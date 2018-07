Handball-Weltmeister Dominik Klein nahm sich am Montag beim Training mit dem sportlichen Nachwuchs viel Zeit. Heute geht es von 10 bis 16 Uhr weiter.

Von Rüdiger Busch

Hardheim. Gebannt lauschen die 33 Jugendlichen seinen Ausführungen, gierig sagen sie die Informationen auf, dankbar nehmen sie seine Tipps und Anregungen auf: Das Handballcamp mit Dominik Klein, Weltmeister von 2007 und siebenfacher deutscher Meister mit dem THW Klein, ist ein voller Erfolg. Seit Montag trainieren der Nationalspieler und zwei Trainer aus Kiel den Handballnachwuchs der Region in der Hardheimer Sporthalle. Der Star präsentiert sich sympathisch, offen und zugänglich - eben ein Weltmeister zum Anfassen.

Zu Hardheim hat der 30-Jährige, der aus Obernburg stammt, eine besondere Beziehung, wie er im Gespräch mit der RNZ gleich verrät: Beim Bürgerpokalturnier der TV-Handballer lernte Dominik Klein nämlich im Jahr 2001 seine heutige Frau Isabell kennen - sie ist inzwischen ebenfalls Nationalspielern und macht derzeit eine Babypause. Die 28-Jährige war am Montag mit dem wenige Monate alten gemeinsamen Sohn ebenfalls nach Hardheim gereist.

Als Ort des ersten Kennenlernens wird Hardheim für beide immer einen besonderen Stellenwert besitzen. Doch auch sportlich ist ihm die Gemeinde ein Begriff: Sein Trainer und Förderer bei der TUSPO Obernburg war Dr. Frantisek Fabian, der in den 90er Jahren Trainer beim TV Hardheim war. "Ihm hab eich viel zu verdanken", unterstreicht Dominik Klein.

Schon länger habe er vorgehabt, ein eigenes Handballcamp für die Jugend auszurichten. Den guten Kontakten zu Birgit Holzmann vom Handballkreis Tauberbischofsheim-Buchen und der Nähe zu seiner Heimat habe den Ausschlag gegeben, dass die Premiere in Hardheim stattfindet. Sein zweites Camp richtet übrigens die Handballabteilung des FC Bayern München aus.

Klein, der an zwei Tagen selbst das Training leitet (Montag und Mittwoch) wird in Hardheim von zwei Trainern aus Kiel und Trainern des TV Hardheim unterstützt. Ausrichter sind der Handball-Kreisverband, der zugehörige Förderverein und die Hardheimer Handballabteilung.

Seine Eindrücke nach den ersten Trainingseinheiten waren durchweg positiv: "Es lohnt sich, den Jugendlichen etwas beizubringen." Das Niveau sei sehr hoch, und die Nachwuchsspieler - die übrigens alle Trikots mit Kleins Nummer 33 tragen - seien mit großem Eifer dabei. "Die Teilnehmer sollen Spaß haben und etwas lernen", formuliert der Profi das Ziel, das schon am ersten Tag erreicht wurde.

Auch wenn er durch seine Ellbogen-Operation gehandicapt ist, so ist Dominik Klein doch immer mittendrin im geschehen, er korrigiert, gibt Anweisungen und nimmt sich viel Zeit für die Talente, die größtenteils aus der Region Odenwald-Tauber stammen.

Positive Eindrücke sammeln auch die Beobachter am Spielfeldrand. "Ich bin froh, dass ein solches Camp bei uns stattfinden kann", freut sich Kreisvorsitzender Bernhard Spitznagel, der daraus gerne eine regelmäßige Veranstaltung machen würde. Trotz der vielen Arbeit, die sie als Hauptorganisatorin zu leisten hat, hat auch Birgit Holzmann immer ein Lächeln im Gesicht: "Der Aufwand lohnt sich absolut, denn das Camp macht jedem viel Spaß."

Nach dem ersten Trainingstag trafen sich die Teilnehmer mit Vertretern der Ausrichter, der Sponsoren und der Gemeinde an der Wolfsgrubenhütte zum Grillabend. Eine Großleinwand für die Übertragung des Auftaktspiels der deutschen Fußballer durfte natürlich nicht fehlen. Dominik Klein offenbarte sich gleich als Fußballfan. Seinen kickenden Kollegen hat er den Weltmeistertitel zwar (schon) voraus, doch er ist optimistisch, dass die Nationalmannschaft gut abschneidet: "Wie wir Handballer haben auch die Fußballer die nötigen Turniertugenden", ist sich Klein sicher. Wenn es gelingt, auf einer Euphoriewelle zu reiten, sei der Titel drin. Ob der Weltmeister Recht behält?

Info: Am heutigen Mittwoch steht Dominik Klein um 15 Uhr in der Sporthalle in Hardheim allen Interessierten für Autogramme und Fragen zur Verfügung. Die Sporthalle ist heute und morgen von 10 bis 16 Uhr für Zuschauer geöffnet.