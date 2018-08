Warum sauberes Wasser für Umwelt und Naturschutz lebenswichtig ist, ''erfuhren'' die Schüler beim SPD-Ferienspaß an der Gruppenkläranlage in Hardheim. Die Aufnahme zeigt die Teilnehmer mit MdB Dr. Dorothee Schlegel, Bürgermeister Volker Rohm, den Klärwärtern Ernst Nohe und Christian Girg sowie den Organisatoren des ''SPD-Ferienspaß'' 2014. Foto: W. Böhrer

Höpfingen. (WB) Seit 18 Jahren bietet die SPD-Gemeinderatsfraktion alljährlich während der Sommerferien ein attraktives "Ferienspaß-Programm" an. Zum Start trafen sich am Dienstag mehr als über 20 Kinder vor der Schule mit ihren Rädern zur gemeinsamen Abfahrt an die Verbandsgruppenkläranlage in Hardheim. Auch Bundestagsabgeordnete Dr. Dorothee Schlegel radelte mit.

Gut und sicher unter dem Geleitschutz des Teams mit Birgit Müller, Maria Edelmann, Helmut Häfner, Michael Volk und Horst Saling in der Kläranlage angekommen, hießen der neue Hardheimer Bürgermeister Volker Rohm und die beiden Klärwärter Ernst Nohe und Christian Girg die Gäste willkommen, wobei Volker Rohm die "bienenfleißige, wohltuende Präsenz" der neuen Abgeordneten in unserem Raum würdigte.

In zwei Gruppen aufgeteilt, erläuterten die Klärwärter den Betriebsablauf der im Jahre 1987 in Betrieb genommene Gruppenkläranlage, die für eine zeitgerechte Abwasserreinigung sorgt. In kindgerechter Form verstanden es die Klärwärter, das Reinigungsprinzip der Anlage gut verständlich zu erläutern, bei der es sich um eine vollautomatische, mechanisch-biologische Kläranlage mit Stickstoffelimination handelt.

Warum eine Kläranlage eine enorme Bedeutung für sinnvollen und erfolgreichen Umwelt- und Gewässerschutz spielt, wurde den interessierten Schülern überzeugend verdeutlicht, zumal auch Rückfragen an die Klärwärter ausdrücklich erwünscht waren. Dass der Reinigungsgrad der Kläranlage nahe an 100 Prozent liegt, ließ die wissbegierigen Jugendlichen aufhorchen.

Nun galt es, den Weg, den das Abwasser seit vielen Jahrzehnten von Höpfingen nach Hardheim ins Erftal mühelos und ohne Anstrengung "zurücklegt", in umgekehrter Richtung aufwärts von Hardheim nach Höpfingen per Muskelkraft zu bewältigen, was die "Rad-Youngster" aus eigener Muskelkraft auch bestens meisterten.