Von Rüdiger Busch

Hardheim. "Die gehen ja rein wie ein Messer durch die Butter!" Bauleiter Hans-Jürgen Pittner zeigt sich zurecht davon beeindruckt, wie das 50 Tonnen schwere und 620 PS starke Mobilrammgerät die neun Meter langen Stahlspundwände in den Boden versenkt. Diese Arbeiten, die seit wenigen Tagen im Erftal unterhalb des Betriebs des Zweckverbands Tierische Nebenprodukte (ZTN) stattfinden, sind nicht nur imposant, sondern auch von weitreichender Bedeutung: Hier entstehen die Fundamente für die neue Brücke, die zentraler Bestandteil des "Erftal-Mühlen-Radwegs" wird.

Seit mehr als drei Jahrzehnten steht der Radweg auf der Wunschliste von Radfahrern der Region ganz oben. Nun steht seine Verwirklichung auf badischer Seite wenige Wochen vor der Vollendung. In Bayern soll das noch fehlende Teilstück bis zum Frühjahr fertiggestellt sein. Bei einem Vor-Ort-Termin stellte Oberamtsrat Hans-Jürgen Pittner von der Bauleitung Buchen des Regierungspräsidiums Karlsruhe den Baufortschritt vor.

Nachdem das erste Teilstück zwischen Hardheim und dem Bücholdswiesensee im Winter 2013 gebaut worden war, wurde der 2,4 Kilometer lange und rund 800.000 Euro teure zweite Bauabschnitt nochmals unterteilt. Im vergangenen Winter wurde die Strecke zwischen der Lindenmühle und der ZTN gebaut. Diese Arbeiten waren von der Firma Lintz und Hinninger (Mosbach) ausgeführt worden. Nun steht der Abschnitt zwischen der ZTN und dem Hofgut Breitenau an. Hierfür zeichnet die Firma Konrad-Bau (Lauda-Königshofen) verantwortlich.

"Dann haben wir den Lückenschluss vollzogen", bekräftigt Dienststellenleiter Arno Baur. Denn das Reststück zwischen dem Hofgut Breitenau und der bayerischen Grenze verläuft auf vorhandenen Waldwegen. Lediglich das Steilstück an der Grenze zu Bayern müsste in Absprache zwischen Straßenbauverwaltung und Gemeinde noch asphaltiert werden, um ein höchstmögliches Maß an Sicherheit für die Radfahrer zu gewährleisten.

Während der Radweg ab der Lindenmühle rechts der Erfa verläuft, folgt an der ZTN die Überquerung. Deshalb ist hier ist der Bau einer 36 Meter langen Brücke notwendig. Zunächst wurde mit dem Wegebau begonnen, um das schwere Gerät an den Einsatzort bringen zu können. Das derzeit stattfindende Einziehen der Spundwände führt die Grundbau GmbH durch, ein Experte für Spezialtiefbau aus Kaufbeuren. Die 36 Meter lange und über 20 Tonnen schwere Brücke wird derzeit in einem Stahlwerk gefertigt. Im Oktober soll die Brücke dann eingehoben werden.

Wie Bauleiter Pittner im Gespräch mit der RNZ deutlich macht, stellt der Brückenbau eine besondere Herausforderung für Planer und ausführende Firmen dar. Aus Rücksicht auf die im dortigen Bereich lebenden Fledermäuse gab es nämlich die Auflage, nur minimale Eingriffe in der Natur vorzunehmen. Entsprechend vorsichtig musste zu Werke gegangen werden. Außerdem musste im Bereich der Zufahrtswege die Tragfähigkeit des Bodens verbessert werden, was zusätzlichen Aufwand bedeutete.

Insgesamt entsteht im seit Mitte Juli laufenden Bauabschnitt ein Kilometer Radweg, wovon 400 Meter komplett neu gebaut und 600 Meter Waldwege ausgebaut werden. Zum Abschluss der Maßnahme wird dann noch eine Feinschotterschicht aufgebracht. Lediglich ein Steilstück nach der Brücke wird eventuell asphaltiert. Die Arbeiten sollen Ende Oktober abgeschlossen sein - und der Radweg ist endlich Wirklichkeit.

Dass alle auftretenden Schwierigkeiten gemeinsam mit allen Beteiligten gelöst werden konnten, stellt Bauleiter Hans-Jürgen Pittner heraus und dankte besonders die Gemeinde und den ZTN. Die Gemeinde gibt das Kompliment gerne zurück. Bauamtsleiter Friedrich Ansmann lobt in diesem Zusammenhang das Entgegenkommen von Gräfin Ballestrem heraus, die ihre privaten Wege für die Nutzung als Radweg für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellt.

Über das Ergebnis des guten Zusammenwirkens werden sich die Radfreunde der Region freuen, an der Spitze die mehr als 1000 Mitglieder der besonders engagierten IG "Mühlenradweg Erftal".