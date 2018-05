Von Rainer Wagner

Walldürn. Das lobenswerte bürgerschaftliche Engagement der Walldürner stand in diesem Jahr im Fokus der Jahresabschlussrede von Bürgermeister Günther in der letzten Sitzung des Jahres. Das Stadtoberhaupt war voll des Lobes über das Ausmaß des Engagements und die Solidarität für die Allgemeinheit. "Ich bin sehr froh, dass die Bereitwilligkeit ungebrochen ist, für das eigene Gemeinwesen Verantwortung zu übernehmen und aktiv zu werden, wo es Not tut. Jede Stadt lebt davon, dass sie von ihren Bürgerinnen und Bürgern getragen wird," machte das Stadtoberhaupt in seiner Rede vor dem Gemeinderat deutlich.

Der Bürgermeister sah in der Freiwilligenarbeit wie sie in Walldürn angetroffen werde, Lebensqualität für alle. Die Stadt brauche die Unterstützung ihrer Bürger, um ihre sozialen und kulturellen Aufgaben zu erfüllen. "Gerade 2013 haben Bürger und Vereine durch ihr Engagement bei städtischen Veranstaltungen ein Zusammengehörigkeitsgefühl gezeigt, das beispielhaft war.

Begeisterte und gut gelaunte Besucher aus allen Regionen waren Lohn für dieses phänomenale Engagement," stellte Günther fest. Auch bei städtischen Bauwerken hätten sich die Bürger mit Tatkraft Ausbauarbeiten gewidmet. Als Beispiele nannte er den Anbau an die Rippberger Sporthalle, die Herstellung eines Spazierweges entlang des Eiderbaches und in Altheim beim Anbau an die Kirnauhalle. "Selbsthilfe ist weiterhin angesagt und schweiße zusammen", so Günther. Als Losung gab der Bürgermeister aus: "Wir brauchen eine Kultur des Miteinanders, um unsere Standards zu halten und neue Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Wir brauchen Menschen, die nicht nur an sich, sondern auch an andere denken." Für den Ausbau des Wirtschaftsstandorts sei viel erreicht worden. Gleiches gelte für die Verbesserung der Lebensqualität.

Als wichtige Eckpunkte und Veranstaltungshöhepunkte nannte der Bürger meister den Neujahrsempfang der Stadt und der Bundeswehr zum Auftakt des Jubiläumsjahrs des Stadtorts, die Weihe des neuen Drehleiterfahrzeugs, die Weihe des neuen Gemeindehauses, die zahlreichen Jubiläen von Vereinen und Organisationen wie der Feuerwehr Altheim, des Biotopschutzbundes des SV Wettersdorf/Glashofen, der Realschule, des Alten Rathauses, der Übergabe des Polizeipostens, den Spatenstich für das Möbelhaus Schäfer und Fitz, die Weihe des Hauses der offenen Tür, Schulpartnerschaft mit Ramsey, die Eröffnung der Braun Ausstellung "60 Jahre Präzision und Design" und der Empfang der Sportkarateabteilung zum WM-Titelgewinn. in Südafrika.

Walldürn verändert sein Gesicht. Alle können derzeit sehen, was sich in unseren Gewerbegebieten Röte und Spangel bewegt. Ein neuer komfortablerer und sicherer Zugang zu unserer schönen Stadt entsteht von der B 27 zur Wilhelm-Röntgen-Straße und Buchener Straße. Das Gewerbegebiet Spangel erhält mit den dortigen Bauwerken eine große Aufwertung und steigert Walldürns Attraktivität als Einkaufsstadt.

Nicht unerwähnt ließ Günther die Überarbeitung der Vereinsförderrichtlinien. In engem Schulterschluss mit den Vereinsvertretern wurden neue Grundlagen beschlossen. "Keine Gemeinde unseres Umfeldes hat eine so intensive Förderung der Vereine wie die Stadt Walldürn zu bieten," hielt Günther fest, der allein die kassenwirksamen Zuschüsse auf 21.000 Euro bezifferte. Bei vollständiger Ausnutzung des gedeckelten Investitionszuschusses ab 2014 erfahren diese eine Steigerung von 35,9 Prozent. In den letzten Jahren hat Walldürn an Vereinszuwendungen in Form von Investitionskostenzuschüssen insgesamt 732.393 Euro für Vereine aufgewendet

"Ich danke vor allem auch denen, die für unsere Entscheidungen, die im Interesse des Gemeinwohls zu treffen waren, Verständnis aufbrachten und teils auch persönliche Opfer hinzunehmen bereit waren", betonte der Walldürner Bürgermeister weiter.

Allen, die die Stadt auf allen Gebieten weitergebracht haben, sagte Markus Günther ein Danke für ihre Unterstützung. "Gemeinsam geht vieles besser, problemlos und schneller, in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn 2014 ein Jahr des Miteinanders auf allen Ebenen werden würde", so der Wunsch des Bürgermeisters für das neue Jahr, das auch wieder Herausforderungen und neue Aufgaben bringen werde.

Guter Brauch ist es auch im Walldürner Rat, dass Dank auch vom Ortschaftsrat und vom Gemeinderat an die Verwaltung ausgesprochen wird . So war es auch diesmal.

Für die konstruktive kommunalpolitische Zusammenarbeit gerade in einem Jahr, in dem große Investitionen in den Wirtschaftsstandort Walldürn getätigt wurden, sagte Theo Staudenmaier im Namen des Gemeinderats allen Dank, die im Miteinander für die Stadt zielorientiert arbeiteten. Für das nächste Jahr wünschte er sich Kraft und Ausdauer alle Probleme anzugehen.

Für die Ortsvorsteher der Stadt Walldürn formulierte Hubert Mühling (Altheim) den Dank für die gute Zusammenarbeit im Gremium. Diskussionen seien fruchtbar, wenn sie zum Ziel führen. Er wünschte sich auch im nächsten Jahr eine gute Arbeit zum Wohl der gesamten Stadt.