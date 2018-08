Bödigheim. (Wd) Wer die altehrwürdige evangelische Kreuzeskirche von Bödigheim von außen genauer anschaut, der sieht schon deutlich den Renovierungsbedarf. Gemeint ist nicht nur der in die Jahre gekommene Putz, dem es deutlich an Farbe fehlt. Das Mauerwerk entlang der Regenrinnen weist an mehreren Stellen Verwerfungen nach außen auf. Womit das große Problem seinen Anfang nimmt: Es knirscht deutlich im freitragenden Dachgebälk des über 400 Jahre alten Gotteshauses. Das jahrhundertealte Hängespreizwerk hat deutliche statische Mängel. Letztes Jahr wurden die teils durchhängenden "tragenden" Eichenbalken des Daches notdürftig mit Seilen zusammengehalten, damit der Dachstuhl nicht plötzlich bei extremen Wetterlagen in sich zusammenfällt!

Eine erste Kostenschätzung von Fachleuten bestätigte die missliche Lage: An einer umfassenden Sanierung der Kirche führt kein Weg vorbei. Rund eine Million Euro sind dafür in mehreren Bauabschnitten zu stemmen, 250 000 Euro davon allein für die Sanierung des Dachstuhls! "Ende 2013 müssen wir, wie es aussieht, gehandelt haben", klärt Dekan Rüdiger Krauth bei einem Ortstermin mit der RNZ über die Sachlage auf. Nicht nur er sieht sich angesichts der erheblichen Baumängel "enorm unter Druck".

Schon in Kürze wird man nicht umhinkommen, rund um die Kirche der sogenannten Verkehrssicherungspflicht nachzukommen, damit niemand etwa durch herabfallende Ziegel zu Schaden kommt.

Letztmalig wurde die Kirche in den Jahren 1965/66 grundlegend renoviert, die Seitenkanzel abgenommen, eine neue Heizung und neue Kirchenbänke eingebaut, erklärt Kirchendiener Günter Seitz.

1972 wurden die Kirchenfenster künstlerisch aufwendig neu gestaltet, eine Maßnahme, auf die Pfarrer Dankwart Moser-Feesche heute noch stolz ist. Vor zehn Jahren wurde die Orgel renoviert.

Zwischendurch hatte die evangelische Kirchengemeinde Bödigheim, die 500 Kirchenglieder zählt, allerdings fürs Gotteshaus kein Geld aufgewendet. Im Jahr 2000 wurde ein letztes großes Projekt gestemmt: Das Gemeindehaus.

"Ist das nicht ein Jammer, wie unsere schöne Kirche aussieht", meint ein älterer Bürger Bödigheims auf der Straße. "Da hat man doch offensichtlich viel zu lange mit der Renovierung gewartet und die Dinge nicht ernst genommen", meint er.

"Die Kirche hat in diesem Zustand an Charme verloren", beklagt auch Dekan Krauth. Finanzielle Rücklagen für eine Kirchenrenovierung wurden nicht gebildet. Im Gegenteil: Seit zwei Jahren steht die Kirchengemeinde Bödigheim unter sogenannter Haushaltssicherung, da sie den Haushalt nicht mehr ausgleichen kann. Also so gut wie pleite ist. Von der Landeskirche Baden geht mit diesem Schritt die Auflage einher, ein inhaltliches Konzept zu erarbeiten, wie es künftig weiter gehen soll. Ohne dieses Konzept gibt es von der Landeskirche mit Sitz in Karlsruhe keine finanziellen Mittel.

Angesichts der demografischen Lage stellt der Dekan nüchtern fest: "Diese Kirche ist zu groß". Doch man sei auf dieses altehrwürdige Gotteshaus stolz und will es unbedingt erhalten. Mit einem inhaltlichen Konzept, das man jetzt erarbeiten wolle, müsse man versuchen, in allen Bereichen an Geld zu kommen und eisern zu sparen, wo dies möglich erscheint.

Da kommt alles auf den Prüfstand, beispielsweise auch die Frage, ob das Pfarrhaus aus dem Jahr 1750 mit einem gewaltigen Sanierungsrückstau für die Gemeinde zu erhalten ist oder ob man - nachdem Pfarrer Moser-Feesche nach 25 Jahren in Bödigheim in der ersten Jahreshälfte 2013 in den Ruhestand gehen wird - für den Nachfolger alternativ eine Wohnung anmieten soll.

Denn auch das Pfarrhaus wird im Fall einer Sanierung "mehrere hunderttausend Euro kosten". Wo dieses Geld herkommen soll, weiß im Augenblick noch niemand. Es wird demnach eine Herkules-Aufgabe sein, die der Nachfolger/in von Pfarrer Mose-Feesche zu schultern hat. Der Dekan rechnet "fest damit", dass die Pfarrstelle Bödigheim wieder besetzt wird.

"Dieses Jahr müssen wir das Sanierungskonzept für die Kirche erarbeiten. 2013 muss etwas geschehen, sonst müssen wir die Kirche zumachen", informiert der Dekan.

Bislang sieht die reguläre Finanzierung der Landeskirche so aus: 40 Prozent Eigenmittel (400 000 Euro), 40 Prozent Zuschuss Landeskirche (400 000 Euro) und 20 Prozent Darlehen (200 000 Euro). Der Blick auf die gewaltige Summe der Eigenmittel lässt erhebliche Zweifel aufkommen, ob die Bödigheimer Kirchengemeinde allein diese Summe überhaupt je aufbringen kann.

"Wir wollen, dass die Öffentlichkeit das alles wahrnimmt. Hier herrscht wirklich Not", betont der Dekan. Ende Oktober soll die vorgeschriebene Gemeindeversammlung einberufen werden. Die muss unterrichtet und gehört werden, aber sie hat keine Entscheidungsbefugnis.

"Es ist nicht verantwortbar, weiter zuzuwarten. Dringt über das Dach weiter Feuchtigkeit ein, beeinträchtigt dies zunehmend den Zustand des Gebäudes", erklärt der Pfarrer.

So wird man versuchen, möglichst viele Menschen für die Sanierung zu begeistern, um die gewaltige Summe für die dringend notwendige Sanierung der Kreuzeskirche aufzubringen. Auch das Landesdenkmalamt hat sich schon eingeschaltet. Und Dekan Krauth ist überzeugt, dass auch die Landeskirche ihr Scherflein dazu beitragen wird. Vor Ort wird im September ein Benefizkonzert mit mehreren Chören aus dem Kirchenbezirk stattfinden und auch ein Spendenkonto wurde schon eingerichtet:

Info: Spendenkonto bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald, Kto.-Nr.: 7546559, Blz: 67450048, Kennwort "Kirche".