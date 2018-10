Niklas Heller, Schüler (Rosenberg): ''Ich fand es interessant. Es war die ideale Vorbereitung für künftige Bewerbungsgespräche. Denn ich habe dadurch einiges gelernt. In Zukunft werde ich sicherer in solche Gespräche gehen. Und meinen Freunden werde ich raten, so etwas auch mal zu machen.'' Fotos: A. Rechner

Osterburken. (ar) Im Zehn-Minuten-Takt nahmen beim "Speed-Jobbing" an der Schule am Limes in Osterburken die Schüler an den Tischen Platz und stellten sich Handwerksunternehmen der Region vor. Die Rhein-Neckar-Zeitung befragte Schüler, Lehrer und Vertreter des Handwerks zu ihren Eindrücken und den Erfahrungen mit "Speed Jobbing".

Vanessa Lacke, Schülerin (Herbolzheim): "Es ist eine wirklich gute Übung für Bewerbungsgespräche. Das war mein erstes Speed Jobbing. Am Anfang war ich noch etwas nervös, aber das hat sich im Verlauf des Gesprächs schnell wieder gelegt. Insgesamt war es eine gute Vorbereitung auf die Bewerbung."

Christina Banks, Schülerin (Herbolzheim): "Mir hat das Speed Jobbing sehr gefallen. Es ist wirklich eine gute Idee. Diese Veranstaltung hat mir weitere berufliche Möglichkeiten aufgezeigt. Ich würde jedem raten, an so etwas teilzunehmen."

Caroline Köpfle, Lehrerin: "Das Speed Jobbing ist für unsere Schüler von der Karl-Trunzer-Schule Buchen eine gute Vorbereitung. Daher nehmen wir teil. An unserer Schule bieten wir über das Jahr hinweg verschiedene Aktionen dieser Art an. Es ist mittlerweile sogar schon so weit, dass selbst die Schüler dafür Werbung machen."

