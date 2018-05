Odenwald/Tauber. (ar) Da es in der katholischen Kirche immer weniger Geistliche gibt, rücken nicht nur die Seelsorgeeinheiten zusammen, sondern auch die sieben Regionalstellen stehen nach einem Anhörungsentwurf auf der Kippe. So auch die Regionalstelle für Odenwald/Tauber in Hainstadt. Sie könnte im Jahr 2017 geschlossen werden. In einem Papier des Ordinariats Freiburg wird der Vorschlag unterbreitet, von sieben auf vier Stellen zu reduzieren.

Obwohl noch keine Entscheidung darüber getroffen ist, regt sich im Dekanat Mosbach-Buchen Unmut darüber. "Wenn das so käme, wäre es ein sehr großer Einschnitt und sehr, sehr schwierig für uns", sagt Dekan Johannes Balbach gestern im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. "Es ist aber noch keine Entscheidung getroffen", betont Dekan Balbach. Vielmehr liege ein Entwurf zur Beratung auf dem Tisch.

Keinen Hehl macht der Dekan daraus, dass eine mögliche Schließung der Regionalstelle in Hainstadt "den ländlichen Raum belaste". Gerade diesen Einwand hat er bereits in das Verfahren eingebracht. Die Katholische Regionalstelle habe in der Fläche eine große Bedeutung, so Dekan Balbach. Sie bilden die mittlere pastorale Ebene der Erzdiözese Freiburg und haben die Aufgabe, ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter in der Seelsorge der katholischen Kirche durch Fortbildung und Beratung zu begleiten.

"Wenn die Regionalstellen in der Diözese von bisher sieben auf vier reduziert werden, dann ist Hainstadt sicher betroffen." Dies prognostiziert auch Regionaldekan Michael Vollmert gestern gegenüber der RNZ. Darin ist er sich mit dem Dekanatsratsvorsitzenden Otto Hitzelberger aus Mosbach einig, der von einer Gefahr für Hainstadt spricht.

Ihm war es deshalb ein besonderes Anliegen, im Rahmen der Herbstvollversammlung des Dekanatsrates über den Anhörungsentwurf des Ordinariarats Freiburg zu informieren. "Im Moment ist noch keine endgültige Entscheidung getroffen, erst bis 2017", betont der Vorsitzende. Im Gespräch ist Otto Hitzelberger denn auch bemüht, die Zukunft für die Regionalstelle nicht düster zu zeichnen. Er sieht gar noch eine denkbare Möglichkeit für die Regionalstelle in Hainstadt. "Sie könnte auch eine Außenstelle für den Bereich Rhein-Neckar werden", unterstreicht Hitzelberger.

"Ich wage noch nicht zu prognostizieren, welche Entscheidung getroffen wird", verdeutlicht Regionaldekan Vollmert. Im Januar oder Februar wird der Bischof den Pastoral- sowie den Priesterrat einberufen. Diese beide Gremien werden sich dann mit dieser Thematik befassen. Es bestünde die Absicht, im Gesamten etwas zu ändern. Offen ist hingegen für Vollmert noch, wie viele Regionalstellen die Erzdiözese künftig haben und wie der genaue Zuschnitt sein wird.

Der Hintergrund der Strukturreform spricht Hitzelberger offen an und nennt dabei den vorherrschenden Priestermangel in der katholischen Kirche: "Es fehlt einfach das Personal." Für Regionaldekan Vollmert läuft es "auf jeden Fall" darauf hinaus, dass "die sieben Priesterstellen eingespart werden sollen". Denn künftig sollen Funktionen der bisherigen Regionaldekane nicht mehr von Priestern, sondern von Pastoralreferenten übernommen werden. "Die Priester werden in den Gemeinden vor Ort benötigt", erklärt Dekan Balbach als Hintergrund. Pastoralreferenten könnten dann in Zukunft die bisherigen Aufgaben übernehmen, so Vollmert.

"Wir haben im Vorstand des Dekanatrats darüber gesprochen und uns dafür entschieden, einen Brief nach Freiburg zu schicken", erklärt Dekan Johannes Balbach. Darin möchten sich die Verantwortlichen für den Erhalt der Regionalstelle in Hainstadt einsetzen.