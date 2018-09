Von Jörg Zimmermann

Adelsheim. Die schönsten Plätze im Land sowie Geschichten von den Menschen aus der Region suchte Moderatorin Barbara Scherrer auf der SWR_1-Sommertour mit ihrer Vespa. "Barbara an der Grenze" lautet das Motto der diesjährigen Tour, nachdem die beliebte Rundfunk-Moderatorin in den vergangenen Jahren bereits den Westweg von Pforzheim nach Lörrach durchwanderte, den Jakobsweg von Giengen nach Konstanz bestritt und im vergangenen Jahr auf den Spuren von Berta Benz mit dem Patentwagen wandelte.

In zehn Tagen von einer badischen Enklave zu einer württembergischen Enklave - das hat sich Barbara Scherrer als Aufgabe vorgenommen. Und weil sie dabei über 600 Kilometer zurücklegen musste, hat sie sich in diesem Jahr einen Motorroller als Fortbewegungsmittel ausgesucht. Denn auch schon vor 60 Jahren waren es Motorroller, die ihren Besitzern - lange bevor sie sich ein Auto leisten konnten - ein Gefühl von Freiheit vermittelten und fast überall hin brachten. Start der Tour war im badischen Adelsreute bei Ravensburg. Von dort aus ging es weiter über Sigmaringen, Geisingen, Villingen-Schwenningen, Alpirsbach, Gaggenau, Maulbronn, Eppingen, Mosbach nach Adelsheim. Das Finale von "Barbara an der Grenze" fand am gestrigen Sonntag mit einer großen Abschlussparty in Deubach im Main-Tauber-Kreis statt.

In Adelsheim wurde Barbara Scherrer pünktlich um 16 Uhr von vielen Hörern und Fans und nicht zuletzt von Schlossherr Louis von Adelsheim im Schlosshof erwartet, nachdem die hiesige SWR-Redakteurin Friederike Kroitzsch hier bereits im Vorfeld für mächtig Stimmung gesorgt hatte. Lautstark ging es auch zu, nachdem Barbara Scherrer mit ihrer Vespa und ihrem Team in den Schlosshof knatterte und mit tosendem Applaus in der Baulandstadt begrüßt wurde. Schon etwas abgekämpft, aber voller Begeisterung schwärmte sie von den vielen Eindrücken, die sie über den Tag gesammelt hat. Eigentlich war "nur eine Tour von 24 Kilometern geplant, daraus wurden aber schnell mal 68 km", so Barbara Scherrer, die sich freute, dass sie von so vielen begeisterten Besuchern empfangen wurde. In Adelsheim sei sie von so vielen Menschen empfangen worden, wie in keinem anderen Etappenort. Schlossherr Louis von Adelsheim stellte gerne seinen Schlosshof für die SWR-1-Sommertour zur Verfügung und kam auch schnell ins Schwärmen über den jährlich stattfindenden Kunstsommer "Adelsheim leuchtet".

Extra für Barabara Scherrer und die SWR-1-Hörer habe er eine kleine Mini-Ausstellung von "Adelsheim leuchtet" vorbereitet, um einen Vorgeschmack auf den nächsten Sommer zu geben, in dem vom 20. Juli bis 17. August "das Nachtleben" in der Baulandgemeinde wieder aufleben wird. Geplant sind keine "klassischen Installationen" mehr, sondern vielmehr werde "in die Natur" projiziert, so der Schlossherr weiter, der in wenigen Tagen zu Dreharbeiten in die Atacama-Wüste nach Südamerika aufbricht.

Bürgermeister-Stellvertreterin Elisabeth Baier hieß Barbara Scherrer namens der Stadt willkommen und überreichte ihr als Erinnerungsgeschenk ein Heimatbuch von Sennfeld. Dies nahm die Moderatorin gerne entgegen, denn schließlich stamme ihr Urgroßvater, Wilhelm Gerner, aus Sennfeld, wie sie betonte.

Albert Rückert nutzte die Gelegenheit, dem SWR-Team und den Hörern die Geschichte der Stadt mit ihren vielen kunsthistorisch wertvollen Gebäuden näher zu bringen. Spontan lud er die Moderatorin ein, zu einer Führung über die 500 Jahre alte spätgotische Jakobskirche. Wenn sie gewusst hätte, dass es hier so viel zu sehen gibt, hätte sie selbstverständlich ein paar Tage mehr in Adelsheim eingeplant, scherzte Barbara Scherrer.

Viel Gelegenheit hatten die Besucher, über die "Radiomacher" an diesem sommerlichen Nachmittag zu erfahren. Für allerlei Kurzweil sorgte eine Fotoaktion, bei der man sich mit einem Klick 60 Jahre zurück versetzen lassen konnte. Original Kleider und Accessoires der 50er und 60er Jahre standen zur Verfügung, mit denen man sich auf einer alten Vespa ablichten lassen und die Bilder gleich mitnehmen konnte.

Derweil erzählte Barbara Scherrer über die spontanen Etappenziele am Samstag. Nach ihrem Start in Mosbach führte ihr Weg zur Burg Hornberg, wo sie vom "Götz von Berlichingen" in Originalkleidung empfangen wurde. Unterwegs legte sie in Billigheim noch einen Zwischenstopp bei einem Wanderzirkus ein und erlebte bei dieser Gelegenheit, das Zirkusleben hautnah. Dann nahm sie einen Hörertipp wahr und machte sich mit ihrem Gefährt auf den Weg ins historische Städtchen Möckmühl, wo sie ebenfalls die Burg des Götz von Berlichingen besuchte. Weiter ging die Etappe nach Jagsthausen, ebenfalls noch einmal zur Burg des Götz von Berlichingen. Hier wurde sie freundlich von der Hausherrin Baronin Alexandra Freifrau von Berlichingen empfangen und bekam viele Informationen über Leben und Wirken des Götz von Berlichingen.

Überwältigt zeigte sich Barbara Scherrer im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Auf dem Roller nimmt man einfach alles ganz anders wahr, als mit dem Auto. Die vielfältige Landschaft und die Kultur hinterlassen so viele Eindrücke und es gibt einfach so viel zu entdecken. Besonders schwärmte sie von den vielen Burgen und Schlössern, die sie bei dieser Tagestour zwischen Neckartal und Jagsttal gesehen hat. Den krönenden Abschluss bildete das ehemalige Adelsheimer Wasserschloss mit seinem malerischen Schlosshof.

Quasi den Höhepunkt und Abschluss dieser Tages-Etappe bildete ein kleiner Vorgeschmack auf "Adelsheim leuchtet" im Unterschloss. Mit verschiedenen Projektionen in den Räumlichkeiten des Schlosses, in den Kellergewölben und im Theaterkeller machte Louis von Adelsheim allerbeste Werbung für den Kunstsommer im Sommer 2013.

Den Abschluss dieser Tagesetappe bildete eine Liveschaltung aus dem Übertragungswagen im Schlosshof, bei der Barbara Scherrer noch einmal ihre Tages-Erlebnisse Revue passieren ließ und Schlossherr Louis von Adelsheim noch ein kleines Interview gab mit viel Information über Adelsheim und die Region.