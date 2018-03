Den ganzen Tag über war die Feuerwehr an der Ottenmühle mit Löscharbeiten beschäftigt. Der Schaden geht in die Millionen. Foto: A. Brosch

Eichenbühl. (pol) Bei einem Feuer in der Vollhardtschen Ottenmühle Eichenbühl ist am Mittwochmorgen Sachschaden in Millionenhöhe entstanden. Eine Person wurde leicht verletzt. Zur Feststellung der Brandursache haben Beamte der Kripo Aschaffenburg vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 6.45 Uhr war ein Zeuge auf Flammen aufmerksam geworden, die aus dem Bereich des Mühlentraktes an der Ottenmühle schlugen. Der Mann alarmierte unverzüglich Feuerwehr, Polizei und den Rettungsdienst. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude in Vollbrand. Die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren aus Eichenbühl, Miltenberg und Großheubach begannen unverzüglich mit der Brandbekämpfung.

Diese gestaltete sich schwierig, nachdem es unter anderem auch zu einer Mehlstaubexplosion in der Mühle gekommen war. Letztlich brannte der Mühlentrakt bis auf die Außenwände komplett nieder. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Einrichtungen des Gebäudekomplexes, wie Silos oder Lagerhallen, konnte weitestgehend verhindert werden. Die Staatsstraße wurde komplett gesperrt.

Der Sachschaden geht nach ersten Einschätzungen der Polizei in die Millionen. Ein Betriebsangehöriger wurde leicht verletzt und vor Ort vom ebenfalls in größerer Stärke angerückten Rettungsdienst entsprechend versorgt. Warum es zu dem Ausbruch des Feuers kam, ist derzeit noch unklar. Hierzu haben Beamte des Aschaffenburger Kriminaldauerdienstes erste Untersuchungen vor Ort aufgenommen.