Bretzingen. (adb) Die Theatergruppe "Bretzinger Lachmuskel e.V." hatte ihr Publikum am Wochenende bestens im Griff: Eine flotte Story, frische Dialoge, erstklassige Leistungen bestens gelaunter Darsteller und die liebevolle Requisite ließen den Dreiakter "Dem Himmel sei Dank" zum kurzweiligen Vergnügen im Bürgerhaus werden.

Was für ein Graus: Der heilige Ort verliert durch Löcher im Dach und Risse im Putz all seine Heiligkeit. Der herzensgute, von Kreuzschmerzen und Sorgen geplagte Pfarrer Alfons Teufel (Manuel Difloé) versucht, in mancher durchzechten Nacht etwas Geld für die Renovierung einzutreiben, was der patenten Pfarrhaushälterin Hermine (Sybille Geiger) und auch der Dorfgemeinschaft nicht verborgen bleibt. Man tratscht über den offenbar spielsüchtigen Geistlichen!

Aber wenn das nur das einzige Problem wäre: Skrupellos, geizig und scheinheilig mischt Pfarrgemeinderatsvorsitzende Elfriede Engel (Anita Bundschuh) die Leute auf - aber nicht die baufällige Kirche, sondern einzig die Wiederwahl ist ihre Sorge. Pfarrer Teufel resigniert nicht, sondern sucht Einnahmequellen.

Dabei beschreitet er manchen unorthodoxen Weg: Er möchte das Bretzinger Pfarrhaus vermieten. Das gefällt Hermine zwar nicht, aber noch ist nicht aller Tage Abend - zumal der phlegmatische Mesner Johannes Höll (Helmut Hornbach) das Chaos perfektioniert. "Dein Kopf klingt so hohl wie ein leeres Fass Bier!", ruft Hermine. Kein Wunder: Am "himmlischen Zwetschgenwasser mit göttlichem Aroma" hat er nicht nur genippt. Mit dem Hinweis "Geh’ mit Gott, aber flott!" schickt ihn der Pfarrer zum Wühlmausfangen auf der Pfarrhauswiese. Johannes freut sich: Immerhin ist er nicht in den Armen seiner zänkischen Gattin Emma (Carmen Kirchgeßner).

Derweil plant Elfriede, ihre Nichte Uschi (Cosima Bundschuh) gegen deren Willen über ein Praktikum beim Pfarramt ins Kloster einzuschleusen. Das soll ihr die Wiederwahl garantieren. Außerdem hat sie noch eine lange Wunschliste dabei, die etwa eine neue Fußmatte oder ein Pfarrblatt mit Kreuzworträtsel vorsieht. Immerhin hat Pfarrer Teufel Abhilfe für den fehlenden Schirmständer auf Lager: Das Wasser tropft munter durch die Löcher im Dach.

Mit zünftigem "Grüß Gott" meldet sich dann Domkapitular Dr. Jüngling (Jochen Löhr) zu Wort. Vom Freiburger Erzbischof ausgesandt, soll er in Bretzingen "merkwürdigen Vorfällen" auf die Schliche kommen. Ausgerechnet jetzt sorgt die flippige Aerobic-Lehrerin Heidi Blum (Julia Häfner) im Pfarrhaus für Spaß. Auch ein gewisser Hans Meßmer (Rolf Reinbold) fällt aus dem Rahmen: Er kommt stets zur ungelegenen Zeit.

Im Gegenzug findet der Domkapitular langsam Gefallen an der frohen Stimmung und an Hermine, die ihre ganze Kreativität zeigt und alles versucht, um die vertrackte Lage zu lösen. Nicht minder ideenreich ist der Bischof, mit Vornamen Siegfried (Nico Spiesberger). Er ist kein kirchlicher Würdenträger, sondern Uschis Freund und wird gegenüber Dr. Jüngling als neuer Pastoralreferent vorgestellt. Unterdessen kennt Elfriede kein Halten mehr und spendet "seiner Exzellenz" einen fünfstelligen Betrag für die Kirche. Doch der Domkapitular bleibt streng: Er möchte Pfarrer Teufel ausgerechnet nach Waldstetten versetzen.

Verzweifelt hofft der Pfarrer auf ein göttliches Wunder: Er will schließlich bei seinen Bretzemer Schäfchen bleiben! Nicht göttlich, aber immerhin "bischöflich" zeigt sich Siegfried: Er möchte helfen, doch kaum kommen ihm Gedanken, platzen erst Hans Meßmer und dann eine ältliche Handarbeitslehrerin ins Pfarrhaus. Heidemarie Rosenfeld (Anette Farrenkopf) mietete ein Zimmer an, was aber niemand wissen dürfe.

Unterdessen weiht Heidi Blum die fromme Hermine in die Geheimnisse des Step-Aerobic ein, während der von seiner Gattin enttäuschte Johannes Heidi Blum total attraktiv findet. Durch ein launiges Verwechslungsspiel kommt das Eine zum Anderen: Hans Meßmer wartete lediglich auf Heidemarie, die er über eine Partnervermittlung kennen lernen wollte. Im Pfarrgarten lernen sie sich näher kennen, und der Domkapitular wird mit einem Trick gnädig gestimmt.

So wird doch noch alles gut: Pfarrer Alfons bleibt in Bretzingen, Freiburg gewährt den Zuschuss zur Kirchensanierung, Heidemarie und Hans möchten heiraten, Frau Engel wechselt in den Stadtrat und überreicht einen dicken Abschiedsscheck. Mittendrin steht Alfons. Händeringend sucht er nach Worten: "So viele Wunder können nicht an einem Tag passieren - dem Himmel sei Dank!"

Die nahezu dreistündige Aufführung überzeugte mit viel Humor, flotten Sprüchen und manchem Seitenhieb auf die "Großkopferten" - sowie dem perfekten Zusammenspiel des Ensembles: Dass zuletzt mehrfach pro Woche geprobt wurde, wie Rolf Reinbold bei der abschließenden "Ehrenrunde" auf der Bühne erklärte, lohnte sich!