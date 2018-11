Walldürn. 60 Jahre lang war die Geschäftsstelle der RNZ in der Friedrich-Ebert-Straße 5 in Walldürn ein Anlaufpunkt für alle, die etwas "bei der Zeitung" zu tun hatten. Zu vermelden oder mitzuteilen gab es Vieles: "Freudiges und Trauriges", oder es war nur eine Meldung oder ein Bericht für die Redaktion abzugeben. So manches Buch, das in Walldürner Regalen steht, wurde bei der RNZ gekauft. Manche kamen auch nur auf ein Schwätzchen vorbei, eben so wie es auf dem Land üblich ist, wo jeder fast jeden kennt. Am Montag, 10. August, geht nun mit der Schließung der Geschäftsstelle diese Ära zu Ende.

Dort, wo Clara de Bortoli und später Vera Mairon und andere sozusagen die "RNZ" waren, die zuhörten, aufschrieben, berieten und halfen und die persönlichen Kontakte hielten, ist jetzt Schluss. Der Wandel in der Medienbranche, neue Kommunikationswege - gestern das Fax und heute die E-Mail und das Internet - die Welt der Kommunikation verändert.

Verändert haben sie demnach auch die Geschäftsstellen alter Prägung. Die Frequenz wurde geringer. Vieles kann von zu Hause direkt erledigt werden. Die neuen Medien werden zunehmend von vielen Kunden genutzt.

Vieles lässt sich nicht mehr zurückdrehen, zumal gerade im Bereich der "Nordbadischen Nachrichten" ein paar Kilometer weiter in Buchen eine weitere Geschäftsstelle besteht. In den Zeiten geringerer Ressourcen und genauer Kalkulation ist von den Verantwortlichen die Frage der Wirtschaftlichkeit zu stellen.

Es war ein schwerer Entschluss, der niemanden leicht fiel, die Schließung der Geschäftsstelle in Walldürn endgültig werden zu lassen.

Für die Kunden der RNZ muss dies aber kein Nachteil sein. Durch die neuen Wege der Kommunikation E-Mail, Internet oder das gute alte Telefon sind die paar Kilometer bis in die Geschäftsstelle in Buchen leicht zu überbrücken. Dort werden die Kunden wie gewohnt gut beraten. Ferner können sich die Leser mit Lesestoff eindecken, den das große Angebot bereithält. Und auch bei der Gestaltung von Anzeigen wird den Kunden kompetent weitergeholfen.

Einen besonderen Service hält die Geschäftsstelle zudem bereit: den bundesweiten Kartenvorverkauf. Veranstaltungen in ganz Deutschland lassen sich über die RNZ buchen und auch an Karten für Bundesligaspiele können Fans kommen. Wie erreicht man nun die RNZ?

RNZ-Redaktion Nordbadische Nachrichten: Tel. 06281/5240-7050 - Fax: 06281/ 5240-97050 - E-Mail: red-buchen@rnz.de

RNZ-Geschäftsstelle Buchen: Tel. 06281/5240-7000 - Fax: 06281/5240-97000 - E-Mail: GS_Buchen@rnz.de

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle Buchen: Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 16 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr.