Hirschlanden/Berlin. Für die Gewinner des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" geht es bei öffentlichen Terminen derzeit Schlag auf Schlag. Erst vor wenigen Tagen wurden sie von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt auf der Grünen Woche vor rund 2700 geladenen Gästen ausgezeichnet (die RNZ berichtete). Am Dienstag waren sie dann zu einem Empfang bei Bundespräsident Joachim Gauck ins Schloss Bellevue eingeladen. Als Vertreter des Rosenberger Ortsteils Hirschlanden, das eine Silbermedaille gewonnen hatte, waren Ortsvorsteher Martin Herrmann und Dekan Rüdiger Krauth in Berlin.

Das Staatsoberhaupt ist seit langem Schirmherr des Wettbewerbs, an dem sich aktuell mehr als 2800 Dörfer beteiligten. Die Repräsentanten der 33 Siegerdörfer wurden durch den Bundespräsidenten bei dem Empfang "als Vorbilder für das ganze Land" geehrt. "Es sind die Menschen, die das Besondere ihrer Dörfer ausmachen. Der nachhaltige Erfolg des Wettbewerbs wäre undenkbar ohne Ihr Engagement!", betonte Gauck in seiner Rede. "Sie engagieren sich aus freien Stücken und packen an - großes Lob an alle, die sich dem Wettbewerb gestellt haben. Auch wenn es nur 33 Siegerdörfer gibt, Gewinner sind alle 2800 Dörfer, die sich beteiligt haben".

Selbst mit anpacken, sich kreativ für die Gemeinschaft einsetzen, die Zukunft gestalten - diese Aspekte stünden bei "Unser Dorf hat Zukunft" im Fokus. Die Medaillengewinner hätten in besonderer Weise bewiesen, dass mit bürgerschaftlichem Engagement vor Ort, das Leben und Arbeiten in den Dörfern attraktiv gehalten und weiterentwickelt werden könne. Dabei hätten die Sieger eine große Bandbreite an ausgezeichneten Ideen entwickelt. Das Augenmerk liege dabei auf der ganzheitlichen Entwicklung der Gemeinschaften.

Joachim Gauck betonte, dass das Engagement selbst die Belohnung sei, es erfülle die Menschen, gebe ihnen Selbstvertrauen. "Wir werden keine Zukunft haben ohne dieses Selbstbewusstsein", sagte der Präsident. Es gebe im ländlichen Raum zahlreiche Herausforderungen, und es sei eben nicht alles Idylle. Er mahnte an, dass Dörfer nicht bloß die Heimat von Romantikern sein könnten.

Das Phänomen der Verstädterung in Deutschland sei weit verbreitet, dennoch gebe es viele Chancen. Die Siegerdörfer hätten die bestehenden Möglichkeiten eindrucksvoll genutzt und teilweise völlig neue, innovative Wege beschritten, dem demografischen Wandel zu begegnen.

"Wenn ich an die Zukunft der Arbeit denke, wie viele Menschen von Zuhause arbeiten mit ihrem Computer, kann ich mir sogar vorstellen, dass gar nicht so viele Menschen in künftigen Zeiten wegziehen müssen, wie wir das etwa vor 20 oder 30 Jahren hatten," verdeutlichte das Staatsoberhaupt. Der ländliche Raum müsse sich selbst neu entwickeln und da reiche es nicht, zu warten, was der Landkreis für einen tue, so der Bundespräsident - die geladenen Dörfer hätten den Weg der Eigeninitiative beschritten und damit Meilensteine für die künftige Entwicklung gesetzt.

Bei dem Empfang im Schloss Bellevue sagte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt: "Mit dem Bundeswettbewerb zeichnen wir das Engagement der Menschen für die Zukunft ihrer Heimat aus. Unsere Dörfer sind die Seele des ländlichen Raumes. Dahinter stehen zehntausende Menschen, die sich für ihre Heimat ins Zeug gelegt haben. Diesen tatkräftigen Bürgern gebührt Respekt und Anerkennung für ihren persönlichen Einsatz. Die Preisträger haben mit zahlreichen Projekten gezeigt, wie sich die Lebensqualität auf dem Land wirkungsvoll verbessern lässt."

Ortsvorsteher Martin Herrmann und Dekan Rüdiger Krauth aus Hirschlanden fühlten sich von Joachim Gaucks Worten bestätigt und freuten sich über die Anerkennung. In einem persönlichen Gespräch konnten sie dem Staatsoberhaupt die Projekte von Hirschlanden kurz vorstellen und dieser zeigte sich "tief beeindruckt". "Grüßen Sie mir die Menschen in Hirschlanden und sagen Sie Ihnen meine Botschaft: Machen Sie weiter so!", sagte Bundespräsident Gauck zum Abschluss.

Im Anschluss an den Empfang im Schloss Bellevue wurden die Dorfvertreter von Staatssekretärin Raab zu einem Erfahrungsaustausch in die Landesvertretung von Rheinland-Pfalz eingeladen.