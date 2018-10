Zur Spielzeiteröffnung 2013/2014 zeigt die Badische Landesbühne am 1. Oktober um 19.30 Uhr in der Stadthalle in Buchen eines von Bertolt Brechts bekanntesten Stücken, 'Mutter Courage und ihre Kinder'.Foto: Sonja Ramm, BLB

Buchen. Zur Spielzeiteröffnung 2013/2014 zeigt die Badische Landesbühne am 1. Oktober um 19.30 Uhr in der Stadthalle in Buchen eines von Bertolt Brechts bekanntesten Stücken, "Mutter Courage und ihre Kinder".

Während alle den Frieden herbeisehnen, bewegt sich die Geschäftsfrau Anna Fierling, auch Mutter Courage genannt, gemeinsam mit ihren drei Kindern zufrieden über die Schlachtfelder. Im Krieg macht sie die besten Geschäfte, denn was auf allen Seiten dringend benötigt wird, kann sie teuer verkaufen.

Doch dafür zahlt sie selbst einen hohen Preis: Da sie immer wieder Geschäfts- über Familiensinn stellt, verliert sie nach und nach ihre Kinder an den Krieg. Wenn sie nun auch den Krieg verflucht, hofft sie doch weiterhin, dass er ewig dauert - denn er ist alles, was ihr bleibt.

Bertolt Brecht entwarf mit "Mutter Courage" ein Paradebeispiel einer Kriegsgewinnlerin, die jegliche Moral auszublenden versucht. Das im Exil verfasste und 1941 in der Schweiz uraufgeführte Stück zeigt, so Brecht, "dass die großen Geschäfte in den Kriegen nicht von den kleinen Leuten gemacht werden. Dass der Krieg, der eine Fortführung der Geschäfte mit anderen Mitteln ist, die menschlichen Tugenden tödlich macht, auch für ihre Besitzer. Dass er darum bekämpft werden muss."

Die Betrachtung des Krieges als menschenverachtendes Geschäft stellt auch in der Inszenierung von Intendant Carsten Ramm den Schwerpunkt dar.

Ramm selbst nennt das Stück "einen großen Stoff eines großen Autors, der bedrückend aktuell ist: Wir wollen Frieden, aber verdienen bestens am Krieg, Rüstungsgeschäfte sind eine tragende Säule unserer Wirtschaft, das ist ein brutaler Widerspruch und darüber lohnt es sich, nachzudenken."

Wie viele von Brechts Stücken enthält "Mutter Courage" zahlreiche Lieder, die Musiker Hennes Holz mit dem Ensemble zusammen einstudiert hat und auf der Bühne live begleiten wird.

Vor der Vorstellung findet um 19 Uhr eine Einführung in die Produktion statt, zu der alle Interessierten willkommen sind.

