Von Adrian Brosch

Hardheim. 21 Jahre lang wirkte Pfarrer Ralf Krust segensreich vor Ort. In dieser Zeit erlebte er viele Veränderungen innerhalb der Gemeinde und deren Bevölkerung. In Hardheim konnte Krust sich durch viele Impulse segensreich ins gesellschaftliche Leben einbringen: Vor allem die Vertretung der Ökumene, aber auch ein fürsorgliches Engagement um Hardheimer Bürger mit Migrationshintergrund kennzeichnen die Persönlichkeit des 51-Jährigen. Zum 1. Juni wird er mit seiner Familie Hardheim nach über zwei Jahrzehnten segensreicher Tätigkeit verlassen und eine Pfarrstelle in Eisingen bei Pforzheim übernehmen. Diese Gegend ist Krust nicht unbekannt, da er hier aufgewachsen ist und seine Eltern dort leben. Am Sonntagnachmittag wurde Pfarrer Krust mit seiner Familie unter großer Anteilnahme verabschiedet

Mit einem Festgottesdienst in der frisch renovierten evangelischen Kirche nahm das Programm seinen Auftakt. Krust zeigte sich sichtlich gerührt und gab in seiner Predigt tiefere Einblicke in seine Zeit in Hardheim: Er möchte "in Dankbarkeit zurückblicken und in Liebe die Menschen in Erinnerung behalten", so der 51-jährige Geistliche. In Zeiten einer schwierigen Beziehung vieler Menschen zur Kirche sei "Gottes Gesetz ein rotes Tuch - viele verhalten sich wie ein Stier, der darauf zu rennt und es zerstören möchte". Dem gelte es, unter anderem durch hochwertige seelsorgerliche Arbeit vor Ort, entgegenzuwirken.

Vor allem dankte Ralf Krust den ehrenamtlich Engagierten sowie den Russlanddeutschen ob ihrer Gastfreundschaft und Frömmigkeit. "Leben heißt Veränderung - nur was tot ist, verändert sich nicht mehr", wie er auf seinen Standortswechsel Bezug nahm. Auch ließ er aber anmerken, dass ihm die Region viel bedeutet. Die Predigt zum Abschied zeigte einen nachdenklichen, kritischen Krust sowie eine auf ihre eigene Weise beeindruckende Fülle von Worten, in höchst gewandter Ausdrucksweise vorgetragen. Zum Abschied dankte Ralf Krust allen Helfern, Verbündeten, aber auch Kritikern, denn "diese halfen mir, eigene Fehler zu entdecken und anzugehen".

Die Männerarbeit, das Befassen mit Computern und dem Internet sowie das bereichernde Miteinander, das es in Hardheim im Ganzen gegeben hatte, wird Krust gleichsam vermissen. Auch als Lehrkraft für evangelische Religion an den Schulen in Hardheim und Höpfingen war der Geistliche aktiv. Der an Informatik sehr interessierte Geistliche gestaltete die Hardheimer Homepage mit und war einige Jahre als deren Administrator tätig. Ebenfalls unter der Ägide Krusts wird seit der Jahrtausendwende ein wöchentliches, kostenloses Internetcafé angeboten, das sich regen Zuspruchs erfreut.

Zur offiziellen Verabschiedung der Pfarrersfamilie ließen Dekan Rüdiger Krauth und Dekanstellvertreter Wieland Bopp-Hartwig anmerken, dass man Ralf Krust "nur ungern" gehen lasse. Mit großer Dankbarkeit, so die Aussage der Redner, könne man auf die von ihm selbst und seiner Familie in Hardheim und Umgebung geleistete Arbeit zurückblicken. Auch Ehefrau Gertrud Krust sowie den drei Kindern galt Dank für ihr Mitwirken in der evangelischen Kirchengemeinde mit teils eigenen Angeboten wie der "Frühstücksoase".

Für den Kirchengemeinderat sprach Sieghard Schmidt Dankaus und ließ das Wirken von Pfarrer Ralf Krust im Erftal Revue passieren. So habe es in den letzten 21 Jahren 325 Taufen, 328 Konfirmanden, 70 Trauungen und 199 Todesfälle gegeben. Auch konnte Schmidt mit einigen persönlichen Anekdoten seine Rede untermalen. "Ich habe Ralf Krust in all den Jahren seines Wirkens in Hardheim als einen sehr engagierten und familiär orientierten Menschen kennen gelernt, der dazu bereit ist, buchstäblich sein letztes Hemd herzugeben, wenn es ihm erforderlich scheint", so Schmidt.

Pfarrer Karl Kreß vertrat die evangelische Nachbargemeinde Walldürn, für die Pfarrer Ralf Krust vor einigen Jahren ebenfalls Verwaltungsarbeit übernommen hatte.

Er dankte für die hervorragende Unterstützung beim eigenen Wechsel seiner Familie in die badisch-fränkische Region und wünschte der Pfarrersfamilie Krust alles Gute.

Die katholischen Kirchengemeinden St. Alban in Hardheim und St. Egidius in Höpfingen wurden durch Pfarrer Hans Scheuermann (Höpfingen) sowie die Gemeindereferentinnen Claudia Beger und Uschi Butterweck (Hardheim) vertreten. Auch Scheuermann ließ anklingen, dass man sich "auf Ralf Krust immer verlassen konnte" und sprach die besten Glück- und Segenswünsche im Namen der katholischen Pfarrämter aus.

Nach dem Gottesdienst lud Pfarrer Ralf Krust die Besucher zum Stehempfang ins evangelische Gemeindezentrum ein. Hier waren Bürgermeister Heribert Fouquet für die politische Gemeinde, für die Schulen Rektor Josef Priwitzer (Hardheim) sowie Realschulkonrektorin Elke Gramlich (Hardheim) und Berthold Schwind für den Verband Bildung und Erziehung (VBE), wo sich Krust ebenfalls engagierte, die Repräsentanten. Man hatte zudem Zeit, sich bei Kaffee und Kuchen in angeregter Atmosphäre zu unterhalten und auch mit Pfarrer Ralf Krust noch einige persönliche Worte zu wechseln.