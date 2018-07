Neckar-Odenwald-Kreis. Ein Gesundheitswegweiser wird im Neckar-Odenwald-Kreis zukünftig die Suche nach Ärzten, Therapeuten und anderen Anbietern von medizinischen und gesundheitlichen Leistungen maßgeblich erleichtern. Die Webseite www.gesundheit-nok.de, die nun seit wenigen Tagen online zur Verfügung steht, gibt Auskunft über Adressen, Kontaktdaten und Leistungen der einzelnen Anbieter.

Eine Druckversion des Wegweisers ist in Arbeit und wird 2016 in Rathäusern und Praxen ausgelegt. Der Gesundheitswegweiser geht auf einen Antrag der SPD-Kreistagsfraktion zurück. Das Projekt wurde federführend von der Kommunalen Gesundheitskonferenz beim Landratsamt entwickelt.

Einen schnellen Überblick über das Angebot vor Ort können sich die Nutzer des Wegweisers über die Suche in den einzelnen Kategorien "Apotheken", "Ärzte und Psychotherapeuten", "Ärztliche Bereitschaftsdienste", "Beratung und Unterstützung", "Hebammen", "Krankenhäuser und Kliniken", "Krankenkassen" und "Therapeuten" machen. Aber auch eine Freitextsuche steht zur Verfügung, so dass einzelne Begriffe zum gewünschten Ziel führen. Die Daten werden durch das Landratsamt ständig aktualisiert. Auch Anbieter, die bisher noch nicht in dem Verzeichnis aufgelistet sind, können sich kostenfrei eintragen lassen.

Erstmals vorgestellt wurde der Wegweiser in der vergangenen Woche dem Kreistagsausschuss für Gesundheit und Soziales durch Daniela Karle, Projektverantwortliche beim Landratsamt. "Wir haben sämtliche medizinische Angebote im Kreis systematisch durchgeforstet, geordnet und auf Korrektheit überprüft, so dass der Gesundheitswegweiser nun eine seriöse und verlässliche Datenquelle ist", betonte Daniela Karle.

Landrat Dr. Achim Brötel unterstrich die sprichwörtlich wegweisende Bedeutung: "Nur verlässliche Information wird sich langfristig im Internet durchsetzen. Und dass es diese überhaupt gibt, ist gerade bei medizinischen Leistungen immens wichtig." Auch zeige der Wegweiser, welche Fülle von Angeboten es im Landkreis gebe. "Ich bin mir sicher, die Nutzer werden auf Angebote stoßen, die sie bisher noch nicht kannten", so der Landrat.

Auch die Ausschussmitglieder zeigten sich durchweg begeistert und bescheinigten der Kommunalen Gesundheitskonferenz und dabei insbesondere Karle eine sehr gute Arbeit.

Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales hatte im vergangenen Jahr bereits der Konzeption und Erstellung des Projekts zugestimmt.

Info: Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Geschäftsstelle der Kommunalen Gesundheitskonferenz unter info@gesundheit-nok.de oder 06261/84-1002.