Der MSC Walldürn ehrte am Samstagabend in seiner Jahreshauptversammlung im "Dorfstüble" in Neusaß seine erfolgreichsten Jugendkartfahrer. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Zur Jahresabschlussfeier fanden sich die Mitglieder des Motor-Sport-Clubs Walldürn (MSC) am Samstagabend in stattlicher Anzahl im "Dorfstüble" in Neusaß ein. Im Mittelpunkt standen der Jahresrückblick des Vorsitzenden Rudolf Brandl, ein Grußwort von Bürgermeister Markus Günther und die Ehrung der erfolgreichsten MSC-Jugendkartfahrer.

Vorsitzender Brandl sprach in seinem Rückblick von einem recht bewegten und sportlich gesehen sehr erfolgreichen Jahr, vor allem was den Kart-Nachwuchs angeht. An Veranstaltungen nannte er die Mitorganisation des Motorradrennens "Odenwaldring Klassik" auf dem Flugplatz sowie der Rallye "Heidelberg Historic", die erfolgreiche Durchführung des Kartslaloms sowie eines Oldtimertreffens.

Ausblickend nannte Brandl folgende Vorhaben: Dreikönigswanderung, Kartslalom; Mitorganisation der "Oden-wald Klassik" auf dem Flugplatz und der Rallye "Heidelberg Historic", Oldtimertreffen sowie Durchführung von Arbeitseinsätzen im Innen- und Außenbereich des Clubheims.

Der Dank des Vorsitzenden galt allen Mitgliedern und Helfern, allen Sponsoren und Gönnern, der Stadt sowie den Behörden und allen mit dem MSC eng zusammenarbeitenden Institutionen.

Die Ehrung der erfolgreichen Jugendkartfahrer wurde dann vorgenommen vom Vorsitzenden Rudolf Brandl und von Jugendleiter Andreas Riehl. Die neun Fahrer starteten bei zahlreichen Rennen im Raum Nordbaden, wobei sie sich einer starken Konkurrenz stellten und ihr fahrerisches Können zeigten.

In der Klasse K0 belegte Volkan Saglam bei 14 Rennen 13-mal den ersten Platz und einmal den zweiten Platz und wurde somit in souveräner Manier Nordbadischer Meister 2016. Alexander Riehl als zweiter Starter des MSC in dieser Klasse kam viermal auf den zweiten Platz und einmal auf den dritten Platz. In der Gesamtwertung reichte es für den hervorragenden dritten Platz.

In der Klasse K1 (26 Starter) belegte Dilara Saglam einmal den sechsten Platz, zweimal den siebten Platz, und einmMal den achten Platz. In der Gesamtwertung bedeutete dies den elften Platz. Junes Sampaio kam einmal auf den vierten Platz, zweimal auf den 14. Platz und einmal aufden 15. Platz. In der Gesamtwertung erreichte er den 17. Platz.

Erstmals in der Klasse K2 (29 Starter) ging Viola Riehl für den MSC an den Start. Ihre Ausbeute: einmal erster Platz, jeweils zweimal den vierten Platz und den fünften Platz. In der Gesamtwertung belegte sie den vierten Platz. Bei der südwestdeutschen Slalommeisterschaft in Bad Bergzabern holte sie Platz zwölf unter 24 Teilnehmern, und bei der Deutschen Kart-Slalom Meisterschaft in Pößneck reichte es für Platz 19 von 31 Teilnehmern kam. Oliver Kriwalsky belegte dabei einmal den neunten Platz und kam in der Gesamtwertung auf den 23. Platz.

In der Klasse K4 (23 Teilnehmer) belegte Adrian Riehl den hervorragenden sechsten Platz. Seine besten Platzierungen waren einmal ein erster Platz, zweimal der vierte Platz und einmal der fünfte Platz. Bei der baden-württembergischen Meisterschaft in Öhringen kam er unter 23 Teilnehmern auf den sehr guten sechsten Platz. Sein in der gleichen Klasse startender Bruder Christian Riehl war kaum weniger erfolgreich und schaffte als beste Platzierungen jeweils einmal den vierten und den fünften Platz und viermal den sechsten Platz. In der Gesamtwertung kam er auf den siebten Platz. Bei der baden-württembergischen Meisterschaft belegte er den elften Platz.

Schließlich ging in der Klasse K5 Dominik Wybranietz für den MSC an den Start, bestritt dort nur ein einziges Rennen und belegte deshalb in der Gesamtwertung nur den 27. Platz.

Bürgermeister Markus Günther dankte dem MSC Walldürn als einem Motorsportverein mit überregionaler Bedeutung für die hervorragende Organisation bei allen Veranstaltungen, ferner für die tatkräftige Unterstützung bei Veranstaltungen der Stadt und für die hervorragende Jugendarbeit.