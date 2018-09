Buchen. Rund um die Uhr sind die First Responder, qualifizierte Ersthelfer, einsatzbereit, um in ihren Gemeinden die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken und so lebensrettende Hilfe zu leisten. Für diese Helfer organisierten die Leitenden Notärzte im Neckar-Odenwald-Kreis in Kooperation mit dem Förderverein Notfallseelsorge/Notfallnachsorge zum vierten Mal den OFIRTA - Odenwälder First-Responder-Tag. Rund 200 Teilnehmer waren dabei. Zielsetzung der Veranstaltung ist es, durch gemeinsame Fortbildung verschiedener Fachdienste die Zusammenarbeit bei der Notfallversorgung immer weiter zu optimieren.

Das ehrenamtliche Engagement würdigten Landrat Dr. Achim Brötel, der auch die Schirmherrschaft übernahm, und Bürgermeister Roland Burger. Auch Bundestagsabgeordnete Dr. Dorothee Schlegel besuchte die Veranstaltung. Sie alle betonten den unschätzbaren Wert der Nachbarschaftshilfe, mit der die Einsatzkräfte bei Notfällen zur Verfügung stehen.

Restlos begeistert von der tollen Resonanz zeigte sich Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker, Sprecher der Gruppe Leitender Notärzte und "Cheforganisator". "Der neue Teilnehmerrekord motiviert ungemein. Mit Teilnehmern auch aus Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist es ja fast eine internationale Veranstaltung", schmunzelt er.

Für den Auftaktvortrag kehrte ein gebürtiger Buchener in seine Heimatstadt zurück: Dr. Wolfram Geier vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe stellte die "Bedeutung Kritischer Infrastrukturen bei Großschadens- und Katastrophenlagen" dar. Auch die Rettungsdienste und Feuerwehren sind bei Stromausfällen betroffen, genau wie die Krankenhäuser. Als problematisch erweise sich ein Phänomen, das er als "Verletzlichkeitsparadoxon" bezeichnete: Je zuverlässiger alle Systeme arbeiten, umso gravierender sind die Folgen, wenn sie plötzlich ausfallen.

Seinen Vortrag zu Entwicklungen im Rettungsdienst nutzte Genzwürker, um über notfallmedizinische Themen zu informieren. Neben den Empfehlungen des Landesgesundheitsamtes zum Vorgehen bei Ebola-Verdacht, der Schlaganfallversorgung und dem Transport schwergewichtiger Patienten nahm er sich auch der Gefahren an, die von Kohlenmonoxid und Zyaniden ausgehen. Zusätzlich stellte er die "10 Thesen für 10.000 Leben" vor, mit denen die Überlebensrate bei Kreislaufstillstand gesteigert werden soll, und warb bereits für die Woche der Wiederbelebung im September 2015.

Einmal quer durch die Notfallmedizin ging es im Vortrag "An was man alles denken soll ... - Strukturierung der ersten rettungsdienstlichen Maßnahmen" von Dr. Ralf Schnelle aus Stuttgart. Neben seiner Tätigkeit als Notarzt sowie als Autor unterrichtet er an der DRK-Landesschule in Pfalzgrafenweiler. Gerade die Ausbildung ehrenamtlicher Hilfskräfte liegt ihm sehr am Herzen. Unterhaltsam brachte er wichtige Standards der Patientenversorgung näher.

Frisch gestärkt durch ein hervorragendes Mittagessen - zubereitet durch Mitglieder des DRK Hardheim, welche auch ehrenamtlich für Kaffee sorgten - ging es in den Nachmittag.

Wie wichtig es ist, bei allen Bemühungen um den Patienten die eigene Sicherheit nicht zu vernachlässigen, zeigte Michael Kiefner, Rettungsdienstleiter beim DRK-Kreisverband Mosbach auf. Mannigfaltige Gefahren können die Patientenversorgung beeinträchtigen, aber auch zu Schädigungen bei den Helfern führen. Gerade die Anfahrt und die Tätigkeit an Straßen sowie das Risiko von Infektionen nannte er, weswegen die Ausstattung mit Einsatz- und Schutzkleidung unumgänglich ist.

Der Kommunikation an Einsatzstellen widmete sich Henning Waschitschek, Rettungsassistent und Mitglied des Notfallseelsorge-/Notfallnachsorgeteams im Kreis. "Wir können nicht nicht kommunizieren", mahnte er, auch für die Wirkung von Gesten gerade auf Angehörige von Notfallpatienten sensibel zu sein. Selbstverständlich müsse der Patient im Mittelpunkt stehen, doch könnten Familienmitglieder oft mit geringem Aufwand besser über Maßnahmen informiert werden.

Auch aus dem Zugunglück in Mannheim am 1. August gibt es Lehren zu ziehen. Aus der Sicht des Fachberaters Rettungsdienst berichtete Dr. jur. Andreas Pitz, Leiter der Koordinierungsstelle Rettungsdienst der Stadt Mannheim über dieses Ereignis. Gerade die Zusammenarbeit von Rettungskräften aus verschiedenen Bereichen stellte neben der Arbeit im Bahnbereich eine besondere Herausforderung dar.

Fi Info: Ansprechpartner: Priv.-Doz. Dr. med. Harald Genzwürker, Tel. 06281/29-235, info@ofirta.de