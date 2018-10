Von Simone Schölch

Buchen. Auf einer harten Kirchenbank sitzend ein vierhundert Jahre altes Kirchenlied singen - das reißt niemanden vom Hocker. Sagt Schwester Teresa Zukic, ohne mit der Wimper zu zucken. Und sie, die katholische Ordensschwester, die auf Einladung der Buchener Kolpingsfamilie in die Stadthalle gekommen war, zeigte nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Sandra Röckel auch gleich, wie es anders geht: Mit "Begeisterung, Leidenschaft, Güte und Barmherzigkeit" will sie die Welt ein bisschen verzaubern. In Buchen ist ihr dieses große Ziel vor über 600 Gästen zumindest für die Dauer ihres Vortrages geglückt.

Die Schwester, atheistisch erzogene Tochter kroatischer Eltern, hatte sich auf einem deutschen Sportinternat ganz dem Leistungssport verschrieben. Mit 18 las sie zufällig die Bergpredigt und ließ sich von heute auf morgen auf das "Abenteuer mit Jesus Christus" ein. Nach der Taufe trat sie dem Orden der Vinzentinerinnen bei. Sie hat in der Altenhilfe gearbeitet, als Gemeindereferentin in sozialen Brennpunkten - aber ihre wahre Bestimmung hat die vielseitig begabte Schwester, die Bücher schreibt, malt, kocht und komponiert, als Vortragsreisende gefunden.

Sie will den Menschen die frohe Botschaft bringen von einem Gott, der sie wahrhaftig liebt und der sein Volk nicht jammernd und wehklagend, sondern froh und glücklich sehen möchte: "Wir als Christen haben doch nichts zu verlieren. Für uns hat der Tod doch nicht viel mehr als einen schlechten Ruf." Für diese Botschaft reist sie kreuz und quer durch die Lande, hält mehr als 180 Vorträge vor völlig unterschiedlichem Publikum und ist regelmäßig Gast in Funk und Fernsehen. Was ihr zunächst auch beißenden Spott und Häme eingebracht hat. "Wer meint, eine Ordensschwester, die weder Mann noch Schwiegermutter hat, hat keine Ahnung vom wirklichen Leben mit all seinen Verletzungen, dem könnte ich hier ein paar Geschichten erzählen." Krank geworden sei sie damals in ihrer Naivität. Aber sie ist gestärkt daraus hervor gegangen und ihre Erkenntnisse hat sie unter anderem in "Fünf Schritten zu einem erfüllten Leben" zusammengefasst. "Freundschaft mit sich selber halten" lautet der erste, "Bibel lesen - Bibel leben" der zweite. "Gott loben" - gerne auch mal "ohne Hintergedanken" - und "Ungewöhnliches gegen die Gewohnheit tun" erläuterte sie anschaulich mit Beispielen mitten aus dem Leben: "Wenn wir nichts Ungewöhnliches in unserer Beziehung tun, wird diese Beziehung irgendwann gewöhnlich. Das gilt für Gott wie für die Menschen. Wo nichts brennt, kann es auch kein Feuer geben." Die Menschen hungerten nach Zuwendung und Anerkennung: "Seien sie verliebt, verrückt, leidenschaftlich. Der Tag ist kurz, auf was wollen sie warten?" Sprach 's und forderte die Gäste auf, den Nachbarn kurz zu drücken. Was prompt befolgt wurde.

Als fünften, vielleicht schwersten Schritt benannte Schwester Teresa die Vergebung. Nach ihrer Überzeugung verletzen vor allem die Menschen, die selbst verletzt sind, ihre Mitmenschen. "Steigen sie aus und vergeben sie, denn dann wird auch ihnen vergeben, sie bleiben oder werden wieder seelisch gesund und sie geben Zeugnis für eine christliche Welt", so die Ordensfrau, die freilich auch kein "Patentrezept" wusste für die Art, wie Vergebung wirklich gelingen kann. Und die Fälle einräumte, in der die Menschen an ihre Grenzen kämen: "Es gibt ganz schlimme Schicksale, worauf auch die Kirche keine Antworten hat. Da bleibt dann nur ein "Herr, erbarme dich."

Der Kolpingsfamilie und allen, die sich im christlichen Sinn engagieren, gab die Schwester mit auf den Weg: "Manchmal muss man Verrücktes tun, auch wenn man so oft keinen Dank dafür bekommt. Halten sie durch! Wir machen es für Gott, den größten Menschenfreund." Womit sie sich ganz in die moderne Nachfolge von Don Bosco begab, der schon vor 150 Jahren erklärte: "Das Beste, was wir auf der Welt tun können, ist Gutes tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen."