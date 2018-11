Er hat mit 70 noch immer viel zu sagen: Liedermacher Hannes Wader begeisterte seine Fans am Donnerstagabend in der Stadthalle in Buchen. Foto: R. Busch

Von Rüdiger Busch

Buchen. Ein bisschen war es so, als wenn ein alter Freund zu Besuch kommt: Es wurde in Erinnerungen geschwelgt, überrascht wurde festgestellt, wie viele Jahre doch vergangen sind, aber es wurde auch nach vorne geblickt. Die Liebe, der Tod und gesellschaftliche Missstände wurden thematisiert. Und da es sich bei dem Besucher um Hannes Wader handelte, erlebten die rund 400 Zuhörer am Donnerstag in der Buchener Stadthalle einen unvergesslichen Abend. Das Urgestein der deutschen Liedermacher-Szene feierte vor kurzem seinen 70. Geburtstag. Die Freunde seiner Musik sind mit ihm älter geworden. Beim Blick ins Publikum konnte man aber auch das ein oder andere jüngere Gesicht entdecken.

Um sein Lampenfieber in den Griff zu bekommen, eröffnet Wader seit Jahrzehnten seine Konzerte mit seinem bekanntesten Stück, dem inzwischen zum Volkslied gewordenen "Heute hier, morgen dort". Mit dem poetisch-kraftvollen "Schon morgen" folgte ein weiterer Titel, der Sehnsüchte weckte.

Dass er nicht nur ein erstklassiger Sänger und ein begnadeter Gitarrist ist, sondern mit Ironie und "ostwestfälischem Charme" auch glänzend unterhalten kann, bewies Wader in den kurzen Zwischentexten. Und im Titelsong seiner neuen CD "Nah dran". In treffenden Versen singt er da von falscher Selbstwahrnehmung, heftigen Zurückweisungen und unliebsamen Überraschungen. Kurzum: seine mehr oder weniger selbst erlebten Missgeschicke mit den Frauen.

Melancholisch ging es weiter mit dem Jacques-Prevert-Stück "Les Feuilles Mortes", das Wader als "Die welken Blätter" ins Deutsche übertragen hat. In "Boulevard St. Martin" besang er die Flucht des Juden Peter Gingold vor den Nazis. Keine leichte Kost, aber ein wichtiges Anliegen des Sängers, da er Gingold selbst kennen lernen durfte.

Sehr persönlich wurde Hannes Wader auch bei zwei Stücken zu Ehren seines Freundes Franz Josef Degenhardt. Zunächst sang Wader das Stück "Jeder Traum" des im vergangenen Jahr gestorbenen Liedermacher-Kollegen: "Narben blieben, doch es lohnte sich", heißt es da unter anderem. Aus der Feder Waders stammte "Alter Freund", eine gesungene Hommage an Degenhardt.

Mit "Dass wir so lang leben dürfen" sprach er seinen mit ihm älter gewordenen Fans aus dem Herzen. Dies gelang ihm auch mit seiner Hymne der Friedensbewegung: Spontaner Applaus begleitete das grandiose "Es ist an der Zeit" - das Lied über den namenlosen jungen Soldaten, das nichts von seiner Aktualität und seiner Aussagekraft verloren hat.

Sentimentale Blicke in die eigene Kindheit richtete Hannes Wader in "Der Zimmermann" und "Der Drachen", in denen seine beneidenswerten Fähigkeiten als Texter besonders gut zur Geltung kamen. Neue Facetten seines künstlerischen Wirkens gab es für die Zuhörer beim "Griechischen Lied" zu entdecken, in dem er seinem Traum vom Leben auf einer Mittelmeer-Insel besingt - zum Teil sogar auf Griechisch.

Wie man ein ernstes, sensibles Thema mit respektloser Heiterkeit angehen kann, das zeigte er mit dem "Lied vom Tod". Die wichtigste Botschaft: "Nein, ich will Euch noch nicht verlassen, doch mich mit der Endlichkeit mal gedanklich zu befassen, wird für mich so langsam Zeit."

Eine der großen Stärken Hannes Waders liegt in der Adaption fremder Stücke, wie er mit "Was keiner wagt" von Konstantin Wecker und "Traum vom Frieden", der von ihm getexteten deutschen Fassung von Ed McCurdys "Last Night I Had the Strangest Dream", eindrucksvoll bewies.

Dass er sich auch mit 70 nicht von seinen Idealen entfernt hat, zeigte Wader zum Abschluss des Programms mit dem kämpferischen Song "Trotz alledem". Der Profitmaschinerie Sand ins Getriebe zu streuen und einen neuen Sozialismus, forderte der Sänger und bewies gleichzeitig Altersweisheit: "Doch wenn der wie der alte wär', würd's wieder nichts!"

Den Zugabeteil begann Wader mit dem sehnsuchtsvollen und hoffnungsfrohen "Schon so lang", ehe er seinem größtenteils verblüfften Publikum aufzeigte, welch' zauberhaften Perlen der Fundus deutscher Volkslieder enthält. Und dass sich bei vielen verkitschten und deshalb verkannten Stücken ein zweiter Blick durchaus lohnt - so auch bei "Muss i denn zum Städele hinaus", das er in der deutsch-englischen Version von Elvis Presley sang ("Wooden Heart").

"Volkslieder sind meine einzigen Wurzeln", bekannte Wader und verabschiedete sich mit dem gemeinsam gesungenen "Ade nun, zur guten Nacht" von seinem Publikum. "Bis zum nächsten Mal in Buchen", versprach der Sänger am Ende. Auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen mit einem alten Freund.