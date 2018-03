Hardheim. (rüb) Dass Chefs ihren Mitarbeitern danken, kommt in vielen Firmen vor. Umgekehrt ist es aber eine Seltenheit, und so waren gestern zu diesem bemerkenswerten Ereignis drei Generationen der Familie Eirich vor das Haus Josef Eirich gekommen, um das Geschenk von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern zum 150-jährigen Bestehen der Maschinenfabrik Gustav Eirich entgegenzunehmen. Das Präsent - eine imposante Skulptur des Künstlerehepaars Hamleh aus Altheim - fasst eindrucksvoll zusammen, für was Eirich steht und ist ein unübersehbares Symbol für die enge Verbundenheit zwischen den Beschäftigten und dem Unternehmen und für die gegenseitige Wertschätzung.

Das Geschenk ist jedoch nicht einzig dem runden Geburtstag des Familienunternehmens gewidmet, verdeutlichte Betriebsratsvorsitzender Markus Weniger. Vielmehr wollten die Mitarbeiter Danke sagen für die Bereitstellung der vielen Ausbildungs- und Arbeitsplätze über Generationen hinweg. Und für die Investitionen am Standort Hardheim.

Seine Kollegin Rita Fuhrmann begrüßte die komplette Geschäftsführung, Hubert Eirich, Paul Eirich, Ralf Rohmann und Stephan Eirich, mit ihren Familien und das Künstlerehepaar Rolf und Ramona Hamleh. Sie ließ die Entstehungsgeschichte Revue passieren.

Bei einem Rundgang durch die Firma hätten sich die Ideen der Künstler konkretisiert: Ein Mischbehälter muss im Mittelpunkt des Kunstwerks stehen. Unter drei Modellen habe sich der Betriebsrat dann für die Arbeit "Rotation" entschieden.

Da für die Herstellung der Skulptur die Werkstatt Hamleh zu klein gewesen sei, wurden die Arbeiten der Firma Metallbau Nohe in Bödigheim übertragen. "In guter Zusammenarbeit mit dem Künstlerehepaar und Timmo Nohe wuchs die Skulptur und gelangte zur Vollendung", berichtete Rita Fuhrmann.

Das Werk bestehe aus dem Mischbehälter als Herzstück, die Rotation werde durch eine Spirale optisch dargestellt. Die Kugel symbolisiere den Standort Hardheim, von wo aus es mit einem "Schweif" hinaus in die Welt gehe. Die Schrägstellung wurde gewählt, da sie ein wesentliches Merkmal eines Eirich-Mischers ist.

Rita Fuhrmann dankte Rolf und Ramona Hamleh für die gute Zusammenarbeit sowie allen Kollegen und Rentnern für die Spendenbereitschaft. Dank galt ferner allen Beteiligten bei Eirch sowie den Firmen Eckert Bau und Baustoffhandel Haas.

"Ich bin überwältigt", sagte Stephan Eirich und dankte im Namen der Gesellschafter für dieses besondere Geschenk, hinter dem eine echte Gemeinschaft aus heutigen und früheren Mitarbeitern und weiteren Beteiligten stehe. "Das Werk verkörpert das, was wir sind", stellte Eirich fest und freute sich besonders darüber, dass sich auch das Jubiläums-Motto "Aus Hardheim in die Welt" widerspiegle.