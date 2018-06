Verbündete und Gegner Napoleons treffen sich von Fronleichnam bis Sonntag im Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf und geben Einblick in militärisches und ziviles Leben in der Zeit um 1800. Foto: R. Busch

Gottersdorf. (rüb) Das Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorfer steht von Fronleichnam, 19. Juni, bis Sonntag, 22. Juni, im Zeichen des großen Napoleonischen Treffens, zu dem alle zwei Jahre historische Militärgruppen aus Deutschland und dem benachbarten Ausland anreisen. Deutsche, Niederländer, Belgier und Schweizer Geschichtsfans werden den Besuchern an diesen vier Tagen Einblick in ihr außergewöhnliches Hobby und in die Zeit Napoleons geben.

Neben diversen Zivildarstellern und Einzelpersonen nehmen u. a. folgende Militärgruppen teil: die bayerischen Linienregimenter No. 13 und No.4 (Regensburg) und die Kgl. Baiersische Artillerie, II. Bataillon (Würzburg), dazu die Badener des Historischen Grenadiercorps 1810 aus Villingen-Schwennigen. Die Preußen werden vertreten von der Kurmärkischen Landwehr. Und selbst von der deutsch-russischen Legion gibt es einige Versprengte, die nach der Völkerschlacht bei Leipzig den Weg nach Gottersdorf gefunden haben.

Außerdem hat noch die Gruppe "Schinderhannes" ihr Kommen zugesagt: ureigentlich eine Räuberbande aus dem Taunus und Hunsrück übernehmen sie hier nun im Odenwald die Darstellung der marodierenden Haufen von Deserteuren und Gesetzeslosen, die jeder Krieg hervorbrachte.

Die Aktionen werden vom kundigen Organisator dieser Veranstaltung, Dr. David Schiller, kommentiert, so dass die Abläufe für die Besucher auch verständlich werden.

Info: Das Museum und die Museumsgaststätte sind an allen Tagen von 10-18 Uhr geöffnet.