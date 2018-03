Buchen. (mb) Buchen ist als einziges Mittelzentrum in Baden-Württemberg zur Fairtrade-Stadt ernannt worden. Bei einer Feierstunde am Samstagvormittag im Foyer des Rathauses nahm Bürgermeister Roland Burger die Auszeichnung entgegen. In zwei Jahren wird geprüft, ob die Stadt die Kriterien für dieses Siegel noch erfüllt.

"Das ist ein besonderer Tag für unsere Stadt", sagte Roland Burger in seiner Begrüßungsansprache. "Fairtrade ist die Chance, die Welt ein wenig besser zu machen." Seit 20 Jahren suchen Bürger aus Buchen diese Chance. Denn im Jahr 1993 wurde der Eine-Welt-Laden als gemeinnütziger Verein gegründet. Dort verkaufen Ehrenamtliche fair gehandelte Produkte."Die Auszeichnung ist auch eine Anerkennung der Ehrenamtlichen dieses Vereins", betonte Burger.

Im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat beschlossen, sich um das Fairtrade-Siegel zu bewerben. Um die dazu erforderlichen Maßnahmen zu koordinieren, gründeten insgesamt acht Bürger und Vertreter der Stadtverwaltung eine achtköpfige Steuerungsgruppe. So gelang es, dass inzwischen in mehreren Geschäften und Gasthäusern fair gehandelte Produkte erhältlich sind. Auch Schulen und eine Kirchengemeinde verwenden Waren aus fairem Anbau. Die Stadtverwaltung kauft bereits seit zehn Jahren fair gehandelten Kaffee beim Eine-Welt-Laden ein, den sie an Jubilare verschenkt, insgesamt 200 bis 300 Päckchen pro Jahr.

Nach den Worten von Fairtrade-Ehrenbotschafter Manfred Holz halten viele Bürger in Umfragen Fairtrade zwar für eine tolle Sache, aber die meisten von ihnen sind beim Einkaufen Schnäppchenjäger. "Wir trödeln dem Abgrund entgegen", warnte er. Deshalb sei es wichtig, für die Fairtrade-Idee zu werben. Derzeit würden sich Städte in 23 Ländern um den Fairtrade-Titel bewerben. Buchen ist weltweit die 139. Stadt, die ausgezeichnet wird.

Elisabeth Hirthammer, Vorsitzende des Eine-Welt-Vereins, bedankte sich bei all denen, die dazu beigetragen hatten, dass Buchen Fairtrade-Stadt werde. Die Idee dazu wurde in den Reihen ihres Vereins geboren. Dieser zählt derzeit 40 Mitglieder.

Von diesen verkaufen 15 regelmäßig fair gehandelte Produkte im Eine-Welt-Laden im Wimpinahaus. "Der heutige Tag darf nur ein Zwischenschritt sein", mahnte Hirthhammer. Man dürfe nicht nachlassen darin, für eine gerechtere Welt zu arbeiten.

Mit dem neuen Titel stehe Buchen in einer Reihe mit Metropolen wie London, Paris, Rom und San Francisco, stellte Landrat Dr. Achim Brötel fest. Und Fairtrade passe auch gut zur Fastenzeit. In dieser gehe es nämlich nicht nur ums Essen, sondern darum, anders zu leben. Und genau darum gehe es auch bei der Fairtrade-Bewegung.