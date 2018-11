Die Einbürgerungsurkunde wurde 15 Männern und Frauen von Landrat Dr. Achim Brötel bei einer Feier in Anwesenheit zahlreicher Gäste in Walldürn überreicht. Foto: B. Stieglmeier

Neckar-Odenwald-Kreis. (Sti) Schon seit einigen Jahren wird die Einbürgerung ausländischer Bürger aus dem gesamten Kreisgebiet im Rahmen einer Feierstunde vorgenommen, die der Würde dieses Anlasses gerecht wird. Die zwischenzeitlich nunmehr bereits schon 11. Einbürgerungsfeier fand am Dienstagabend in Anwesenheit zahlreicher geladener Ehrengäste in der Sparkasse Walldürn statt und wurde von dem "Black Note Orchestra" der Städtischen Musikschule Walldürn unter der Leitung von Simon Blau musikalisch umrahmt.

Abteilungsdirektor Martin Graser von der Sparkasse betonte, dass Integration keine einfache Aufgabe und keine schnelle Angelegenheit sei, sondern ein langfristiger, vielschichtiger und auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Prozess, bei dem alle Beteiligten aktiv mitarbeiten müssen.

Landrat Dr. Achim Brötel betonte, 15 der Anwesenden würden die deutsche Staatsangehörigkeit mit nach Hause nehmen können. Mit der Aushändigung der Einbürgerungsurkunde könne er sie in deren neuen Heimat ganz offiziell auch in den Kreis der deutschen Staatsange-hörigen aufnehmen. Mit der Einbürgerung beginne ein neuer Lebensabschnitt.

Ebenfalls begrüßte der Landrat aber auch diejenigen, die die Einbürgerung bereits vorab erhalten hatten (immerhin auch 13 Personen, die jedoch bei dieser Feier als äußerem Zeichen der Verbundenheit trotzdem anwesend waren.

Mit ihnen allen freuen würden sich auch alle anwesenden Bürgermeister aus deren Heimatgemeinden und weitere Gäste. Man wolle mit dieser Feier ein Zeichen setzen, dass alle Neueinzubürgernden nicht nur in Deutschland angekommen, sondern als vollwertige und gleichberechtigte Mitbürger in ganz besonderer Weise willkommen seien.

Das friedliche Nebeneinander so vieler Menschen unterschiedlicher Herkunft habe Deutschland und speziell auch Baden-Württemberg immer wieder auch entscheidend nach vorne gebracht.

Der demografische Wandel werde das jetzt sicher noch einmal weiter befördern. Inzwischen gebe es ja kaum noch irgendwelche Bereiche, in denen kein Mangel an Fachkräften oder Nachwuchsleuten bestünde. Fast jeder fünfte aller Menschen, die hier bei uns leben, hätten heute einen sogenannten Migrationshintergrund. Wer deutsch sei und wer nicht, lasse sich jedenfalls schon lange nicht mehr am Namen oder am Äußeren ablesen. Man solle deshalb heute weniger fragen, woher eine oder einer komme, sondern vielmehr, wo wollen wir gemeinsam hin? Dies sei nämlich ein ganz entscheidender Unterschied. Er sei jedoch sehr zuversichtlich, dass das auch noch gelinge.

In den letzten Jahren sei die Türkei bei den Herkunftsländern übrigens ganz vorne gelegen, gefolgt von Serbien/Kosovo. Diese Tendenz werde auch 2013 bisher klar bestätigt. Ansonsten würden sich die Herkunftsländer aber wirklich quer über den ganzen Erdball verteilen.

Man brauche aktive Staatsbürger, die sich auch in die Gemeinschaft einbringen würden. Nur dann könne dieser gemeinsame Weg tatsächlich gelingen.

Bürgermeister Markus Günther erklärte, mit dem Antrag auf Einbürgerung hätte man deutlich gemacht, dass man sich mit dem Land verbunden fühle, in dem man schon seit vielen Jahren leben, arbeiten und wohne. Er forderte dazu auf, sich künftig im politischen und gesellschaftlichen Leben tatkräftig zu engagieren, und ihren Landsleuten bei deren Integration als "Brückenbauer" mitzuwirken.

Stadtpfarrer P. Josef Bregula bedankte sich bei allen Neueinzubürgernden aus Buchen, Haßmersheim, Mosbach, Neckarzimmern, Neunkirchen und Walldürn für das Vertrauen und bei denen, die dies möglich gemacht haben.