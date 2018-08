Buchen. (pam) In diesem Jahr findet der Schützenmarkt zum 184. Mal statt. Die Besucher erwarten vom 31. August bis zum 8. September wieder jede Menge Buden, Fahrgeschäfte und natürlich Möglichkeiten, sich mit Speis und Trank zu setzen und dem regen Trubel zuzusehen. Aber bevor es so weit ist, musste ordentlich "Hand angelegt" werden. Seit knapp einer Woche wird der Schützenmarkt aufgebaut - und in wenigen Stunden wird alles fertig sein. Morgen geht das Fest nämlich los.

Marktmeister Frank Helm organisierte das Fest in diesem Jahr zum achten Mal in Folge und sieht den kommenden Tagen positiv entgegen - denn neben den üblichen Festzelten und Attraktionen gibt es auch die eine oder andere Neuerung, die als zusätzlicher Besuchermagnet fungieren soll.

Am Herzstück des Markts hat sich allerdings recht wenig geändert, denn das dürfte auch in diesem Jahr das riesige Festzelt der Steinbach Gastro GmbH sein. Seit 35 Jahren steht das 2000 Gäste umfassende Zelt stets auf dem Musterplatz. 80 Mitarbeiter bewirten die Besucher. Ruhepausen gibt es während der gesamten Zeit selten. Neben Speisen vom Grill gibt es spezielle Tagesgerichte, die zum neuen, erweiterten Angebot zählen.

Ein weiterer traditionsreicher Treffpunkt auf dem Schützenmarkt ist das Weinzelt der "Steinzeittrommler", das im kommenden Jahr seinen 20. Geburtstag feiert. Zum 19. Mal werden nun im Weinzelt erlesene Weine und andere Getränke angeboten. Seit letztem Jahr hat sich zwar der Standort verändert - der Pavillon steht nun am Busbahnhof - aber man ist trotz Mehrkosten und der zusätzlichen Arbeit optimistisch: "Wir haben einen neuen Wirt", erklärt einer der Aktiven. Die Firma Gutekunst von der Seeterasse in Eberstadt sorgt nun für die Bewirtung im Weinzelt, das aufgrund des Standortwechsels eine Rundumerneuerung in Sachen Innenaufbau und Arbeitsablauf erfahren hat. Weiterhin hofft man, dass das neue Angebot sowie der geänderte Standort von den Leuten angenommen werden.

Selbstverständlich wartet der Schützenmarkt mit Fahrgeschäften auf. Stammgäste sind beispielsweise Fritz Haas und seine Tochter Ariane, die jährlich aus Karlsruhe nach Buchen anreisen, um ihren "Number One"-Autoscooter aufzustellen und damit zu einem tollen Fahrerlebnis einladen.

Auch die Gebrüder Blum aus Heidelberg sind gern gesehene Schausteller auf dem Schützenmarkt - und dieses Mal sogar mit gleich zwei Fahrgeschäften auf dem Musterplatz vertreten. Zum einen wird von Patrick Blum hier schon seit über 15 Jahren "Circus World", ein Karussell für die jüngeren Besucher, betrieben. "Das ist ein attraktives Kinderfahrgeschäft, das man sich mittlerweile auch gar nicht mehr wegdenken kann", erzählt Marktmeister Frank Helm.

Zum anderen steht in diesem Jahr ein paar Meter weiter der "Dschungel-Trail". Ein Karussell der Gebrüder Blum für Erwachsene. Hier setzt man auf hohe Geschwindigkeiten und LED-Beleuchtung. Der "Dschungel-Trail" stand zuletzt vor sieben Jahren hier und kehrt nun nach Buchen zurück.

Doch auf eine Attraktion ist Marktmeister Frank Helm ganz besonders stolz: auf den "Domino" von der Hanauer Familie Michel. "Ich hoffe, das Ding schlägt richtig ein - ich als Marktmeister verspreche mir sehr viel davon", erklärt Helm. Denn das Fahr- beziehungsweise Laufgeschäft ist in seiner Größenordnung einzigartig für Buchen. Hier durchqueren die Besucher im Inneren eine Art spaßigen Parcours. Vor allem für Kinder soll der "Domino" ein Anziehungspunkt sein. Lange habe er keine Attraktion dieser Größe mehr in der Umgebung gesehen, meint Helm.

Zwar öffnet der Schützenmarkt offiziell erst am morgigen Samstag seine Pforten, inoffiziell fällt allerdings schon am heutigen Freitagabend der Startschuss. Los geht's um 20 Uhr im Festzelt mit "The Bricks". Am morgigen Samstag folgt um 15 Uhr der große Eröffnungsumzug zum Festzelt, wo um 17 Uhr schließlich der Bieranstich erfolgt.