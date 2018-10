Die Mittelmühle hat sich zum Gesundheits- und Kulturzentrum gemausert und ist auch ein Ort der Gastlichkeit. Die historische Mühle ist 400 Jahre alt. Die Gebäude wurden zwar grundlegend umgebaut, aber Etliches konnte in die neue Zeit gerettet werden. Foto: F. Weidenfeld

Buchen. (Wd) Im Jahre 1612 erbaut, schaut die Mittelmühle auf vier Jahrhunderte wechselvolle Geschichte zurück. So ein Jubiläum muss gefeiert werden, meinen die Eigentümer Hans Wilhelm Scholz und seine Frau Dr. Martina Scholz-Kahl, die das Areal zu einem modernen Gesundheitszentrum ausgebaut haben. Daneben gibt es in der "Bleckerruh" gemütliche Gastlichkeit und der Kulturpunkt "Mittelmühle" macht mit seinen Konzerten, Lesungen und Ausstellungen von sich reden. Zum großen Jubiläum wurde von Freitag, 21. bis Sonntag, 23. September, ein umfangreiches Programm ausgearbeitet.

Los geht es am Freitag, 21. September. Das Kinomobil Baden-Württemberg kommt auf Einladung des Vereins Kulturpunkt "Mittelmühle". Um 10 Uhr ist Filmvorführung für Kindergartenkinder, um 16.30 Uhr Filmvorführung für Jugendgruppen, um 19.30 Uhr kommt der Film "Krabat" für Erwachsene.

Der Samstag, 22. September, steht unter dem Motto "Gesundheit im Wandel der Zeit" mit Vorträgen, Praxisinformationen, Präsentationen und Markttreiben mit Verkaufsständen.

So geht es um 10 Uhr los mit einem Vortrag von Dr. Koniarek zum Thema "Geschichte der Hygiene - Flöhe, Läuse, Wanzen und andere Plagen". Über "Orthopädische Versorgung - Einlagen, Hilfsmittel, Techniken" informiert Physiotherapie Grünwald-Beck, über den Themenkomplex Kinderfuß spricht Franziska Trunk. "Die Gicht - eine hochaktuelle, ,alte' Krankheit" hat Dr. Scholz-Kahl als Vortragsthema.

Daneben herrscht Markttreiben mit Verkaufsständen auf dem Areal der Mittelmühle. Der DRK-Ortsverein Buchen organisiert eine Ausstellung zur Vereinsgeschichte, informiert über Erste-Hilfe-Regeln und führt Blutdruckmessungen durch.

In der Mühlenschenke "Bleckerruh" ist Bewirtung und es werden auch Wellnessdrinks gereicht.

Anlässlich des Mühlenjubiläums ist um 17 Uhr Jubiläumsveranstaltung mit offiziellem Empfang und Festvorträgen. Für beste Unterhaltung sorgen um 18 Uhr die "Kernstadt-Rapper".

Dazu gibt es einen Gästewettbewerb. Um 19 Uhr findet dann ein Schankliederabend mit MGV und Cantus M statt.

Es ist dabei vorgesehen, dass sich der stimmgewaltige Chor unter die Gäste mischt und kräftig mitgesungen werden darf.

Am Sonntag, 23. September, wird auf dem Mühlenareal ein buntes Programm mit Verkaufsständen und Bewirtung geboten. So wird ab 10 Uhr zum Historischen Mühlenbrunch in der Mühlenschenke "Bleckerruh" eingeladen.

Der Schachclub BG Buchen führt um 14.30 Uhr ein "Mühle-Brettspielturnier für jedermann" durch. Und um 15 Uhr wird zum Nachmittagskonzert mit dem Akkordeon-Orchester bei Kaffee und Kuchen eingeladen.

Im Zuge des Mühlenjubiläums ist eine Dokumentation von Hans Wilhelm Scholz über die Mühlen im Morretal geplant.

Gesucht werden hierfür nicht nur Fotografien, alte Stiche oder Gemälde sondern auch Geschichten, Anekdoten und Histörchen, die so mancher Zeitzeuge noch weiß.

Interessant sind Erlebnisse und Ereignisse, die man selbst erlebt hat oder die auf Erzählungen beruhen.

Info: Wer hierfür etwas zur Verfügung stellen möchte, der soll sich melden unter Telefon 01 70/71 371 41 oder Email unter: info@mittelmuehle-buchen.de