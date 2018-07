Buchen. (Wd) In der Gesamtstadt Buchen wollen laut einer Umfrage 355 Eltern von Grundschülern weiterhin eine Halbtagsgrundschule (71,86 Prozent), während 137 (27,73 Prozent) für ihre Kinder eine Ganztagesgrundschule wollen. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage, über die Roswitha Hajek am Montag in der Sitzung des Gemeinderates berichtete. Von 610 Schülern vom Schuljahr 2015/16 beteiligten sich 494 Eltern (80,98 Prozent), 116 gaben keine Antwort (19,02 Prozent).

Gewünschte Betreuungsformen: 65 (44,83 Prozent) wollen vier Tage à acht Stunden Betreuung für ihre Kinder, 39 (26,9 Prozent) vier Tage à sieben Stunden, 21 (14,48 Prozent) drei Tage à acht Stunden und 20 (13,79 Prozent) drei Tage à sieben Stunden. Ganztagesbetreuung wünschen sich: In der 1. Klasse 36 Schüler (35,82 Prozent), in der 2. Klasse 14 Schüler (10,45 Prozent), in der 3. Klasse 36 Schüler (26,87 Prozent) und in der 4. Klasse 48 Schüler (35,82 Prozent).

Einen Schulbezirkswechsel an eine Ganztagesgrundschule würden etwa elf Prozent (15 Schüler) der Befragten vornehmen, 115 (knapp 84 Prozent) dagegen nicht. Sieben Befragte gaben hierzu keine Antwort. Nächste Woche findet ein Gespräch mit dem Schulträger, den Schulleitern und dem Schulamt Mannheim statt, um eine Bewertung der Umfrage vorzunehmen.

Bürgermeister Roland Burger erklärte, die Umsetzung könne im Schuljahr 2015/16 erfolgen. Eine Ganztagesgrundschule werde aber nicht an allen Grundschulstandorten eingeführt. Denkbar sei ein zentrales Angebot. Der Gemeinderat werde das Thema auch auf seiner Klausursitzung besprechen.

Stadtrat Bernd Rathmann betonte, dass der Bedarf an Ganztagesplätzen vorhanden sei. Er sprach von einem guten Rücklauf der Umfrage. Stadtrat Volker Mackert sah das nicht so positiv. Ihn trieb das Schicksal der kleineren Grundschulen um. Bürgermeister Roland Burger stellte klar, dass das Land die Schulpolitik gestalte. Die Eltern äußerten nur ihren Bedarf. Allein an kleineren Schulstandorten wie Bödigheim und Götzingen finde schon jahrgangsübergreifender Unterricht statt. Es sei der Wille der Stadt, alle Grundschulen weiterzuführen, wo die Betreuungsmodelle funktionieren.

Anschließend beschloss der Gemeinderat die Sanierung des Bildungshauses Bödigheim. Die Arbeiten für die Dachsanierung und den Blitzschutz wurden vom Gemeinderat einstimmig zum Preis von rund 57.000 Euro an die Firma Müller und Grimm (Buchen) vergeben.