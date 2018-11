Walldürn. (Sti.) Über 156 Jahre haben die Mallersdorfer Schwestern im Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheim St. Kilian einen segensreichen Dienst geleistet. Im Verlauf der letzten Monate haben mit Schwester Bernoldine Keck (verstorben), Schwester Angelita Ebnet, Schwester Raphaela Bauer und Schwester Magna Kimpfbeck die letzten vierverbliebenen Schwestern Walldürn verlassen und sind ins Mutterhaus nach Mallersdorf zurückgekehrt. Zur offiziellen Verabschiedung der Mallerdorfer Schwestern fand am Freitagnachmittag in St. Kilian eine Feierstunde statt.

Der Gottesdienst mit Weihbischof Dr. Bernd Uhl aus Freiburg wurde vom Walldürner Singkreis unter Leitung von Robert Schmeiser, von Winfried Soden am E-Piano und Organist Magnus Balles an der Orgel musikalisch umrahmt. Nach dem Einzug von Weihbischof Dr. Bernd Uhl, Sadtpfarrer Josef Bregula und der drei Franziskaner-Minoritenpatres Gregor Chmielewski, Mauritius Sulej und Krzysztof Szachta freute sich der Weihbischof sehr darüber, den Mallersdorfer Schwestern Dank sagen zu können für deren stets mit Sorgfalt und viel Liebe geleisteten Dienst.

Ncht nur in St. Kilian, sondern auch in der Stadt Walldürn und in der Erzdiözese Freiburg hätten die Mallersdorfer Schwestern segensreich gewirkt, so Uhl, und so erfolge nun ihre endgültige Verabschiedung in tiefer Wehmut: "Sie gehen nun, Ihr Werk hier im Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheim aber hat Bestand und lebt weiter."

Im Anschluss bedankte sich der Arbeitskreis "Religiöses Leben" bei den Schwestern für deren segensreiche Tätigkeit. Nachdem sie zwei Tage vorher als Zeichen dieses Dankes im Hof beim Kiliansbrunnen einen Baum gepflanzt hatten, legten sie nun symbolische Gaben dieses Dankes am Altar nieder.

In der Turnhalle folgte ein Festakt, der vom Chor der Mitarbeiter umrahmt wurde. Direktor Günter Hauk begrüßte die angereisten Schwestern mit Generaloberin Jakobe Schmid und Generalvikarin Schwester Melanie an der Spitze. Am 23. März 1858 hätten drei Mallersdorfer Schwestern mit zehn Kindern in der ehemaligen Zündholzfabrik ihre Arbeit aufgenommen. Der inzwischen selig gesprochene Gründer des Ordens, Paul Josef Nardini, habe die drei Schwestern selbst nach Walldürn gesandt.

Der Einsatzort der Schwestern sei natürlich vor allem die erzieherische Arbeit mit den jungen Menschen gewesen. Doch stets hätten sie auch wichtige Aufgaben in der Schule, in der zeitweilig bestehenden Haushaltungsschule, in der Verwaltung, in der Küche und im hauswirtschaftlichen Bereich erledigt. Bis zu ihrem Weggang seien die Mallersdorfer Schwestern stets ein zentraler Bestandteil der Einrichtung gewesen.

Man vermisse die Schwestern schon jetzt sehr, und es werde sicherlich noch eine Weile dauern, bis die "vermeintlich kleinen Dinge" im Alltag wieder zu aller voller Zufriedenheit geregelt seien. Es fehle natürlich die Arbeitskraft, aber es würden vor allem auch die Menschen fehlen, ihre Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit, ihre Präsenz im Haus, die wichtige atmosphärische Bestandteile von St. Kilian gewesen seien.

Hauk dankte der Ordensgemeinschaft für die lange, sehr gute Zusammenarbeit. Der Dank gehe aber auch an alle 113 Mallersdorfer Schwestern, die in Walldürn während der letzten 156 Jahre Dienst getan hätten. Was bleibe, sei die Dankbarkeit in Erinnerung an wertvolle, lebensfrohe, arbeitsame und nimmermüde Schwestern. Er überreichte zwei von der Künstlerin Regina Zorn gemalte Bilder - eines vom Haus und eines von der Kapelle, einem der Lieblingsorte der Schwestern in St. Kilian.

Schwester Melanie als Generalvikarin der Schwestern betonte, dass sich die Mallersdorfer Schwestern mit Wehmut und Trauer von Walldürn verabschiedeten, und sie dankte allen für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Hauptamtsleiter Helmut Hotzy unterstrich im Namen der Stadt, dass der Abschied der Mallersdorfer Schwestern aus dem Kinder- und Jugendheim nicht nur die Einrichtung, sondern die gesamte Stadt treffe. Damit würden die letzten Ordensfrauen die Wallfahrtsstadt Walldürn verlassen. Die Mallersdorfer Schwestern seien stets ein fester Bestandteil des öffentlichen Lebens in Walldürn gewesen. Sie seien in der Bevölkerung stets anerkannt und hoch geschätzt gewesen.

Stadtpfarrer Josef Bregula hob noch einmal hervor, dass die im August 2007 nach Walldürn gekommenen Franziskaner-Minoriten seit dieser Zeit mit den Mallersdorfer Schwestern ebenso wie mit dem Kinder- und Jugendheim eine sehr enge Freundschaft verbinde. Täglich hätten die Mallersdorfer Schwestern die Heilige Messe in der Basilika oder in der Kirche St. Marien besucht. Nun fehle etwas in den Gottesdiensten, denn die Schwestern aus der ersten Bankreihe seien einfach nicht mehr da.

Abschließend überreichte er Schwester Angelita und Schwester Magna ebenso wie nach ihm auch noch die MAV-Vorsitzende Nina Gröger und deren Kollegin Melanie Kronast im Namen der gesamten Belegschaft Abschiedspräsente.