Walldürn-Rippberg. (hape) Wie im Hause Dossmann seit vielen Jahren üblich, so wurden auch heuer die Arbeitsjubilare in der Vorweihnachtszeit geehrt. Hierzu begrüßte der kaufmännische Leiter Reinhold Baumann am Freitagabend die Jubilare mit ihren Partnerinnen im Gasthaus "Linkenmühle".

Zunächst ging Baumann auf die wirtschaftliche Situation der Dossmann GmbH ein. Man habe im Laufe des Jahres in vielen Bereichen hohe Investitionen getätigt. Mit diesen Investitionen habe man das Unternehmen zukunftsfähig gemacht und letztendlich die Arbeitsplätze gesichert. Gerade in diesem Jahr sei sehr viel in die Ausbildung investiert worden, um auch in Zukunft aus den geburtenschwachen Jahrgängen genügend Auszubildende für das Unternehmen Dossmann gewinnen zu können.

Die Dossmann GmbH stellt in diesem Jahr im Ausbildungsberuf Technischer Modellbauer Fachrichtung Gießerei erneut den Jahrgangsbesten im Bezirk der IHK Mannheim. Für diesen hervorragenden Berufsabschluss beglückwünschte Reinold Baumann nochmals Lukas Hofmann. Sein hervorragender Abschluss sei ein Beweis dafür, dass bei Dossmann eine hochqualifizierte Ausbildung ermöglicht und betrieben werde.

Anschließend ging Baumann zu den Arbeitsjubiläen über. Den Reigen der Jubilare eröffnete Victor Haselbach. Im Januar 1989 ist er bei Dossmann eingetreten. Haselbach arbeitete zunächst in der Gussputzerei und wechselte nach kurzer Zeit in die Abteilung Grundierung, in der bis heute noch tätig ist.

Sein 25. Arbeitsjubiläum feierte auch Bernd Ballweg. Er fing im August 1989 im Betrieb am kleinen Strahlhaus an. Drei Jahre später übernahm Ballweg die Hausmeistertätigkeit auf dem ganzen Betriebsgelände. Für die Sauberkeit auf, im und um das Betriebsgelände ist Ballweg bis heute zuständig.

Rainer Hahn konnte sogar auf 40-jährige Betriebszugehörigkeit zurückblicken. Hahn fing im Januar 1974 im Ofenbereich an. Später wechselte er in die Kleinkernmacherei, in der eine Arbeit bis heut gewissenhaft ausführe.

Als Musterbeispiel, wie man im Hause Dossmann Karriere machen kann, wurde Bernd Dell bezeichnet. Bernd Dell fing im September 1974 seine Ausbildung als Modelltischler an.

Nach dreieinhalbjähriger Lehrzeit mit gutem Abschluss und anschließender Tätigkeit bis 1986 in der Modellschreinerei wurde er in die Abteilung Plan berufen und im Mai 1987 technischer Angestellter. Dell besuchte viele Weiterbildungsmaßnahmen und nahm an vielen Schulungen teil. Seit dem Jahr 2000 ist Bernd Dell hauptverantwortlicher für die Abteilung Plan.

Für ihren Einsatz und ihre Mitarbeit in den letzten 25 bzw. 40 Jahren bedankte sich der kaufmännische Leiter Reinhold Baumann im Namen der Geschäftsleitung und der Gesellschafter. Die Jubilare hätten einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass das Unternehmen auf wirtschaftlichen soliden und gesunden Fundament stehe. Anschließend übereichte Baumann Urkunden und Präsente an die Jubilare sowie ein Blumenpräsent an die Ehepartnerinnen.

Bürgermeister Markus Günther betonte, dass der Mittelstand zu den tragfähigen Säulen der Wirtschaft gehöre. Die große Bedeutung der Eisengießerei Dossmann für die Region hob Günther dabei besonders hervor. Man sei stolz auf dieses Unternehmen mit seinen Mitarbeitern. Durch weitsichtiges und umsichtiges Handeln der Geschäftsführung sei die Firma zu einem Aushängeschild geworden.

"Bei Dossmann sind Menschen am Werk, deren Herzen am Betrieb und an der Region hängt. Die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens wird gerade auch durch diese engagierten Mitarbeiter ermöglicht" , so der Bürgermeister, der anschließend die Ehrenurkunden des Landes Baden-Württemberg an Bernd Dell und Rainer Hahn für deren 40-jährige Betriebszugehörigkeit übergab.

Dank für die Jubilare gab es auch von Ortsvorsteher Wolfgang Stich und vom Betriebsratsvorsitzenden Thomas Kirchgeßner. Beide dankten den Jubilaren für ihre jahrelange Treue zur Firma Dossmann.