Von F. Mackert und A. Rechner

Walldürn. Schon seit Kindesbeinen an hat sie das Fieber gepackt, sie sind glühende Anhänger, fahren zu den Spielen, können die Mannschaftsaufstellungen auswendig aufzählen, fiebern dem Ereignis entgegen und tragen in ihren Herzen das Vereinsemblem: Reiner Leiblein, Falko Günter und Stefan Berberich. Und heute ist das Warten endlich vorbei - das Champions-League-Finale zwischen den beiden derzeit besten deutschen Vereinsmannschaften wird im Wembley-Stadion angepfiffen. Während die Gladiatoren der Neuzeit um die europäische Krone ringen werden, verfolgen die Fans in der Region gebannt das Spektakel.

Nicht nur im Ruhrpott und in der bayerischen Landeshauptstadt sind die Vorbereitungen längst abgeschlossen, auch in der Region steigt die Spannung auf das deutsche Finale. Reiner Leiblein und Falko Günter werden heute Abend emsig und leidenschaftlich ihre Bayern anfeuern. Auf die Unterstützung des Hornbacher Stefan Berberich können die beiden Walldürner dabei nicht zählen. Er ist ein eingefleischter Anhänger der Borussia Dortmund und drückt daher den Dortmundern die Daumen.

Ihre Begeisterung für ihre Lieblingsvereine kennt (fast) keine Grenzen. Sie engagieren sich gar in regionalen Fanclubs. Stefan Berberich ist Mitglied des Fanclubs "Borussia Hornets", bei dem der Name Programm ist. Und so hofft Berberich auch, dass die schwarz-gelben "Hornissen" heute "stechen" und die Trophäe gewinnen werden. Diesen Wunsch teilen Leiblein und Günter nicht. Die beiden stehen dem 140 Mitglieder zählenden "Fanclub Walldürn" vor.

An die Anfangszeit erinnern sich die drei Fans in dem Gespräch mit der RNZ. "Ich hatte sogar Bayern-Bettwäsche", schmunzelt der 46-jährige Reiner Leiblein als er sich an seine bewegten Jugendjahre erinnert. 1997 gründete er den Walldürner Fanclub, dem wenig später auch Falko Günter beitrat. Berberich hingegen fand den Weg zur Borussia über seinen Vater, der ihn im Jahr 2000 zu einem Spiel mitnahm. "Das erweckte das Feuer in mir", unterstreicht Berberich begeistert.

Das Können am Ball der Münchner Spieler beeindruckt Leiblein und Günter. "Es macht einfach Spaß, diesen großartigen Fußball zu sehen", sagen sie und kommen ins Schwärmen. Berberich verbindet mit seinen Dortmundern viele Emotionen. "Dieses Gemeinschaftsgefühl mit 80 000 Menschen im Stadion habe ich so noch nirgendwo bis jetzt erlebt", beschreibt Berberich seine Eindrücke. Mit einem Kleinbus fährt er mit seinen Freunden so oft wie möglich nach Dortmund, um seine Mannschaft vor Ort anzufeuern.

"Mit dem Herzen dabei" - getreu diesem Motto treffen sich die beiden Bayern-Fans zu jedem Spiel der Münchner. Allerdings fahren sie nicht mehr so häufig in die Arena wie früher, denn Tickets für die Spiele zu bekommen, sei schwieriger geworden.

Dem heutigen Finalspiel sehen beide Lager optimistisch entgegen. "Wenn das Spiel normal läuft, dürfte ein 2:0 drin sein", zeigt sich Leiblein siegessicher. Berberich hält überzeugt dagegen: "Unsere Mannschaft hat diese Saison vor allem in der Champions-League gezeigt, zu was sie im Stande ist. Und sie hat die letzten Jahre verdeutlicht, dass sie mit den Bayern mithalten kann."

Geteilter Meinung ist man wieder, als man auf den spektakulären Vereinswechsel von Mario Götze zu sprechen kommt. Aus seiner großen Enttäuschung darüber macht Stefan Berberich keinen Hehl. "Ich bin froh, wenn er nicht mehr das Trikot von Borussia Dortmund trägt." Die Bayern-Fans dagegen halten sich zu diesem Sachverhalt kurz und sagen nur: "Das ist ein ganz normaler Transfer, so ist das nun mal im Sport."

Die vergangenen Niederlagen der Bayern in der Champions-League sieht man über die Vereinsgrenzen hinweg nicht als schlechtes Omen an. "Das bringt uns eher einen Vorteil. Die Jungs sind hungrig und wollen das Ding unbedingt nach Hause bringen", erklärte Leiblein. Selbst Berberich denkt nicht, dass Bayern dadurch einen mentalen Nachteil hat: "Die Bayern sind dieses Jahr richtig stark und wollen einiges wieder gut machen."

Das Spiel werden die Bayernfans in in Walldürn auf einer großen Leinwand anschauen. Berberich konnte leider an keine Karte kommen und wird es deshalb mit Freunden zu Hause verfolgen. Am Schluss sind sich alle wieder einig: "Heute wird es ein großartiges Spiel mit vielen Emotionen!"