Von Rüdiger Busch

Hardheim/Höpfingen. Wohin der Weg führen wird, lässt sich heute noch nicht sagen. Die ersten gemeinsamen Schritte stimmen aber durchaus zuversichtlich, denn der Prozess des Zusammenwachsens wird mit Begeisterung und Elan angegangen. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen für die Fusion in den sieben katholischen Pfarreien. Am 1. Januar 2015 wird der Zusammenschluss zur Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland dann vollzogen. In einem Pressegespräch beleuchteten die Pfarrer Andreas Rapp (Hardheim) und Hans Scheuermann (Höpfingen, Gemeindereferentin Claudia Beger sowie die Pfarrgemeinderäte Diana Nied (Höpfingen) und Wolfgang Weniger (Gerichtstetten) als Vertreter der Steuerungsgruppe den Ablauf der Fusion. Hintergrund Die Fusion der Seelsorgeeinheiten Hardheim und Höpfingen wird zum 1. Januar 2015 vollzogen. Vorbereitet wird der Zusammenschluss von einer elfköpfigen Steuerungsgruppe, der die Pfarrer Andreas Rapp und Hans Scheuermann, die Gemeindereferentinnen Claudia Beger und Uschi Butterweck sieben Vertreter der Pfarrgemeinderäte angehören. Ein gemeinsamer Pfarrgemeinderat wird am 15. März 2015 gewählt. Die 24 Mitglieder teilen sich wie folgt auf: Hardheim 6, Höpfingen 4, Bretzingen, Erfeld, Gerichtstetten, Schweinberg, Waldstetten, Rüdental-Steinfurt, Dornberg-Rütschdorf-Vollmersdorf jeweils 2.. Da der Pfarrgemeinderat den Blick auf die gesamte Seelsorgeeinheit richten wird, werden vor Ort Gemeindeteams gebildet, die sich in den einzelnen Pfarreien um die Grunddienste der Kirche kümmern werden. Die Mitglieder dieser Gemeindeteams werden nicht gewählt, sondern auf Vorschlag des Pfarrgemeinderats vom Pfarrer für mindestens zwei Jahre beauftragt. Als Markenzeichen für die neue Seelsorgeeinheit wurde ein Logo ausgewählt. Dafür war ein Wettbewerb ins Leben gerufen. Der Vorschlag von Marco Scheiwein (Mudau) setzte sich als Sieger durch. Um die Gläubigen mit den neuen Strukturen vertraut zu machen, finden in den Pfarreien Infoveranstaltungen statt, so zum Beispiel in Hardheim am 24. Oktober und in Höpfingen am 14. Dezember nach dem Gottesdienst. Der Zusammenschluss wird am 25. Januar bei einem Fusionsgottesdienst mit anschließendem Stehempfang begangen. Für den 28. Juni ist ein "Begegnungsfest zur Fusion" vorgesehen.

Unter dem Motto "Kräfte bündeln und Gemeinden stärken" hatte das Erzbistum Freiburg im Jahr 2010 die Neuordnung der Seelsorgeeinheiten vorgestellt, Deren Zahl verringert sich bis 1. Januar 2015 von 327 auf künftig 224. Die Reduzierung um ein Drittel erfolgt mit Blick auf die zurückgehende Zahl der Gläubigen und Priester.

Seit die Entscheidung für die Fusion gefallen ist, laufen in Hardheim und Höpfingen die Bemühungen um ein gedeihliches Zusammenwachsen. So gibt es seit längerem konkrete Projekte, mit denen die künftige Partnerschaft gefördert werden soll, etwa die gemeinsame Erstkommunion- und Firmvorbereitung, wie Pfarrer Scheuermann herausstellt.

Intensiviert wurden die Kontakte dann im vergangenen Jahr zunächst mit einem Grillfest aller sieben Pfarrgemeinderatsgremien: "Dies bot eine gute Gelegenheit, um sich kennenzulernen und die persönlichen Kontakte zu vertiefen", erklärt Wolfgang Weniger.

"Unser Anliegen war es von Beginn an, den Zusammenschluss von der positiven Seite her anzugehen", verdeutlicht Claudia Beger, "und herauszustellen, wie gut es tut, zusammenzuarbeiten." Dies kann Pfarrer Scheuermann nur bestätigen: "Von Anfang an war bei allen Seiten eine große Offenheit zu spüren." Und sein Kollege Andreas Rapp stellt die "angenehme Zusammenarbeit in einem tollen Team" heraus. Bei den gemeinsamen Sitzungen seien viele Ideen entwickelt worden, ergänzt Diana Nied: "Es macht viel Spaß!" Dass die Zusammenarbeit bislang so gut funktioniert, liegt vor allem an der positiven Grundeinstellung: "Wir sagen nicht, wir müssen zusammenarbeiten, sondern wir wollen", unterstreicht Wolfgang Weniger.

Anders als etwa im Sport ist von der alten Rivalität zwischen den beiden Gemeinden also nichts zu spüren. Erste Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit liegen bereits vor. So wurde der Name der neuen Seelsorgeeinheit gemeinsam gefunden, und auch die Idee, einen Wettbewerb für das gemeinsame Logo ins Leben zu rufen "Uns war gleich klar, dass wir ein gemeinsames Symbol brauchen, das uns verbindet", erklärt Diana Nied. Die Resonanz auf den Wettbewerb war überwältigend: Sowohl was die Zahl der Teilnehmer angeht, wie auch im Hinblick auf die Beteiligung der Gemeindemitglieder. "Deren Hinweise und Kommentare waren sehr hilfreich bei der Auswahl", betont Pfarrer Rapp.

"Dieser Prozess war wichtig, denn dadurch haben wir erreicht, dass sich nicht nur die Pfarrgemeinderäte Gedanken über die künftige Seelsorgeeinheit machen, sondern auch zahlreiche Gläubige", freut sich Claudia Beger.

Bewährt haben sich auch die Wandergottesdienste in den einzelnen Pfarreien. "Dort herrscht eine tolle Atmosphäre", sagt Pfarrer Rapp, und Pfarrer Scheuermann ergänzt: "Wir haben dabei gemerkt, dass wir jetzt schon ein Stück zusammengehören."

Bis die neue Struktur mit Leben erfüllt sein wird, wartet noch einiges an Arbeit auf die Verantwortlichen. Ab Januar wird ein gemeinsames Pfarrblatt erscheinen, auch an einer Homepage für die Seelsorgeeinheit wird gearbeitet. Eine schwierige Aufgabe ist es, ausreichend Bewerber für die Wahl des gemeinsamen Pfarrgemeinderats zu finden. Während dieses Gremium nicht mehr die einzelne Pfarrei, sondern das Gesamte im Blick haben wird, werden vor Ort die Gemeindeteams dafür sorgen, dass das kirchliche Leben nicht leidet.

Wolfgang Weniger vergleicht die künftige Struktur mit den kommunalpolitischen Gremien: Der Pfarrgemeinderat entspreche dem Gemeinderat, während die Gemeindeteams die Funktion der Ortschaftsräte einnähmen. Diese Gemeindeteams sollen von den ehrenamtlichen Kräften gebildet werden, die sich jetzt schon in den jeweiligen Pfarreien engagieren. Überall genügend Ehrenamtliche und Kandidaten für den Pfarrgemeinderat zu finden, ist eine große Herausforderung. "Vor allem in den Ortsteilen bereitet uns das Sorge", bekennt Wolfgang Weniger.

"Die bisherigen Erfahrungen in der Steuerungsgruppe machen aber Mut", unterstreicht Pfarrer Rapp. Wie seine Mitstreiter nimmt er die Veränderungen, die eine Reaktion auf rückläufige Entwicklungen sind, als Chance wahr. "In einem größeren Kreis haben wir leichter die Möglichkeit, Angebote aufrechzuerhalten", weiß Pfarrer Scheuermann. Dennoch werde man sich "auch von lieb gewonnen Dingen" verabschieden müssen, weiß Claudia Beger. Dies betrifft schon jetzt die Zahl der Gottesdienste, geht weiter über Prozessionen, die nicht mehr überall stattfinden, und endet bei nicht mehr genutzten Gebäuden, von denen sich die Kirche überall im Land trennt.

Der Zusammenschluss bietet aber die Möglichkeit, hier manches aufzufangen, um auch in Zukunft ein lebendiges Gemeindeleben zum Wohl der Gläubigen in den sieben Pfarreien bieten zu können.