Die erste Buchener Jobmesse steht vor der Türe: Sie findet am Donnerstag, 11. Juni, in der Buchener Stadthalle statt. Berthold Eckert (2. v. l.) und seine Mitstreiter bereiten gerade die letzten Details für diese Premiere vor. Foto: A. Rechner

Von M. Rausch und A. Rechner

Buchen. Die erste Buchener Jobmesse am Donnerstag, 11. Juni, ist Plattform für alle, die sich beruflich weiter entwickeln und ihre Zukunft in die Hand nehmen möchten. Regionale Firmen bieten dabei spannende Anreize, neue Perspektiven auszuloten. Ob Ausbildung, Berufseinstieg oder Jobwechsel - für alle Altersklassen und Qualifikationen ist die Rekrutierungsveranstaltung eine wertvolle Gelegenheit und bringt neue Kontakte, sagte gestern Berthold Eckert, Business-Coach und Initiator der Buchener Jobmesse, der Rhein-Neckar-Zeitung. "Mit dieser Jobmesse wollen wir unsere starken Unternehmen in der Region mit motivierten Bewerbern zusammenbringen." Die Jobmesse steht dabei unter dem Motto: "regional, einfach und pragmatisch".

Die Vorbereitungen für die Veranstaltung laufen derzeit auf Hochtouren. Berthold Eckert und seine engagierten Mitstreiter haben sich viele Gedanken gemacht und Ideen gesammelt. Diese Jobmesse stellt für sie quasi Neuland dar. Bisher hat es eine solche Messe noch nicht gegeben. So informierten sie sich über Jobmessen in anderen Regionen und nahmen diese Erkenntnisse in ihren Überlegungen auf. In unzähligen Stunden saßen sie bis tief in die Nacht hinein zusammen und haben diese Premiere mit viel Tatkraft vorbereitet. Schließlich soll diese Messe ein Erfolg werden für die Bewerber - vom Schüler bis zum Ingenieur.

Und die regionalen Firmen sollen natürlich auch von dieser Veranstaltung profitieren. "Die Unternehmen können ihren Bekanntheitsgrad als interessanter regionaler Arbeitgeber steigern", erklärte Berthold Eckert. Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist dem Initiator diese Jobbörse eine wichtige Plattform. Für die regionalen Unternehmen soll diese Veranstaltung eine optimale Gelegenheit sein, Aufmerksamkeit zu erhalten und in Zeiten des Fachkräftemangels die besten Köpfe für sich zu gewinnen. Der Vorteil der Messe sei der direkte Kontakt zu motivierten Bewerbern. Ohne erst Unterlagen sichten zu müssen, könnten bereits wichtige Informationen ausgetauscht und Potenziale erkannt werden. "Arbeitgeber und Stellensuchende sollen sich auf Augenhöhe begegnen und Kontakte knüpfen", erläuterte Berthold Eckert den Nutzen der Veranstaltung.

Besonders freute sich der engagierte und ideenreiche Initiator, dass Buchens Bürgermeister Roland Burger die Schirmherrschaft für diese Premiere übernommen hat. Diese Jobmesse soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden. "Bis heute haben sich schon rund 16 Firmen angemeldet", zeigte Eckert auf. Und diese Zahl soll noch ausgebaut werden. Derzeit telefoniert er täglich mit mehreren Firmenvertretern und wirbt für eine Teilnahme. "Es wäre für uns zufriedenstellend, wenn es insgesamt 20 bis 25 Firmen sein werden", umriss Berthold Eckert das Ziel.

Berthold Eckert ist in Buchen als Experte für Business-Coaching tätig. Er begleitet Arbeitssuchende bei ihrer Entwicklung mit individuellen Lösungen und bereitet diese für ihr berufliches Fortkommen vor. Er möchte mit diesem Projekt junge Bewerber auch zu mehr Eigeninitiative bei der Jobsuche motivieren und somit die Kommunikation zwischen Firmen und Arbeitssuchenden fördern. "Ein authentisches Auftreten ist in Vorstellungsgesprächen sehr wichtig", erklärte Eckert.

Viele Menschen wüssten zudem nicht, welche Arbeitsmöglichkeiten die Region bietet und welche Firmen hier vertreten sind. Die Jobmesse soll dazu inspirieren, neue Chancen zu erkennen.

Mit über 5000 Flyern wurde für die Veranstaltung unter anderem in Arbeitsämtern und Jobcentern in Buchen, Mosbach, Wertheim und Tauberbischofsheim geworben. Auch im Internet wurde für die Jobmesse kräftig die Werbetrommel gerührt.

"Für die Bewerber kann die Jobmesse der Grundstein für ihre neue Karriere werden", führte der Initiator aus. Auf der Messe sind Bewerber aller Altersstufen, Fachrichtungen und Qualifikationen willkommen. Sie ist Eckert zufolge als eine offene, branchenübergreifende Veranstaltung gedacht, die eine Ergänzung zu den Formaten wie der Lehrstellenbörse der Überbetrieblichen Ausbildungswerkstätte in Buchen darstellen soll. Der Schwerpunkt soll auf Gesprächen zwischen Stellensuchenden und Firmenvertretern liegen. "Die Jobmesse soll für wertvolle Kontakte zwischen Bewerbern und Arbeitgebern sorgen", sagte Berthold Eckert abschließend.

Fi Info: Die erste Buchener Jobmesse findet am Donnerstag, 11. Juni, von 14 bis 20 Uhr in der Buchener Stadthalle statt. Der Eintritt für Bewerber ist kostenfrei.