 50 Kilometer entfernt von Aleppo liegt, hinterlassen die Auseinandersetzungen eine blutige Spur der Todes. Erst vor zwei Wochen hat es in der Provinz Idlib einen Bombenanschlag mit 27 Toten gegeben. Kurz darauf waren dort sieben Helfer des Internationalen Roten Kreuzes entführt worden, von denen vier inzwischen wieder freigelassen wurden.

Aus Idlib stammen auch Ehsan und seine Familie. Aus Angst um ihr Leben begaben sie sich im Frühjahr auf eine lange Reise, die sie über den Libanon und weitere Länder im Juli nach Deutschland führte. Dafür mussten sie alles hinter sich lassen: "Wir hatten in Syrien vor dem Bürgerkrieg ein gutes Leben gehabt", erklärt Ehsan, der als Apotheker arbeitete. Unaufgefordert holt er sein Diplom und zeigt auch den Universitätsabschluss seiner Frau. Sie hat als Wirtschaftsingenieurin gearbeitet.

In Deutschland fühlt sich die Familie gut aufgenommen, bestätigt Ehsan: "Wir haben einen sehr guten Eindruck vom Land und von den Menschen hier gesammelt, und wir sind sehr dankbar für die Hilfe." Dies bestätigen auch die Kinder. Die fünfjährige Jana besucht den Kindergarten, ihre große Schwester Layan geht in die Schule. Beiden gefällt es sehr gut. Und Layan bringt - nach nur drei Monaten in Deutschland - regelmäßig gute Zensuren mit nach Hause. Stolz präsentiert sie einen mit einer "Eins" benoteten Test. Ärztin möchte sie einmal werden, verrät sie dem neugierigen Fragesteller. Die Eltern legen großen Wert auf eine gute Bildung ihrer Kinder und schaffen so beste Voraussetzungen für eine gute Integration.

"Wir besitzen eine gute Ausbildung und wir hoffen, dass wir bald in Deutschland arbeiten dürfen", sagt Ehsan, dem das Nichtstun schwerfällt. Gerne würde er in einer Apotheke kostenlos mithelfen oder ein Praktikum absolvieren. Die Familie möchte in Deutschland Fuß fassen und ein neues Leben beginnen, dies wird im Gespräch schnell deutlich.

Entscheidend dafür wird der Ausgang ihres Asylverfahrens sein. Nach Angaben des Bundesministeriums für Migration und Flüchtlinge (BAMF) haben Menschen aus Syrien von allen Ausländern derzeit die besten Chancen, als Flüchtlinge anerkannt zu werden. 848 Asylbewerber aus Syrien sind in den ersten neun Monaten des Jahres nach Baden-Württemberg gekommen. Diese Menschen, die vor dem Krieg in ihrer Heimat fliehen, stellen nicht einmal zehn Prozent der Gesamtzahl der Flüchtlinge im Land. Im Gegensatz zu den Tausenden Wirtschaftsflüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien besitzen sie aber gute Chancen auf ein dauerhaftes Leben bei uns. Und häufig auch gute Voraussetzungen für die Integration.

Vielleicht wird Ehsans Traum ja wahr: "Ich wünsche mir, so zu leben wie die anderen Menschen hier in Deutschland" - mit einer Wohnung, einer Arbeit und mit Kindern, die gut behütet in Frieden aufwachsen können.