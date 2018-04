Erfeld/Hardheim. (adb) Die Gesamtgemeinde Hardheim feiert Geburtstag: Zum 1. Januar 1975 hielt im Zuge der baden-württembergischen Gemeindegebietsreform die bis heute bestehende Verwaltungsstruktur Einzug; bereits 1971 wurden Bretzingen, Schweinberg sowie Erfeld eingemeindet, ehe 1973 Gerichtstetten folgte. Die drei "Höhenorte" Dornberg, Rütschdorf und Vollmersdorf wurden zum 1. Januar 1975 "zwangseingemeindet", wodurch die Gesamtgemeinde komplett war.

Im Rahmen einer Interview-Reihe geht die Rhein-Neckar-Zeitung auf Tuchfühlung mit der Vergangenheit - unter anderem mit Peter Czemmel, der von 1978 bis 2014 als Ortsvorsteher die Anliegen der ehemals selbstständigen Gemeinde Erfeld vertrat. Er hatte das Amt von Emil Löhr übernommen, dessen Vorgänger wiederum Eugen Bechtold und Eduard Stumpf gewesen waren. Nachfolger Czemmels ist Thomas Leithold.

War Erfeld seinerzeit für oder gegen die Eingemeindung nach Hardheim?

Czemmel: Die Jugend war zwar mehrheitlich dafür, aber ältere Einwohner sahen es eher kritisch - allen voran der letzte hauptamtliche Bürgermeister Eduard Stumpf, der sein Lebenswerk gefährdet sah. Man war aber nicht speziell gegen eine Zugehörigkeit zu Hardheim; es lag den Erfeldern viel schwerer im Magen, dass man die Autonomie in Form eines komplett aufgestellten eigenen Verwaltungsapparats verlieren würde. Sicher wurden die Eingemeindungspläne an den Stammtischen seinerzeit heiß diskutiert, aber an öffentliche Proteste, Denunzierungen oder Anfeindungen kann ich mich nicht erinnern. In einem Bürgerentscheid stimmte Erfeld dann auch im Sommer 1971 für die Eingemeindung.

Was waren die größten Probleme?

Weil es nach der Eingemeindung keine Verwaltungsstelle mehr vor Ort gab, dachten manche, dass die Welt untergeht! Heute ist es aber natürlich kein Thema mehr. Man gewöhnt sich an alles!

Was hat die Gemeindereform Erfeld aus heutiger Sicht gebracht?

Zahlreiche Maßnahmen, von denen Erfeld und die Einwohner stark profitiert haben, hätte man finanziell als selbstständige Gemeinde gar nicht realisieren können. Beispielhaft wären Einweihung, Bau und Sanierung des Sportplatzes, aber auch die neue Wasser- und Kanalplanung, der Anschluss an die Fernwasserversorgung, Ausbau der Landesstraße 514 zwischen Erfeld und Bretzingen sowie die komplette Neugestaltung der Ortsdurchfahrt im Jahre 1988 zu nennen: Damals wurden der Dorfplatz, der Kirchvorplatz, ein Dorfbrunnen und ein modernes Bushäuschen errichtet. Nicht zu vergessen auch die unvergessliche 750-Jahr-Feier mit dem einhergehenden dritten Platz im Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" 1994. Ein Kapitel für sich war außerdem die Weihe der Friedhofshalle: Bereits unter dem Hardheimer Bürgermeister Schmider wurde sie in der Eingemeindungsvereinbarung von 1971 zugesichert, ehe sie unter Federführung von Amtsnachfolger Hornberger geplant und durch Bürgermeister Fouquet Anfang 1999 eingeweiht wurde.

Gibt es aus Ihrer Sicht signifikante Vor- und Nachteile der Zwangseingemeindung?

Vorteilhaft war für Erfeld wie gesagt die vereinfachte Durchführung der Großprojekte. Besonders möchte ich jedoch herausstellen, dass ab 1974 den Erfelder Kindern der Besuch des Hardheimer Kindergartens ermöglicht wurde, was es zuvor nicht gab! Als Nachteil würde ich persönlich sehen, dass die Gesamtverschuldung der Gemeinde zu hoch ist: Es ist nicht gut, dass wir diese Belastung unseren Kindern weitergeben.

War die Eingemeindung über die Jahre betrachtet der richtige Schritt?

Ohne Wenn und Aber! Es ging und geht nur gemeinsam! Besonders erfreulich war für mich auch immer das kollegiale Verhältnis unter den Ortsvorstehern oder auch die sehr gute Zusammenarbeit im Erfelder Ortschaftsrat: Man hat sich nach den Sitzungen immer in die Augen sehen und ein gemeinsames Glas Bier trinken können.

Fühlt man sich 40 Jahre nach der Eingemeindung eigentlich als Hardheimer? Oder doch eher als Erfelder?

Ich persönlich fühle mich als Erfelder - aber ich komme auch sehr gut damit zurecht, überregional dazu zu stehen, dass ich aus Hardheim stamme.