Ortssanierung in Gerichtstetten schreitet in großen Schritten voran

Gestern wurde ein weiteres Kapitel im großen Buch der Ortssanierung in Gerichtstetten aufgeschlagen: Mit dem Abbruch der im Mai bei einem Brand beschädigten Scheunen in der Sonnenstraße 13 und 15 wurde begonnen (Foto links). In einer Eilentscheidung hatte Bürgermeister Heribert Fouquet den Auftrag für die Abbrucharbeiten an den günstigsten Bieter, die Eckert Bauteam GmbH (Gerichtstetten) zum Preis von 26 775 Euro vergeben. Die Eilentscheidung war nötig geworden, da im dortigen Bereich anstehende Kanalarbeiten sowie die Erneuerung der Wasserleitung aus Sicherheitsgründen nicht durchgeführt werden können, solange die baufälligen Scheunen nicht abgerissen sind. Einen Steinwurf weiter, auf dem weitläufigen Areal zwischen Gerichtstetter und Schwarzenbrunner Straße (Foto rechts), ergibt sich nach dem Ende der umfangreiche Abbrucharbeiten eine völlig neue Perspektive. Dort wurden derzeit drei Wohnhäuser und mehrere Nebengebäude abgebrochen. Damit wurde Platz für drei neue Bauplätze mitten im Ortskern geschaffen. rüb/Fotos: R. Busch