In der Podiumsdiskussion in der Buchener Stadthalle, die von der SMV des BGB bestens organisiert worden war, konnten sich die Schüler zu aktuellen politischen Themen eine eigene Meinung bilden. Foto: Privat

Buchen. "Wir freuen uns, dass die Podiumsdiskussion so gut bei den Schülern angekommen ist. Außerdem sind wir stolz darauf, als SMV eine so tolle Veranstaltung mit solch hochrangigen Politikern auf die Beine stellen zu können." Mit diesen Worten resümierten die Schülersprecher des BGB, Linus Kohler, Katrin Bauer und Peter Wagner die vergangenen zweieinhalb Stunden in der Stadthalle.

Zweieinhalb Stunden, in denen den Stufen zehn, elf und zwölf des BGB die Gelegenheit geboten wurde, sich ihr eigenes Meinungsbild in Sache Politik zu machen - vor allem im Hinblick auf die am 25. Mai stattfindende Wahl zum europäischen Parlament.

Dr. Thomas Ulmer (CDU), Mitglied des Europäischen Parlaments, Dr. Franziska Brantner (Grüne) und Dr. Dorothee Schlegel (SPD), beide Mitglied des deutschen Bundestags, und Achim Walter (Kreisvorsitzender der FDP) stellten sich den Fragen des Moderatorenteams Laura Roos und Valentin Frisch, die von den Schülern eingereicht und vorbereitet waren.

Mit dem Thema "Umwelt" wurde die Diskussion eröffnet. Diskussionspunkte waren u.a. das Abschalten der Atomkraftwerke an der deutschen Grenze, das "Fracking" oder das Anbauen von Genmais, der von allen Politikern abgelehnt wurde. Zu letzterem Punkt war Dr. Dorothee Schlegel der Meinung, dass "die Bewahrung der Erde und die Bewahrung der Schöpfung hochgehalten werden muss."

Das Thema Außenpolitik wurde von der Krimkrise bestimmt. Ein eher differenziertes Ergebnis wurde bei der Frage nach dem EU-Eintritt der Türkei deutlich: Nur der CDU-Vertreter entschied sich für ein klares "Nein".

Eine weitere zentrale Frage, welche sich Schüler des BGB überlegt hatten, war die nach der Aufnahme von mehr Flüchtlingen in Deutschland.

Hierbei sprachen sich alle Politiker dafür aus, allerdings mit unterschiedlichen Begründungen und Ansätzen. Franziska Brantner von den Grünen zum Beispiel findet es "fast schon erbärmlich, dass Deutschland im Jahr nur 10.000 Immigranten aufnimmt." Das seien so viele, wie an nur einem Vormittag in den Libanon auswandern.

Dorothee Schlegel (SPD), führte den Schülern vor Augen, dass immerhin ein Drittel der Deutschen Nachkommen von Flüchtlingen sind und es somit selbstverständlich sein sollte, humanitäre Hilfe zu leisten. Dr. Thomas Ulmer sprach von "einer Verantwortung", da sehr viele Deutsche ab 1945 in anderen Ländern aufgenommen wurden. Dies müsse man nun zurückgeben. Achim Walter (FDP) war zwar "im Allgemeinen für weitere Aufnahmen von Flüchtlingen." betont aber, dass die eigene Gesellschaft eine solche Zuwanderung auch verkraften und verarbeiten können muss.

Als letzte Frage wurde diskutiert, ob das Wahlalter bei den Europawahlen auf 16 Jahren abgesenkt werden solle. Dr. Dorothee Schlegel findet, dass Jugendliche sich politisch gerne einmischen dürfen, "dann allerdings auch über die politische Realität informiert sein sollen."

Dr. Thomas Ulmer nutze hier die Chance, alle Jugendlichen zum Wählen aufzurufen und erklärte die Wichtigkeit der politischen Beteiligung. Auch Dr. Franziska Brantner (Grüne), war es wichtig, den Schülern klar zu machen, dass man vor allem bei den Europawahlen mit dem Wählen einer Partei etwas erreichen kann: "Im Europaparlament können einzelne Parteien wirklich etwas voranbringen, da sie keine feste Koalition eingehen und so bei anderen Parteien nicht klein bei geben müssen."

Für "Ein langsames Ausbauen der EU - so dass alle mitkommen" sprach sich Dr. Thomas Ulmer (CDU) in seinem Statement am Ende der Podiumsdiskussion aus und warnte davor, immer nur die Nachteile zu sehen: "Die EU hat uns vor allem viele Vorteile beschert, die es zu beachten gilt."

Achim Walter (FDP) betonte den europäischen Gedanken, welcher "uns allen lange Frieden brachte." Dr. Dorothee Schlegel (SPD) sprach sich für ein Ausbauen und Hochhalten der sozialen Standards aus. Die Partei werde sich für eine Neugestaltung in Europa stark machen. Sie beendete ihre Ansprache mit dem Satz: " Also dann: Geht alle wählen!"

Dieser Aufforderung schloss sich auch der Schulleiter des BGB, Jochen Schwab an, der seine Schüler ebenfalls zur politischen Beteiligung aufforderte.