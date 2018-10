Walldürn. Im Zuge der Schaffung des neuen B-27-Anschlusses in Walldürn wurde der alte Anschluss stillgelegt und zurückgebaut. Das Areal am früheren Stadt-Eingangstor (Fotos) soll als Gewerbefläche gebiet werden, wie Bürgermeister Markus Günther gestern der Rhein-Neckar-Zeitung bestätigte. Allerdings ist noch nicht das komplette dafür notwendige Grundstück im Besitz der Stadt, so dass erst diese Hürde genommen werden muss. Es gebe bereits eine Reihe von Interessenten, teilte der Bürgermeister mit, der sich angesichts der guten Lage direkt an der B 27 nicht über die starke Nachfrage wundert. Die Stadt ist derzeit außerdem dabei, das komplette Gewerbegelände an der Buchener Straße zu überplanen, um das dort schlummernde Potenzial zu erschließen. "Wir werden dort ein funktionierendes Gewerbegebiet bekommen", ist sich Bürgermeister Markus Günther sicher. rüb