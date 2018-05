Walldürn-Gottersdorf. (hape) Viele Besucher kamen nicht nur wegen der Häuser ins Freilandmuseum, sondern an diesem Tag stand die jährliche Schafschur der eigenen Museumsschafe an. Die Wolle muss runter, hieß es am Sonntag bei den Schafen im Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf.

Schafscherer Karl-Norbert Greulich aus Hundheim zeigte dem Besucher wie in wenigen Minuten ein Schaf von seiner dicken Wolle befreit wurde. Nebenbei wurde den Schafen die Klauen geschnitten und gegen Krankheiten geimpft. Das ganze Jahr über sind die Rhönschafe auf dem Gelände des Museumsdorfes zu Hause. Das Odenwälder Freilandmuseum ist die einzige Schafzucht von Rhönschafen in ganz Baden-Württemberg. Das Rhönschaf gehört zu der ältesten Nutztierrasse in Deutschland.Urkundlich wurde es 1844 in den Akten des Fuldaer Hochstifts erwähnt.

Betreut werden die Schafe das Jahr über von Bernhard Schurz. Gefüttert werden die Schafe zweimal die Woche mit Heu und Rübenschnitzel, ansonsten fressen sie Gras. Die abgeschorene Schafswolle wurde zur Weiterverarbeitung an den Spinnstubenfrauen des Heimatvereins Höpfingen weiter gegeben.

Im blauem Haus, dem Haus des Schäfers, zeigten die Frauen dem Besucher an diesem Tag viel Anschauliches über die Weiterverarbeitung und Fertigung die der Mensch bei der Nutztierhaltung anwandte, um den Bedarf an Kleidung zu decken.

Anwesend waren ferner eine Filzerin, die das Filzen von Wolle zeigte und eine Seifenerzeugerin. Sie demonstrierte den Besuchern wie man damals Seife hergestellt hatte. Im Hof Schüssler zeigte auch der Schmied sein Können bis nach vielen Hammerschlägen aus dem glühendem Eisen ein Kunstwerk entstand.

Die nächste Handwerker-Veranstaltung findet am Sonntag, 2. Juni, statt. Dann zeigt der Korbflechter wie einst ein wichtiges Transport und Lagermittel zur damaligen Zeit gefertigt wurde. Das Herstellen von Körben.