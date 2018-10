RNZ. Das Wetter hätte den Buchener Narren kaum übler mitspielen können: Am Rosenmontag regnete es in Strömen. Aber die Fastnachter ließen sich nicht unterkriegen und hatten dennoch ihren Spaß, als sie beim großen Umzug in den Straßen der Bleckerstadt unterwegs waren.

Impressionen vom Rosenmontagszug in Buchen