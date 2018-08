Buchen. (Wd) Der Stadtwald Buchen gehört zu den zehn größten Kommunalwaldbetrieben des Landes. Mit Bürgermeister Roland Burger stellt Buchen auch den Präsidenten der Forstkammer. Wer im Odenwaldstädtchen hinaus will ins Grüne, der hat es naturgemäß nicht weit, um auf schönen Waldwegen viele Kilometer lang Spazieren zu gehen, zu joggen oder zu wandern. Doch momentan herrscht, wie stets im Winter, Erntezeit im Odenwald. Beispielsweise im Gebiet rund ums Schützenhaus, denn der Wald erfüllt neben seiner Natur- und Erholungsfunktion auch eine ökonomische Aufgabe.

Der Buchener Stadtwald, der von der Forstbetriebsleitung Walldürn betreut wird, ist auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor; 2013 rechnet man mit einem Überschuss von 377.000 Euro. Hintergrund Hintergrund Die Waldfläche mit Waldwegen, Wildäckern, Leitungstrassen etc. umfasst zum Stichtag der Forsteinrichtung 1.1.2012: 3292,9 Hektar. Nimmt man nur die Fläche, auf der auch Bäume stehen sind es: 3169,5 Hektar. Über eine Million Festmeter Holz stehen derzeit im Stadtwald. Die Vorratsverluste durch die Orkane Vivian und Wiebke 1991 sind fast ausgeglichen. Der Holzvorrat pro Hektar liegt mit 343 Festmetern jedoch noch etwas unter dem Landesdurchschnitt von 361 Festmeter pro Hektar. Neu hinzu wachsen jedes Jahr im Stadtwald Buchen etwa 27.600 Festmeter (oder 8,7 Festmeter pro Hektar) an Holz. Geerntet werden pro Jahr 23.000 Festmeter - also weniger als jährlich zuwächst. Damit wird dem Grundsatz der Nachhaltigkeit voll entsprochen (Nicht mehr ernten als nachwächst). Der Stadtwald Buchen verfügt über einen baumartenreichen und gut strukturierten Waldaufbau. Hauptbaumart ist die Buche - dem Namen der Stadt entsprechend - mit einem Flächenanteil von 30 Prozent. Fichte, Eiche und sonstige Laubbaumarten (eine bunte Mischung aus Ahorn, Hainbuche, Birke, Kirsche...) haben in etwa jeweils 15 Prozent Flächenanteile am Wald. In Summa überwiegt das Laubholz mit 59 Prozent gegenüber dem Nadelholz mit 41 Prozent.

Die finanziellen Erträge (nach Abzug aller Kosten für die Waldarbeit/Waldpflege/Wege) der letzten Jahre aus dem Stadtwald sind sehr zufriedenstellend: 2010: 373.000 Euro, 2011: 817.000 Euro und 2012 rund 685.000 Euro. Das Geld ist aber nicht dazu da, den Kämmerer zu erfreuen, sondern es kommt den Bürgern wieder etwa beim Bau von städtischen Einrichtungen zugute.

Im Gespräch erläutert Forstdirektor Henner Niemann von der Forstbetriebsleitung Walldürn, dass man auch entlang des Weges beim Schützenhaus Bäume zum Schutz der Wanderer gefällt habe. Im Wald selbst seien etliche Bäume für den Verkauf entnommen worden, aber man habe einen großen Anteil an Alteichen aus ökologischen Gründen stehen lassen und so bewusst Nutzungsverzicht für den Naturschutz geübt.

Oberhalb des Hanges entlang des Schützenhauses seien Fichten gefällt worden, die immer wieder die Umzäunung in Mitleidenschaft gezogen haben. Stattdessen ist die Aufforstung mit Lärchen vorgesehen.

Um Verständnis bittet Niemann, dass diesmal die Waldwege durch die Holzabfuhr stärker in Mitleidenschaft gezogen werden, denn durch den milden Winter seien die Böden aufgeweicht. Die Wege würden selbstverständlich wieder hergerichtet, verspricht der Forstmann.

Verkauft wird das Holz nicht nur an die inländische Holzindustrie, sondern auch ins Ausland bis nach China. "Die Chinesen haben Interesse an stärkerem Buchenholz für Möbel", erklärt der Forstdirektor. Etwas schwächeres Holz werde dagegen nach Tschechien verkauft, wo dann Holzstäbchen für die Medizin oder für Speiseeis hergestellt werden. Weiterer Holzabnehmer ist die Spanplattenindustrie in Österreich. Holz werde aber auch zur Viskosefaser und dann für Bekleidung verwendet. Und natürlich wird Holz auch zu Zeitungspapier verarbeitet, oder zu Papiertüchern.

Ebenfalls spielt Holz als nachwachsender Rohstoff eine große Rolle als Heizmaterial. "Fast zu schade dafür", befindet Henner Niemann, der aber ebenfalls seinen Ofen mit Holz befeuert wie viele Odenwälder. Der milde Winter schadet dem Borkenkäfer. An wärmeren Tagen fängt dessen Stoffwechsel immer wieder an zu arbeiten, ohne dass die Waldschädlinge fressen können. Das geht an die Substanz. Kalte Winter überstehen Borkenkäfer jedoch unproblematisch.