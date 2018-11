Buchen. (joc) 400 Jahre wird das Hotel "Prinz Carl" in diesem Jahr. Da gilt es Altes zu bewahren, aber auch Neues zu wagen. Und genau das tun die Eigentümer, die Familie Jaegle, die am Donnerstag gleich zwei Premieren präsentierten. Zum einen das erste Kochduell mit prominenter Beteiligung, und zum Zweiten wurde erstmals im Gastraum selbst vor Publikum gekocht. Beide Premieren gelangen vortrefflich, was an der besonderen Kochkunst von Jens Jaegle und am starken Auftritt der Gäste Gisela Endlich, Landrat Dr. Achim Brötel und Bürgermeister Roland Burger lag. Und falls die drei Hobbyköche mal nicht weiter wussten, gingen die PC-Köche Mario Mackert und Patrick Emig flugs zur Hand. Da die beiden aus Hettingen bzw. Walldürn stammen, verlieh das der Veranstaltung "internationalen Flair".

Meisterköche sind sie zwar (noch) nicht, doch hätte man sich für die Präsentation des kurzweiligen Kochduells mit dem Titel "Alle gegen Jens" keine besseren Gäste wünschen können als Friseurmeisterin Gisela Endlich, Bürgermeister Roland Burger und Landrat Dr. Achim Brötel. Die drei bewältigten und kommentierten die ihnen gestellten Kochaufgaben locker und humorvoll, wobei der Spaßfaktor mindestens genauso wichtig war wie das Kochen.

Von den Vorkenntnissen her hätte es freilich unterschiedlicher kaum sein können. Gisela Endlich verfügt über 52 (!) Jahre Kocherfahrung und Stadtoberhaupt Roland Burger ist immerhin jeden Samstag Chef in der Küche seines Eigenheims. Dagegen ist Achim Brötel absoluter Newcomer auf diesem Gebiet. Oder wie es seine Ehefrau Silvia auf Anfrage formulierte: "Der kocht nie daheim!" Die beiden "alten Kochhasen" und auch der Neuling schlugen sich beachtlich. Vor allem bei der Biskuitboden-Zubereitung erwies sich der Landrat als Naturtalent. Nachtischvariationen dürften künftig im Hause Brötel eine Angelegenheit des Herrn des Hauses sein - Gattin Silvia wird es freuen!

Zunächst hieß es aber "first Lady". Gisela Endlich zeigte bei der Zubereitung der Vorspeise, dass sie nicht nur mit der Schere, sondern auch mit dem Messer fix umgehen kann. Und das ehemalige Büttenass geizte auch nicht mit Wortspielen, die vom Publikum begeistert aufgenommen wurden. Eingangs sagte sie: "Bevor der Edel-Koch Zacherl doher kummt, un en Haufen Geld dofür einsteckt, hab' ich gedenkt, des mach ich liewer selwer". Und als Jens Jaegle dazu aufforderte, die Bachforelle zu beizen, erwiderte Gisela trocken "nix gebeizt - die wird gekocht, das mach ich seit Jahrzehnten so".

Dann war die Reihe am Bürgermeister, der gestärkt durch Hopfen und Malz zu Hochform auflief. Ob da die Gene von Papa Gottfried durchschlagen, der jahrelang in Buchen ein hoch geschätzter Gastronom war? Der sah seinem Sohn im übrigen am Donnerstag beim Schaben der Spätzle genau auf die Finger. Sein Urteil fiel dann aber rundum positiv aus: "Das macht er sehr gut!" Auch beim Zubereiten des Wirsings erkannte man den geübten Koch. Nix mit Ham-"Burger" - wahrscheinlich wird die französische Küche jetzt um die Delikatesse "Wirsing a la Roland" bereichert.

Der Nachtisch "Himbeertraum" war dann Achim Brötel vorbehalten. "Die süßeste Versuchung, seit es Landräte gibt" und der bekennende Eigentümer einer großen süßen Schublade im Amtszimmer zeigte sich als Kenner der Materie, wenngleich er einräumte, dass er beim Essen noch viel besser sei, als beim Zubereiten. Aber auch bei Letzterem sah es schon recht gut aus, auch wenn er seine stärkste Disziplin, das Schnittlauchschneiden, gar nicht demonstrieren konnte. Steigerungspotenzial gibt es nur noch beim Schlagen des Schaums, aber hier legte Achim Brötel Wert auf die Feststellung, dass das nicht so schlimm sei, denn er sei ja schließlich kein Schaumschläger.

Während der Zubereitung gab Jens "Gour"Jaegle immer wieder nützliche und durchaus ernst gemeinte Kochtipps. So gilt bei handgeschabten Spätzle die Faustregel: ein Ei pro Gast, 50 Gramm Mehl pro Ei. Ob der Fisch in der Pfanne schon gar ist, lässt sich am besten per Fingerdruck überprüfen. Wenn der Fisch fest ist, dann ist er durch. Bei der Wahl der Pfanne sollte man berücksichtigen, dass man eine Eisenpfanne nimmt, und beim Öl bevorzugt Jens Jaegle natives Olivenöl. Beim Nachtisch erläuterte er, dass man beim Schlagen der Sahne immer wieder ein Auge darauf werfen sollte. Erst wenn sie ihren Glanz verloren hat und stumpf aussieht, ist die Sahne fertig.

Die Veranstaltung wurde von Anna sehr souverän und spaßig moderiert. Sie bedankte sich auch bei der Familie Wagner von Küche Kreativ, die für diese Veranstaltung eine Küche im Gastraum kostenlos zur Verfügung gestellt hatte.

Am Ende des lehrreichen und lustigen Kochduells gab es im Publikum natürlich eine Abstimmung, wer denn nun der beste Koch des Abends war. Das genaue Ergebnis wollte freilich gar keiner so genau wissen, denn an diesem Abend gab es nur Sieger: Küchenchef Jens Jaegle konnte unter Beweis stellen, was für ein ausgezeichneter Fachmann er ist. Und die Hobbyköche zeigten großes Talent und viel Humor bei der Präsentation. Fazit: Wer nicht da war, hat etwas verpasst. Dieses Kochduell war allererste Sahne!