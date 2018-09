Von Alexander Rechner

Buchen. Viele Passanten werden sich beim Gang durch die Buchener Fußgängerzone mit Sicherheit gefragt haben, was in den schon seit Jahren leerstehenden Häusern "Ross" und "Meissner" gerade geschieht. Vor den Gebäuden standen ein Radlader und ein weiteres Fahrzeug des städtischen Bauhofes. Aus dem Inneren des Gebäudeensembles waren zudem Arbeitsgeräusche zu hören. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat daher bei der Stadt Buchen nachgefragt.

"Dies ist eine Maßnahme, um die Gebäude in ihrer Substanz bewerten zu können, damit anschließend der Gemeinderat eine Grundsatzentscheidung darüber treffen kann", erläutert Buchens Bürgermeister Roland Burger. Gemeinsam mit einem Architekten wird man die Gebäude analysieren und den Zustand ermitteln. Auf der Grundlage der Bewertung der notwendigen Maßnahmen werden die Verantwortlichen der Stadt ein Konzept entwickeln, das dann dem Gemeinderat vorgelegt wird. "Darüber müssen dann die Gemeinderäte befinden", erklärt Bürgermeister Burger das weitere Verfahren. Im Moment ist geplant, im zweiten Quartal dieses Jahres das Sanierungskonzept zur Beratung und Beschlussfassung in den Gemeinderat einzubringen.

Hintergrund ist, dass für die Sanierung von historisch wertvollen städtischen Gebäuden in der Altstadt eigens ein Sanierungskonzept erarbeitet und vom Gemeinderat beschlossen werden soll. Dafür seien rund drei Millionen Euro veranschlagt. "Der Antrag auf ein neues Sanierungsgebiet ,Historische Altstadt' ist bereits gestellt", verdeutlicht Bürgermeister Roland Burger. Dabei sollen auch die beiden stadtbildprägenden Gebäude "Ross" und "Meissner" in der Buchener Fachwerkstadt vor dem Verfall bewahrt und saniert werden.

In enger Abstimmung mit allen Beteiligten soll nun erst einmal ein schlüssiges Konzept entwickelt werden. Die Stadt Buchen würde sodann die Sanierung des Hauses "Ross" selbst schultern. Das Gebäude "Meissner" hingegen würde vom neuen Eigentümer, einem Buchener Unternehmer, saniert werden. Diese Buchener Persönlichkeit sei bereit, sich im Interesse des Erhalts des Gebäudeensembles finanziell uneigennützig zu engagieren. Als Miteigentümerin an diesem stadtbildprägenden Gebäudekomplex - an zentraler Stelle - sei die Stadt zu einem Sanierungsengagement generell in der Pflicht. "Das Konzept muss daher für alle Beteiligten passen", hebt Bürgermeister Roland Burger hervor, der auf die noch ausstehende Grundsatzentscheidung des Gemeinderats verweist.

Zur Finanzierung des städtischen Anteils stünden für einen ersten Bauabschnitt rund 300.000 Euro aus dem Etat der Stadtsanierung zur Verfügung, die dann wieder zu 60 Prozent über Landesmittel refinanziert werden könnten.

Eine Neuigkeit kündigt darüber hinaus Buchens Beigeordneter Dr. Wolfgang Hauck gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung an: "Das Eckhaus wird in ein Gerüst gehüllt werden". Dieses wird aufgebaut, um das Dach und die Außenfassade des Gebäudes bewerten zu können. Zudem führen die Bauhofmitarbeiter im Inneren auch Sicherungsmaßnahmen durch. "Neben den Arbeiten für die Bewertung der baulichen Substanz sichern wir gerade mit Stützen ab", erläutert Dr. Hauck.

Dagegen droht zwei Wohnhäusern in der Linsen- und Manggasse der Abriss. Dieser wird angestrebt, da es erforderlich sein wird, Stellplätze zu schaffen, und diese in unmittelbarer Nähe liegenden Gebäude zudem marode sind.

Die historische Innenstadt Buchens, umsäumt von schmuckem Fachwerk, wird so weiter an Attraktivität gewinnen.