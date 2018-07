22 Handwerksmeister aus dem Neckar-Odenwald-Kreis erhielten am Montag in Buchen den 'goldenen Meisterbrief'.Mit dem gemeinsamen Fototermin vor dem Rathaus und einem Imbiss im Hotel 'Prinz Carl' klang die Meisterfeier aus. Foto: K. Narloch

Neckar-Odenwald-Kreis. (kn) Mit der Ernennung zum Goldenen Meister würdigte die Handwerkskammer Mannheim, Rhein-Neckar-Odenwald am Montag die Verdienste von 22 Handwerksmeistern aus der Region. Zur feierlichen Übergabe der Goldenen Meisterbriefe hatte die Kammer die Jubilare in das Hotel "Prinz Carl" in Buchen eingeladen, wo der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar Odenwald, Dieter Müller zahlreiche Ehrengäste, sowie die Meister mit ihren Ehegatten willkommen hieß.

"Wissen, Können und Wollen zeichnen einen guten Meister aus", so der Referent des Landrates und Vertreter des Landratsamtes des Neckar-Odenwald-Kreises, Peter Fieger, eingangs seines Grußwortes, verbunden mit seiner Gratulation an die Jubilare, die vor einem halben Jahrhundert ihre Meisterprüfung abgelegt hatten, um danach im eigenen Betrieb oder in leitender Funktion bei anderen tätig zu sein. Der heutige Tag sei Anlass, das Lebenswerk der Jubilare zu feiern, die mit ihrem Fleiß und Wissen Garant für den Wiederaufbau und den Aufstieg in Deutschland waren, so Peter Fieger. Verbunden mit seinem Dank auch im Namen von Landrat Dr. Achim Brötel wünschte er den Jubilaren alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg.

In seiner Laudatio blickte der Vizepräsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar Odenwald, Martin Sättele zunächst auf das Jahr 1962 zurück als die Jubilare ihre Meisterprüfung ablegten, Deutschland inmitten des Wirtschaftswunders war und die Menschen noch große Visionen hatten. Die damalige Firmenplanung wurde damals gleichzeitig zur Lebensplanung, so der Vizepräsident Sättele mit einer großen Vision, dass es der nachfolgenden Generation besser gehen soll. Mit Leib und Seele, Begeisterung und Leidenschaft habe man sich den neuen Herausforderungen gestellt und letztlich einen Wohlstand für alle geschaffen und damit auch ein Stück Wirtschaftsgeschichte im Land geschrieben. "Als Meister in ihren Betrieben waren sie Entwickler, Techniker, Produzent und Verkäufer in einer Person und haben nicht nur soziale Verantwortung für Familie und Mitarbeiter übernommen, sondern auch dafür Sorge getragen, dass die jungen Menschen eine qualifizierte Ausbildung erhielten ", so der Vizepräsident wörtlich an die Jubilare.

Verbunden mit seinem persönlichen Dank für die geleistete Arbeit überreichte der Vizepräsident Martin Sättele die "Goldenen Meisterbriefe" an Pius Bangert (Malermeister, Limbach), Gerhard Blaser (Maurermeister, Elztal-Neckarburken), Gottfried Christ (Bäckermeister, Krumbach), Rudolf Christ (Malermeister, Krumbach), Friedhelm Eckert (Maschinenbauermeister, Mosbach), Edmund Edinger (Malermeister, Schefflenz), Ludwig Englert (Bäckermeister, Mosbach), Horst Feist (Bäckermeister, Neckargerach), Karl Flanderka (Mosaik-,Platten - und Fliesenlegermeister, Neckarelz), Dieter Greß (Malermeister, Hardheim), Werner Günther (Wagnermeister, Walldürn), Klaus Hettinger (Drehermeister, Neckarelz), Paul Ihrig (Kraftfahrzeugmechanikermeister, Elztal), Paul-Heinz Johmann (Bäckermeister, Billigheim), Karl Lenz (Maurermeister, Elztal), Mathias Potezin (Bäckermeister, Neckarzimmern), Rudolf Schwab (Landmaschinenmechanikermeister (Hollerbach), Anton Schwandl (Uhrmachermeister, Aglasterhausen), Elmar Sperrfechter (Mechanikermeister, Neckarzimmern), Walter Steck (Gas - und Wasserinstallateurmeister, Schwarzach), Linus Stipp (Schreinermeister, Limbach), Erwin Volk (Friseurmeister, Mudau).