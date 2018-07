Walldürn. (sti) Seit Anfang dieser Woche präsentiert sich Walldürn mit der die Stadt momentan umgebenden herrlichen, verschneiten Winterlandschaft für Freunde und Fans des Skilanglaufs als "Langlauf-Eldorado" und "Mekka" für Skilanglauffans.

Vor allem am späten Vormittag und in den frühen Nachmittagsstunden sind es jeden Tag begeisterte Skilangläufern, die sich skisportlich durch die vom Turnverein Walldürn in hervorragender Weise und bestens präparierten Skilanglaufloipen im freien Geländebereich des hinteren "Vorderen Wasens" (Kleine und große "Wasenschleife") und auf Waldwegen im Bereich "Mutterfichte" und weiter bis hin zur großen Schutzhütte, dann rechts ab auf den Rippberger Pfad und von diesem aus zurück zum "Märzenbrünnle" und schließlich wieder zurück zum Start- und Zielpunkt "Alte Amorbacher Straße" in der Nähe der Firma "Leis-Automobile" bewegen und dort unermüdlich ihren Spuren und Runden ziehen.

Nach durch Schneemangel im vergangenen Jahr bedingter Einsatzpause konnte der Turnverein in diesem Jahr wieder einmal das Loipenspurgerät in Einsatz bringen, und in den letzten Tagen war TV-Gerätewart Peter Marquardt mehrmals einige Stunden lang im "Loipen-Spureinsatz", um so allen Skilanglauffans eine optimale und bestens präparierte Skilanglaufloipen zu bieten.

Erfreulich, dass der Zuspruch an diesem in unserer Region in den letzten Jahren doch immer seltener gewordenen winterlichen Sportfreizeitangebot nicht nur bei der Walldürner Bevölkerung festzustellen ist, sondern dass dieses Skilanglauf-Freizeitsportangebot auch die Resonanz vieler Skilangläufer aus der näheren und weiteren Umgebung, die jeden Tag gerne nach Walldürn angereist kommen und voll des Lobes über die vom TV gespurten und gepflegten Skilanglaufloipen durch eine herrliche und begeisternde Walldürner Winterlandschaft mit einer unterschiedlichen Streckenführungslänge bis zu acht Kilometern sind, findet.

Trotz der etwas geringen Schneehöhe befindet sich die Loipe in einem sehr guten Zustand und nur an einigen wenigen Stellen ist die Spur leicht vereist. Die Strecken sind gut ausgeschildert.